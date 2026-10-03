Quang Hùng MasterD trở thành quán quân Tinh hà say hi

TPO - Với hơn 4 triệu lượt bình chọn từ khán giả, Quang Hùng MasterD đánh bại Dương Domic và CongB để giành ngôi quán quân Tinh hà say hi 2026. Hai "anh trai" còn lại trong top 3 gọi tên Dương Domic và CongB.

5 nghệ sĩ Quang Hùng, Dương Domic, CongB, buitruonglinh và Captain Boy góp mặt trong tốp 5 Tinh hà say hi, cũng là nhóm nhạc đại diện của chương trình. Trước khi công bố tốp 3 và "anh trai" cạnh tranh ngôi quán quân danh giá, MC Trấn Thành hô tên Dương Domic cho giải thưởng mới "Ánh sáng tinh hà".

Quang Hùng chiến thắng áp đảo ở cuộc đua chinh phục quán quân Tinh hà say hi, vượt lên người xếp sau gần 500.000 phiếu bầu. Chủ nhân bản hit Thủy Triều giữ sự bình thản trong khoảnh khắc được Trấn Thành gọi tên là người chiến thắng. Trong khi đó, kết quả của Tinh hà say hi thỏa mãn được sự chờ đợi từ số đông khán giả.

﻿ Khoảnh khắc đăng quang của Quang Hùng MasterD.

Quang Hùng và Dương Domic cạnh tranh sít sao

Đúng như dự đoán từ số đông khán giả và giới chuyên môn, cuộc đua quán quân của Tinh hà say hi chỉ khoanh vùng giữa Quang Hùng và Dương Domic. Game show của nhà DatVietVAC thu hút lượng bình chọn cực lớn từ khán giả, với gần 10 triệu lá phiếu chỉ tính trong tốp 3.

Dương Domic chỉ thua Quang Hùng gần 500.000 phiếu bầu, trong bối cảnh quán quân của Tinh hà say hi nhận đến hơn 4 triệu phiếu. Đây là kết quả cho thấy Dương Domic cũng nhận được tình cảm rất lớn từ khán giả. Giọng ca Mất kết nối chấp nhận về nhì khi Quang Hùng quá nổi trội, tỏa sáng một cách toàn diện ở game show mùa này.

Trong khoảnh khắc hô tên quán quân của game show, Dương Domic, CongB, Captain Boy hay buitruonglinh đều vỗ tay thán phục và chúc mừng Quang Hùng. Đây là kết quả hợp lý. Những người góp mặt trong tốp 5 đều xứng đáng được vinh danh khi họ vượt qua một loạt thử thách khắc nghiệt từ đầu chương trình, ở mặt bằng game show toàn những tên tuổi nặng ký của Anh trai say hi mùa 1 và 2.

Trước đó, tốp 10 của Tinh hà say hi được công bố gồm những cái tên Hurrykng, Wren Evans, Cody Nam Võ, Jsol và Sơn.K. Bất ngờ lớn ở game show mùa này nằm ở việc Wren Evans trượt tốp 5.

Wren Evans đã ghi dấu ấn trong 3 bản hit có sức lan tỏa mạnh mẽ tại Tinh hà say hi, bao gồm IDNAT, Mưa vội phóng và Secret. Tư duy âm nhạc của Wren Evans độc đáo không kém Quang Hùng và Dương Domic, là "All-Rounder" (nghệ sĩ toàn năng) đúng nghĩa của vũ trụ say hi. Tuy nhiên, CongB bứt phá ngoạn mục ở chặng cuối của game show, đặc biệt là sân khấu solo tại chung kết, hiện giữ thứ hạng cao ở "top trending".

Nhóm nhạc Tinh hà say hi lộ diện.

Những cái tên còn lại ở vị trí từ thứ 6-10 không có gì bất ngờ. Cody Nam Võ, Jsol, Hurrykng và Sơn.K đã bứt phá mạnh mẽ để vượt qua vùng an toàn của chính họ khi tham gia game show các trước đó của nhà DatVietVAC. Với riêng Cody Nam Võ, cựu thành viên nhóm Uni5 bứt phá mạnh nhất và đã lột xác hoàn toàn để có chỗ đứng mới trên thị trường nhạc Việt.

Trở lại với hành trình chinh phục danh hiệu cao nhất của Quang Hùng. Giọng ca gốc Huế được đánh giá là ứng viên số 1 ngay từ khi game show lên sóng. Quang Hùng sở hữu lượng fan hùng hậu, là cái tên có sức hút lớn nhất từ Anh trai say hi mùa 1, tham gia trở lại Tinh hà say hi khi Hieuthuhai và Rhyder không tham gia.

