Tổng thống Putin thị sát cuộc tập trận lớn sau khi cảnh báo NATO

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa thị sát cuộc tập trận trên dãy núi Ural, với sự tham gia của binh lính Trung Quốc và một số quốc gia khác.

Ngày 2/10, ông Putin tới thao trường ở tỉnh Chelyabinsk để theo dõi giai đoạn cuối của cuộc tập trận Center-2026.

Cuộc tập trận này được tiến hành đồng thời với chương trình diễn tập Interaction-2026 do các thành viên của Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) tổ chức. CSTO là liên minh an ninh của các quốc gia từng thuộc Liên Xô.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thị sát cuộc tập trận ở tỉnh Chelyabinsk. (Ảnh: AP)

Tổng thống Nga Vladimir Putin thị sát cuộc tập trận ở tỉnh Chelyabinsk. (Ảnh: AP)

Tổng thống Putin cho biết, Center-2026 có sự tham gia của 47.000 binh sĩ, diễn tập phương án đẩy lùi tấn công tại 11 thao trường và trên biển Caspi. Cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 28/9 và kéo dài đến ngày 3/10.

Khoảng 6.000 binh sĩ Nga và các nước khác tham gia giai đoạn cuối tại thao trường Chebarkulsky. Ông Putin cho biết phái đoàn từ 55 quốc gia tham dự với tư cách quan sát viên.

Theo truyền thông Nga, chương trình có sự tham gia của các đơn vị quân đội đến từ Belarus, Kyrgyzstan và Tajikistan, cùng binh sĩ Trung Quốc, Mông Cổ và Pakistan.

Trong chuyến thị sát, ông Putin kiểm tra một loạt vũ khí, trong đó có các máy bay không người lái Geran sử dụng động cơ phản lực mới mà quân đội Nga đang sử dụng ở chiến trường Ukraine.

Chuyến thị sát của ông Putin diễn ra 1 ngày sau khi Nga cảnh báo NATO rằng Mátxcơva sẽ không ngần ngại sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ Kaliningrad, nếu bất kỳ thành viên nào của liên minh quân sự này tìm cách chia cắt vùng lãnh thổ tách biệt ở phía tây của Nga khỏi phần còn lại của đất nước.