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Khởi tố người đàn ông tấn công cán bộ công an ở Đồng Nai

Văn Quân

TPO - Bị phát hiện điều khiển xe máy với nồng độ cồn 0,872 mg/lít khí thở, Ngô Thanh Quang không chấp hành yêu cầu của tổ công tác, sau đó xô đẩy, cào vào tay và tấn công một cán bộ công an đang làm nhiệm vụ.

Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Đồng Nai cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Thanh Quang (SN 1978, thường trú thôn Kim Phát, xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”, quy định tại khoản 1, Điều 330 Bộ luật Hình sự.

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Đối tượng Ngô Thanh Quang tại cơ quan công an (ảnh: Công an TP. Đồng Nai)

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 29/9, tại Km 1846+700 Quốc lộ 1, đoạn qua khu phố Trảng Bom 1, phường Trảng Bom, TP. Đồng Nai, tổ công tác Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông thì phát hiện Quang điều khiển xe mô tô biển số 60AK-180.72 có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Kết quả đo cho thấy Quang có nồng độ cồn trong hơi thở ở mức 0,872 mg/lít khí thở. Ngoài ra, người này không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy phép lái xe.

Tổ công tác sau đó lập biên bản vi phạm hành chính đối với Quang theo quy định.

Tuy nhiên, sau đó Quang không chấp hành yêu cầu rời khỏi khu vực làm việc mà tiếp tục lớn tiếng, chửi bới và đi vào khu vực tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ.

Khi được cán bộ yêu cầu ra ngoài, Quang đã xô đẩy, cào bấu vào cánh tay và tấn công một cán bộ công an đang làm nhiệm vụ.

Ngay sau đó, tổ công tác đã khống chế Quang, bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai để xử lý theo quy định pháp luật.

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#Chống người thi hành công vụ #Say xỉn #Chống đối CSGT #Chửi bới #Cào cấu #Xô đẩy

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