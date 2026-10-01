Cần Thơ sắp có 'lá chắn' kiểm soát nguồn nước dọc sông Hậu

TPO - Loạt 6 cống kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu dự kiến hoàn thành cuối năm nay và chuẩn bị triển khai giai đoạn 2. Khi đi vào hoạt động, loạt cống này được kỳ vọng sẽ kiểm soát, điều tiết nguồn nước dọc sông Hậu đoạn qua TP. Cần Thơ.
TPO - Kính viễn vọng không gian nổi tiếng của NASA đang nhanh chóng rời khỏi quỹ đạo và lao xuống Trái đất.
TPO - Từ rừng đầu nguồn đến những diện tích trồng thay thế, lực lượng kiểm lâm Quảng Ninh đang dùng camera quan trắc, flycam và bản đồ số để nhìn rõ hơn những khu vực khó tiếp cận, phát hiện sớm nguy cơ xâm hại rừng.
TPO - Sau thời gian chuẩn bị và thử nghiệm, Nghệ An chính thức ra mắt Kho dữ liệu dùng chung, từng bước hình thành nền tảng quản trị dựa trên dữ liệu, phục vụ công tác quản lý, điều hành, Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.
TPO - Từ những cánh rừng sâu ở Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Quảng Ngãi), từng cụm lan được tìm kiếm, di thực về khu bảo tồn để chăm sóc, nhân giống, trước khi trở lại với tự nhiên. Phía sau hành trình ấy là những bước chân không mỏi giữa đại ngàn, là những tháng ngày cần mẫn nâng niu từng mầm sống, góp phần gìn giữ nguồn gen lan rừng trước nguy cơ suy giảm.
TPO - Biến đổi khí hậu không còn là câu chuyện của tương lai mà đang hiện diện ngay trên từng ao tôm, bờ ruộng ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Làm sao để hàng triệu nông dân vừa thích ứng được với hạn mặn, vừa phục hồi được những hệ sinh thái đất ngập nước, vừa đảm bảo sinh kế bao đời cho người dân.
TPO - Ngày 30/9, ông Thân Trung Kiên, Thành uỷ viên - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND thành phố Bắc Ninh được bổ nhiệm là tân Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ.
Với người có thói quen mỗi năm đổi iPhone mới, chương trình Apple Upgrade với hình thức thuê máy có thể giúp giảm khoản tiền phải trả mỗi tháng.
Apple đã tung iOS 27.0.1 để sửa lỗi Face ID khiến iPhone 18 Pro khởi động lại. Tuy nhiên, một số người dùng cho biết sự cố vẫn xuất hiện sau cập nhật.
TPO - Ở độ sâu 10-15m dưới mặt nước vịnh Nha Trang, những thành viên nhóm VietDivers lần lượt gỡ từng đoạn dây câu, túi nilon, chai nhựa và những mảng “lưới ma” mắc trong khe đá. Sau hơn 3 giờ lặn, hàng trăm cân rác được đưa lên bờ.
TPO - Trong lúc khai thác thủy sản trên biển, một ngư dân ở xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau phát hiện cá thể vích nặng khoảng 70kg mắc vào giàn lưới. Sau khi đưa vào bờ chăm sóc tạm thời, ngư dân đã thông báo lực lượng biên phòng để phối hợp thả cá thể vích trở lại biển.
TPO - Tên lửa Starship thế hệ mới của SpaceX vừa được phóng lên từ Texas và đã đạt quỹ đạo, dù một động cơ gặp sự cố. Đây là nỗ lực đầy mạo hiểm nhằm triển khai lô vệ tinh Starlink trong sứ mệnh tham vọng nhất từ trước đến nay của công ty.
TPO - Mùa chim di cư trở lại cũng là lúc những chiếc lưới, cọc tre, cò xốp, keo dính… xuất hiện dày đặc trên nhiều cánh đồng ở TP. Huế. Thời gian qua, lực lượng kiểm lâm cùng công an, biên phòng và chính quyền địa phương liên tục bám đồng, tháo gỡ hàng nghìn chiếc bẫy, giải cứu nhiều chim trời.
Tàu ngầm không người lái Excalibur do Anh phát triển vừa phóng thành công ngư lôi hạng nặng Mk 48 do Mỹ chế tạo trong cuộc thử nghiệm chung với Hải quân Mỹ, mở ra hướng phát triển vũ khí không người lái dưới nước có khả năng bí mật săn tàu chiến. Sự kiện này được đánh giá là bước tiến lớn trong công nghệ tàu ngầm.
Vi phạm bằng sáng chế về công nghệ rung trên iPhone có thể khiến Apple trả khoản phí bồi thường cao nhất lịch sử.
Vụ kiện TikTok của diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Tsuda được cho là trường hợp đầu tiên tại Nhật Bản nhằm bảo vệ bản sắc giọng nói của một cá nhân trước việc sử dụng AI để tạo bản sao giọng nói.
TPO - Cồn Hô nằm giữa sông Cổ Chiên, thuộc xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long. Cồn được phù sa bồi lắng, đất đai màu mỡ, vườn cây quanh năm xanh tốt. Trước đây, cồn rộng hơn 32 ha, tuy nhiên, những năm gần đây, sạt lở khiến ngày càng teo tóp, còn khoảng 25 ha.