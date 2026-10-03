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Thế giới

Lý lịch bất thường của cơ phó nghi có âm mưu không tặc trên chuyến bay của Flydubai

Minh Hạnh

TPO - Các nguồn thạo tin tiết lộ với CNN, rằng cơ phó bị nghi ngờ tấn công cơ trưởng trên chuyến bay của hãng hàng không Flydubai hôm 30/9 từng gặp rắc rối do những lo ngại về quan điểm cực đoan của người này.

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(Ảnh: Guardian)

Theo CNN, nghi phạm đã bị loại khỏi chương trình huấn luyện của hãng hàng không Oman Air do lo ngại về việc người này có tư tưởng cực đoan. Sau đó, nghi phạm được bố trí một công việc khác.

Một nguồn tin khác cho biết viên phi công này là công dân Oman, sinh ra tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), có cha là người Oman và mẹ là người Syria, đồng thời đã sống nhiều năm tại UAE.

Hiện nghi phạm đã được chuyển từ Ả-rập Xê-út - nơi chiếc máy bay gặp sự cố hạ cánh - sang UAE và đối mặt với cuộc điều tra về hành vi khủng bố. Hôm 1/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết nghi phạm được cho là đã trải qua quá trình "nhồi nhét tư tưởng Hồi giáo cực đoan".

Một quan chức Israel tiết lộ với CNN, rằng nghi phạm chỉ mới làm việc cho hãng hàng không Flydubai được tám tháng. Một nguồn tin khác cho biết, nghi phạm trước đây từng làm việc cho Royal Air Maroc, hãng hàng không quốc gia của Ma-rốc.

Những thông tin mới này có khả năng làm dấy lên lo ngại về tầm quan trọng của việc kiểm tra lý lịch trong quy trình tuyển dụng nhân sự ngành hàng không.

Hiện chưa rõ lý do vì sao một công dân Oman - quốc gia không công nhận Israel - lại được phép làm phi công trên chuyến bay đến Tel Aviv, bất chấp các biện pháp an ninh hàng không nghiêm ngặt của Israel.

Ngày 30/9, chuyến bay mang số hiệu FZ1073 của hãng hàng không Flydubai đã gặp sự cố hy hữu khi đang trên đường từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất) đến Tel Aviv (Israel).

Cơ phó người Oman đã đâm cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar trong buồng lái và khiến chiếc máy bay hạ độ cao gần 4.300 m trong chưa đầy 30 giây.

Các hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay đã kịp thời lao vào buồng lái, khống chế cơ phó và đưa máy bay hạ cánh an toàn xuống Ả-rập Xê-út.

Danh tính cơ phó hiện chưa được tiết lộ.

CNN

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