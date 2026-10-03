4 người trong một gia đình cùng bị khởi tố, công an thu giữ gần 9000 gói thuốc lá nhập lậu

TPO - 4 người trong cùng một gia đình bị khởi tố đều trú tại xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Bước đầu các đối tượng khai nhận đã mua số thuốc lá điếu nói trên từ nhiều nguồn khác nhau rồi đưa về kho cất giấu để bán lại kiếm lời.

Ngày 3/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trong một gia đình cùng 2 đồng phạm để điều tra hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Cơ quan chức năng đọc quyết định khởi tố 4 trong số 6 người về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu. Ảnh: CACC.

Bốn người trong cùng một gia đình bị khởi tố gồm: Trần Công Đức (65 tuổi), Đinh Thị Thu Hồng (60 tuổi, vợ ông Đức), Trần Thị Kiều Trinh (38 tuổi, con gái) và Phạm Thị Na (36 tuổi, con dâu), cùng trú tại xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

Hai người còn lại là Đinh Ngọc Cường (32 tuổi, trú xã Hòa Phú, Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Cẩm Huyên (20 tuổi, trú TP. Hồ Chí Minh).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11h50 ngày 18/9, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra tại các cửa hàng và kho của gia đình ông Đức ở xã Krông Pắk.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 876 cây thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại (tương đương 8.760 gói). Các đối tượng khai nhận đã mua số thuốc trên từ nhiều nguồn khác nhau rồi đưa về kho cất giấu để bán lại kiếm lời.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk xác định số thuốc lá trên do Cường và Huyên nhiều lần bán cho gia đình ông Đức.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý những người có liên quan.