Quang Hùng đầu tư rất mạnh tại game show khi bố trí ê-kíp sản xuất âm nhạc riêng. Qua 3 tháng tranh tài ở Tinh hà say hi, Quang Hùng để lại dấu ấn đậm nét ở 3 tiết mục 50 cuộc gọi nhỡ, Mộng duyên và Secret đều đứng đầu tốp 1 âm nhạc thịnh hành. Sân khấu solo của Quang Hùng cùng Pháo tại chung kết cũng được khán giả hưởng ứng nhiều hơn tất cả.

Trong cuộc đua phiếu bầu từ khán giả, Quang Hùng là số 1, dù Dương Domic cũng thể hiện xuất sắc. Bên cạnh cá tính âm nhạc, giọng ca sinh năm 1997 cho thấy sự tiến bộ về kỹ năng trình diễn và ngày càng hoạt ngôn trên sân khấu. Những yếu tố kể trên cùng cộng hưởng để cho ra phiên bản mới của Quang Hùng tốt hơn nhiều so với khi tham gia Anh trai say hi và đoạt lấy quán quân.

Tinh hà say hi khép lại thành công

Sau gần 3 tháng phát sóng bùng nổ, hành trình của chương trình âm nhạc thực tế Tinh hà say hi đã khép lại với đêm chung kết trọn vẹn. Suốt 3 tháng ròng rã, hàng chục bản nhạc từ game show đã thống trị đường đua thịnh hành và các bảng xếp hạng âm nhạc ở thị trường Việt. Trong đó, Secret là bản siêu hit với hơn 20 triệu lượt nghe/xem trong một tháng và có hơn một triệu lượt dùng âm thanh trên TikTok.

Thành công vượt bậc về âm nhạc ở Tinh hà say hi đến từ chiến lược nhạy bén và thực dụng của nhà sản xuất. Game show khi quy tụ được đội ngũ 24 nghệ sĩ đang có sức hút mạnh mẽ trên thị trường và những tân binh được đánh giá có tiềm năng tỏa sáng rất cao.

Cody Nam Võ và Captain Boy bứt phá mạnh mẽ ở game show mùa này.

Những cái tên như Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Wren Evans, Captain Boy, hay Pháp Kiều... đã là ngôi sao của thị trường, đến với Tinh hà say hi để làm "điểm tựa" cho những đội nhóm, tiết mục theo từng vòng. Bên cạnh đó là sự đóng góp tích cực từ những nghệ sĩ mới, đều là "All-Rounder" nhưng cần một bước đệm để bứt phá như Đỗ Hoàng Hải, Coolkid, Xuân Định K.Y.

Bên cạnh yếu tố con người, cách tiếp cận âm nhạc của Tinh hà say hi cũng tập trung vào yếu tố mới mẻ, thời thượng để chiếm lấy lợi thế ở "top trending". Các ca khúc được đầu tư sản xuất kỹ lưỡng với công thức: giai điệu bắt tai (catchy), cấu trúc bài mới lạ cùng kỹ thuật hòa âm phối khí hiện đại.

Đặc biệt, tư duy biểu diễn sân khấu cũng được nâng tầm rõ rệt. Mỗi Live Stage đều được dàn dựng công phu theo các concept độc đáo, từ những màn vũ đạo nước đầy táo bạo cho đến việc khéo léo cài cắm chất liệu di sản văn hóa đương đại. Tất cả đã thể hiện rõ nét tinh thần bứt phá, tôn vinh trọn vẹn cả phần nghe lẫn phần nhìn ở Tinh hà say hi.

Bên cạnh Secret, loạt bản hit như Mưa vội phóng, 50 cuộc gọi nhỡ, Thế giới của anh, Mộng duyên, Có gì đâu mà cay, Sau hình bóng ấy và những tiết mục solo bùng nổ: Casting, Yeu, 1 Kẻ đáng thương, Chờ chút, Tell Me Why, Top 1 sẽ còn tạo ra hiệu ứng bùng nổ trên mạng xã hội.

Những Quang Hùng, Dương Domic, buitruonglinh sẽ tiến lên vị thế mới. Nhiều nghệ sĩ vượt ngưỡng an toàn nhờ Tinh hà say hi. Và một loạt gương mặt mới tiềm năng được trình làng cho thị trường nhạc Việt. Tinh hà say hi đã tiếp nối xuất sắc thành công của Anh trai say hi.