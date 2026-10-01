Cần Thơ sắp có 'lá chắn' kiểm soát nguồn nước dọc sông Hậu

TPO - Từ những cánh rừng sâu ở Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi), từng cụm lan được tìm kiếm, di thực về khu bảo tồn để chăm sóc, nhân giống, trước khi trở lại với tự nhiên. Phía sau hành trình ấy là những bước chân không mỏi giữa đại ngàn, là những tháng ngày cần mẫn nâng niu từng mầm sống, góp phần gìn giữ nguồn gen lan rừng trước nguy cơ suy giảm.