Sự cố trên sóng trực tiếp lễ trao giải

TPO - Khi cảm ơn các nghệ sĩ tại đêm trao giải Tinh hà say hi tối 2/10, JustaTee gọi “anh trai” thành “anh tài”. Cách gọi này được bàn luận trên mạng xã hội, trong khi phần phát biểu của anh tập trung ghi nhận nỗ lực sáng tạo của người tham gia chương trình.

Đêm trao giải và công bố giải thưởng Tinh hà say hi diễn ra tối 2/10. JustaTee cùng Nhậm Phương Nam đảm nhận phần trao giải Anh trai sáng tạo âm nhạc ấn tượng nhất (The Music Creative Icon). Trước khi xướng tên người chiến thắng, giám đốc âm nhạc chia sẻ về quá trình các nghệ sĩ chuẩn bị tiết mục trong thời gian hạn chế.

JustaTee nói mỗi vòng thi đòi hỏi người tham gia thực hiện nhiều công việc, từ sáng tạo ý tưởng, sản xuất âm nhạc đến tập luyện và biên đạo. Việc hoàn thành các khâu trong khoảng hai tuần tạo áp lực đáng kể cho các nghệ sĩ.

“Điều chỉ có ở Anh trai say hi hay Tinh hà say hi chính là deadline của chương trình. Trong hai tuần phải đảm bảo việc sáng tạo, làm nhạc, biên đạo... Hai tuần đó gói gọn rất nhiều thứ và thực sự rất áp lực”, anh nói.

Justatee gặp sự cố nhỏ khi phát biểu trao giải cho Wren Evans.

Nam nghệ sĩ cho rằng khả năng sáng tạo giúp các anh trai vượt qua áp lực tiến độ và hoàn thành những thử thách chương trình đặt ra. “Chính các nghệ sĩ là người hoàn thành tốt và xuất sắc các chông gai và thử thách chương trình đặt ra. Xin cảm ơn các anh tài”, anh phát biểu.

Cách gọi “anh tài” thay cho “anh trai” được chia sẻ trên các diễn đàn. “Anh tài” là tên gọi quen thuộc dành cho người tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, còn các nghệ sĩ của Tinh hà say hi được gọi là “anh trai”.

Trên mạng xã hội, một số khán giả cho rằng với vai trò giám đốc âm nhạc, JustaTee cần chú ý cách gọi nghệ sĩ tại đêm trao giải. Tuy nhiên, phần lớn nhận định đây chỉ là sự cố lời nói trên sân khấu. Phần chia sẻ của anh vẫn nhằm ghi nhận nỗ lực của người tham gia Tinh hà say hi. Việc gọi nhầm không làm thay đổi nội dung lời cảm ơn và không cần bị đẩy thành câu chuyện căng thẳng giữa khán giả hai chương trình.

Sau cùng, giải thưởng Anh trai sáng tạo âm nhạc ấn tượng nhất (The Music Creative Icon) thuộc về Wren Evans. Nam ca sĩ nhận danh hiệu Anh trai sáng tạo âm nhạc ấn tượng nhất.

Quang Hùng MasterD (trái) và Dương Domic lần lượt giành giải quán quân và á quân Tinh hà say hi.

Đêm công bố và trao giải Tinh hà say hi khép lại với ngôi quán quân thuộc về Quang Hùng MasterD, á quân là Dương Domic. Đội hình Nhóm nhạc toàn năng Best 5 do khán giả bình chọn gồm Quang Hùng MasterD, Dương Domic, CongB, buitruonglinh và Captain Boy.

Dương Domic nhận giải Ánh sáng tinh hà do ban tổ chức trao tặng và giải Đội trưởng được yêu thích nhất do 24 anh trai bình chọn. Cody Nam Võ được vinh danh ở hạng mục Anh trai trình diễn ấn tượng nhất, Pháp Kiều nhận giải Anh trai thay đổi ấn tượng nhất, còn Jsol giành giải Anh trai sáng tạo nhất.

Giải Anh trai đại diện thế hệ thuộc về Captain Boy. Hurrykng nhận giải Anh trai gắn kết anh em. Ở các hạng mục dành cho ca khúc, Secret được trao giải Ca khúc được nghe và xem nhiều nhất, còn Thêu hoa dệt gấm nhận giải Tiên phong đất Việt.