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Thế giới

Châu Âu chấp nhận xả hàng trăm triệu thùng dầu diesel sau tối hậu thư của Mỹ

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo châu Âu đã đồng ý giải phóng “một lượng dầu diesel khổng lồ mà họ đang dự trữ”, sau nhiều ngày Washington gây sức ép với lục địa này.

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Một trạm nhiên liệu ở Đức. (Ảnh: AP)

“Quá trình này sẽ bắt đầu ngay lập tức”, ông Trump viết trên Truth Social ngày 2/10.

Các quan chức châu Âu họp khẩn trong cùng ngày, sau khi Mỹ gia tăng sức ép buộc châu lục phải giải phóng nguồn dự trữ diesel khẩn cấp, nếu không sẽ bị Mỹ cấm xuất khẩu loại nhiên liệu này.

Pháp tuyên bố rút dầu khỏi kho dự trữ, sau khi chủ trì hội nghị trực tuyến của các nhà lãnh đạo G7.

Trong tuyên bố, các nhà lãnh đạo G7 cho biết họ “sẽ thực hiện cam kết” bằng cách giải phóng 100 triệu thùng dầu trong vòng 4 tháng, bắt đầu thực hiện ngay lập tức. Theo đó, các thành viên G7 và đối tác tiến hành đợt giải phóng diesel đáng kể ngay trong 20 ngày đầu tiên.

Điều này diễn ra trong bối cảnh ông Trump đang nỗ lực hạ giá nhiên liệu tại Mỹ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Diesel là loại nhiên liệu thiết yếu đối với nền kinh tế toàn cầu, là nhiên liệu dùng cho xe tải, máy kéo, tàu chở hàng và các phương tiện thương mại khác. Mỹ là nước xuất khẩu diesel lớn nhất thế giới, và ông Trump đã đề cập đến việc cấm xuất khẩu diesel như một biện pháp nhằm tăng nguồn cung trong nước.

Nếu Mỹ cấm xuất khẩu diesel sẽ tác động mạnh đến châu Âu, vì châu lục vốn nhập khẩu ròng loại nhiên liệu này. Tuy nhiên, việc sử dụng nguồn dự trữ khẩn cấp cũng có nguy cơ khiến châu Âu dễ bị tổn thương nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung do xung đột ở Trung Đông và Ukraine tiếp diễn.

Trong tuần này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đều kêu gọi các nước châu Âu giải phóng diesel từ kho dự trữ.

“Đây là lúc cần phối hợp giải phóng các kho diesel khi chúng ta bước vào mùa thu hoạch và mùa sử dụng dầu sưởi vào mùa đông. Đây là thời điểm cần đưa thêm diesel ra thị trường”, ông Wright nói trong chương trình của Fox News ngày 1/10.

Cuộc chiến Mỹ - Iran gây gián đoạn dòng chảy dầu thô và các sản phẩm dầu tinh chế từ Trung Đông. Dù châu Âu chưa phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt hoàn toàn, nguồn cung toàn cầu đang khan hiếm và giá cả đã tăng vọt.

Giá diesel tại Mỹ cũng tăng mạnh kể từ khi chiến tranh bắt đầu, vượt mức 6 USD/gallon từ tháng trước.

Tình hình càng trở nên khó khăn hơn từ khi Nga cấm xuất khẩu diesel, sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Các chuyên gia cho biết, có dấu hiệu Trung Quốc sẽ hạn chế xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ.

Theo CNN

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#diesel #Giá nhiên liệu #Bầu cử giữa kỳ Mỹ #Châu Âu #Tổng thống Trump #Tối hậu thư

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