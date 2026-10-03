Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Tổng thống Putin thị sát cuộc tập trận lớn sau khi cảnh báo NATO

Bình Giang

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa thị sát cuộc tập trận trên dãy núi Ural, với sự tham gia của binh lính Trung Quốc và một số quốc gia khác.

Ngày 2/10, ông Putin tới thao trường ở tỉnh Chelyabinsk để theo dõi giai đoạn cuối của cuộc tập trận Center-2026.

Cuộc tập trận này được tiến hành đồng thời với chương trình diễn tập Interaction-2026 do các thành viên của Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) tổ chức. CSTO là liên minh an ninh của các quốc gia từng thuộc Liên Xô.

ap26275600520913.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin thị sát cuộc tập trận ở tỉnh Chelyabinsk. (Ảnh: AP)
ap26275598820016.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin thị sát cuộc tập trận ở tỉnh Chelyabinsk. (Ảnh: AP)

Tổng thống Putin cho biết, Center-2026 có sự tham gia của 47.000 binh sĩ, diễn tập phương án đẩy lùi tấn công tại 11 thao trường và trên biển Caspi. Cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 28/9 và kéo dài đến ngày 3/10.

Khoảng 6.000 binh sĩ Nga và các nước khác tham gia giai đoạn cuối tại thao trường Chebarkulsky. Ông Putin cho biết phái đoàn từ 55 quốc gia tham dự với tư cách quan sát viên.

Theo truyền thông Nga, chương trình có sự tham gia của các đơn vị quân đội đến từ Belarus, Kyrgyzstan và Tajikistan, cùng binh sĩ Trung Quốc, Mông Cổ và Pakistan.

Trong chuyến thị sát, ông Putin kiểm tra một loạt vũ khí, trong đó có các máy bay không người lái Geran sử dụng động cơ phản lực mới mà quân đội Nga đang sử dụng ở chiến trường Ukraine.

Chuyến thị sát của ông Putin diễn ra 1 ngày sau khi Nga cảnh báo NATO rằng Mátxcơva sẽ không ngần ngại sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ Kaliningrad, nếu bất kỳ thành viên nào của liên minh quân sự này tìm cách chia cắt vùng lãnh thổ tách biệt ở phía tây của Nga khỏi phần còn lại của đất nước.

Theo AP

Xem thêm

#Nga #Tổng thống Putin #Tập trận #Trung Quốc #NATO

Cùng chuyên mục

Ukraine gặp khó vì một nửa phi đội F-16 vắng mặt trên chiến trường

Ukraine gặp khó vì một nửa phi đội F-16 vắng mặt trên chiến trường

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, khoảng một nửa số máy bay chiến đấu F-16 của Ukraine đang phải lưu lại châu Âu trong thời gian dài để sửa chữa và bảo dưỡng. Việc này khiến Ukraine lãng phí thời gian quý báu vào đúng thời điểm cần các máy bay chiến đấu này để bảo vệ không phận.

Vụ chuyến bay Flydubai bị không tặc: Cơ trưởng bị tấn công lần đầu lên tiếng

Vụ chuyến bay Flydubai bị không tặc: Cơ trưởng bị tấn công lần đầu lên tiếng

TPO - Smit Machchhar - cơ trưởng trên chuyến bay bị không tặc của hãng hàng không Flydubai và là người hùng đã chống trả cuộc tấn công dữ dội từ cơ phó của mình - cho biết ông vẫn tiếp tục chiến đấu vì không thể "để mọi người khác phải chết". Đây là những chia sẻ công khai đầu tiên của Machchhar kể từ sau vụ việc hôm 30/9.

Một chiếc tiêm kích F-18 trên tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt. Ảnh: Reuters.

Mỹ tái chiến Iran sau bầu cử giữa kỳ 3/11?

TPO - Việc Lầu Năm Góc vừa điều thêm một cụm tác chiến tàu sân bay cùng khoảng 9.000-10.000 quân Mỹ tới Trung Đông, trong lúc Tổng thống Donald Trump công khai để ngỏ khả năng nối lại các đợt không kích Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11, cho thấy Washington đang chuẩn bị cả về quân sự lẫn chính trị cho một giai đoạn mới của cuộc chiến.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Mỹ

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Mỹ

TPO - Sáng ngày 1/10, một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng liên quan đến khoảng 70 phương tiện đã làm tắc nghẽn toàn bộ các làn đường hướng nam của đường cao tốc Interstate 95 đoạn qua hồ Marion ở Nam Carolina, Mỹ.

Bí ẩn vụ tử tù Mỹ bị tiêm hai liều thuốc độc vẫn sống: Thuốc kém chất lượng, hoặc không đi vào mạch máu

Bí ẩn vụ tử tù Mỹ bị tiêm hai liều thuốc độc vẫn sống: Thuốc kém chất lượng, hoặc không đi vào mạch máu

TPO - Sau vụ thi hành án tử bất thành đối với Christa Pike - một phụ nữ ở Tennessee bị kết tội giết người, các chuyên gia y tế đã đưa ra một số giả thuyết giải thích lý do vì sao hai liều thuốc độc được tiêm cho bà lại không gây tử vong. Theo đó, khả năng cao nhất là thuốc pentobarbital đã ngấm vào các mô xung quanh vị trí tiêm thay vì đi vào mạch máu.

Sườn núi Ấn Độ đổ sập trong vài giây

TPO - Ngày 1/10, một phần lớn sườn núi tại vùng Kumaon, bang Uttarakhand, Ấn Độ, bất ngờ sụp đổ trong vài giây, kéo theo hàng tấn đất đá và bụi cuộn xuống phía dưới.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe