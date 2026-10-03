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Bộ Công an nghiên cứu lập Trường Văn hóa Công an nhân dân tại Quảng Trị

Hoàng Nam

TPO - Bộ Công an khảo sát trụ sở Công an tỉnh Quảng Trị cũ để nghiên cứu thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân, phấn đấu hoàn thiện các điều kiện đưa trường vào hoạt động trong học kỳ II năm học 2026–2027.

Ngày 2/10, đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, làm trưởng đoàn khảo sát tại trụ sở Công an tỉnh Quảng Trị cũ, thuộc phường Nam Đông Hà.

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Đoàn khảo sát của Bộ Công an.

Qua khảo sát bước đầu, đoàn công tác đánh giá cơ sở này có nhiều điều kiện thuận lợi để nghiên cứu thành lập trường, từ vị trí, quỹ đất đến hệ thống công trình mới được đầu tư, khu nhà làm việc và hạ tầng phụ trợ. Một số hạng mục có thể cải tạo, chuyển đổi công năng để phục vụ hoạt động của trường trong giai đoạn đầu.

Kết quả khảo sát xã hội học bước đầu cho thấy nhu cầu học tập tại địa phương tương đối lớn. Đại diện các sở, ngành bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương thành lập trường.

Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên đề nghị Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương hoàn thiện cơ sở pháp lý, quy chế tổ chức và hoạt động; xây dựng phương án tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, giáo viên và chương trình giáo dục.

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Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên yêu cầu hoàn thiện điều kiện để trường đi vào hoạt động trong học kỳ II năm học 2026–2027.

Các đơn vị đồng thời chuẩn bị kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ đào tạo.

Đáng chú ý, đoàn công tác đề nghị chuẩn bị nội dung làm việc với các tỉnh của Lào giáp ranh Quảng Trị, hướng tới mời con em những địa phương này sang học tập tại trường.

Các đơn vị liên quan được yêu cầu tiếp tục triển khai những phần việc cần thiết, phấn đấu hoàn thiện điều kiện để trường đi vào hoạt động trong học kỳ II năm học 2026–2027.

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