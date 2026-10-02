Phim về vụ ám sát cố Tổng thống Hàn Quốc bị tố xuyên tạc

TPO - Bộ phim "The Assassin(s)" vấp phải sự chỉ trích gay gắt của một nhóm chính trị gia Hàn Quốc vì cáo buộc làm sai lệch sự thật. Dàn diễn viên tham gia trong phim bị đe dọa, các sự kiện quảng bá cũng phải hoãn lại.

Trang Naver đưa tin làn sóng biểu tình nhằm vào dự án điện ảnh The Assassin(s) (tựa Việt: Kẻ sát nhân) của đạo diễn Hur Jin Ho chưa hạ nhiệt. Các diễn viên bị chỉ trích, đe dọa sẽ tới tận nhà riêng để biểu tình và đoàn phim phải hoãn nhiều lịch trình nhằm ngăn chặn vụ việc gây ảnh hưởng xấu.

Theo đó, bộ phim The Assassin(s) lấy bối cảnh lịch sử, tái hiện vụ ám sát hụt cố Tổng thống Park Chung Hee - Tổng thống thứ ba của Hàn Quốc, tại nhiệm kỳ thứ 3 trong 5 nhiệm kỳ liên tiếp (từ năm 1963 đến năm 1979) trong lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng tại Nhà hát Quốc gia Hàn Quốc, vào ngày 15/8/1974. Ông Park may mắn thoát nạn, nhưng viên đạn lạc đã cướp đi sinh mạng vợ ông, Đệ nhất phu nhân Yuk Young Soo.

Một số chính trị gia Hàn Quốc cho rằng kết thúc phim chưa làm rõ ai là kẻ đứng sau lên kế hoạch ám sát gia đình tổng thống. Những người chỉ trích lập luận một vài tình tiết trong The Assassin(s) ngụ ý vụ việc do chính cựu Tổng thống Park Chung Hee hoặc chính quyền của ông dàn dựng. Việc đoàn phim đưa thông tin "xuyên tạc lịch sử" làm tổn hại đến danh dự của gia đình Tổng thống Park Chung Hee.

Bộ phim The Assassin(s) vấp phải sự chỉ trích của một số chính trị gia Hàn Quốc.

Ngày 29/9, Lee Jong Bae - cựu thành viên Hội đồng Thành phố Seoul thuộc Đảng Nhân dân Quyền lực - tuyên bố đã đệ đơn khiếu nại lên Sở Cảnh sát Thành phố Seoul chống lại đạo diễn Hur Jin Ho và ê-kíp sản xuất phim The Assassin(s) với cáo buộc phỉ báng bằng cách đưa ra thông tin sai sự thật theo luật hình sự Hàn Quốc.

Trước những cáo buộc của các chính trị gia Hàn Quốc, một cuộc tranh cãi gay gắt đã nổ ra trên chính trường nước này.

Làn sóng phẫn nộ gây ảnh hưởng nặng nề tới quá trình quảng bá phim The Assassin(s). Đại diện của nhóm bảo thủ New Freedom Solidarity là ông Kim Sang Jin đã đăng thông báo trên mạng xã hội về kế hoạch tổ chức biểu tình trước nhà của nam diễn viên Yoo Hae Jin vào ngày 2/10. Trên mạng xã hội, nam diễn viên bị công kích từ ngoại hình đến diễn xuất.

Một số tài khoản mạng xã hội khác thì kêu gọi tẩy chay nữ diễn viên Ryu Hye Young. Các buổi giao lưu với khán giả để quảng bá bộ phim từ ngày 3-4/10 đều bị hoãn lại.

Tối 1/10, Lee Min Ho thông báo hủy bỏ sự kiện gặp gỡ người hâm mộ với lý do bất khả kháng. Nam diễn viên cũng bỏ lỡ sự kiện xuất hiện tại LHP quốc tế Busan vốn sắp xếp lịch trình vào ngày 7/10 tới.

Lee Min Ho phải hủy lịch trình. Đàn anh Yoo Hae Jin bị đe dọa.

Trước đó, Busan Film Commission dự định công chiếu miễn phí bộ phim The Assassin(s) với khoảng 80 khách mời, nhưng hiện tại, sự kiện đã tạm hoãn. Phía ban tổ chức nhấn mạnh việc hủy suất chiếu không đồng nghĩa với việc đưa ra phán xét hay thể hiện sự ủng hộ đối với bất kỳ lập trường cụ thể nào liên quan đến nội dung bộ phim, song có thể họ rất dè dặt, không muốn công chiếu một bộ phim không được lòng dư luận.

Bên cạnh đó, việc quảng bá The Assassin(s) cũng gặp khó khăn. Một số nhà phê bình phim ảnh đã phải ẩn những bài nhận xét về nội dung và chất lượng của phim. Thậm chí, các nghệ sĩ từng giới thiệu tác phẩm này cũng bị chỉ trích và lọt vào tầm ngắm của khán giả quá khích. Họ đặt câu hỏi về sự hiểu biết lịch sử của dàn nghệ sĩ, khi giới thiệu một bộ phim có nội dung bị cho là "xuyên tạc sự thật".

Sau đó, 42 lời giới thiệu viết tay của các diễn viên, đạo diễn, biên kịch nổi tiếng từng ủng hộ The Assassin(s) cũng bị ẩn/xóa khỏi nội dung quảng bá để bảo vệ các nghệ sĩ.

Đáp trả lại những chỉ trích, phía đoàn phim nhấn mạnh đây là tác phẩm với nội dung hư cấu, "không được sản xuất với bất kỳ mục đích chính trị cụ thể nào". Nhà sản xuất cho rằng nhiều khán giả đã lan truyền thông tin chưa được xác minh, làm ảnh hưởng tới cảm nhận của người xem khác.

Hiệp hội nhà sản xuất phim Hàn Quốc đã bày tỏ lo ngại về những chỉ trích quá mức nhằm vào nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên và ê-kíp The Assassin(s).

Hiệp hội nhấn mạnh rằng những bộ phim hư cấu dựa trên sự kiện có thật được xây dựng từ các ghi chép, tư liệu kết hợp với cách xây dựng kịch tính và trí tưởng tượng điện ảnh. Vì vậy, việc đánh giá cách thể hiện và diễn giải nên tập trung vào chính tác phẩm. Hiệp hội kêu gọi khán giả nên thảo luận một cách bình tĩnh, tôn trọng nghệ sĩ và dựa trên sự thật.

Trước khi vướng tranh cãi, The Assassin(s) do các diễn viên Yoo Hae Jin, Park Hae Il, Lee Min Ho đóng chính vươn lên dẫn đầu phòng vé Hàn Quốc trong cuối tuần 25-27/9, mở màn cho đợt tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ trong kỳ nghỉ lễ Chuseok (Tết Trung thu). Phim đã đạt hơn một triệu lượt vé và được các nhà phê bình điện ảnh đánh giá cao.

Tác phẩm vốn có thành tích tốt, vai diễn của Lee Min Ho được khen ngợi.

Trong phim, Lee Min Ho đóng Han Young Il, phóng viên tập sự xuất thân từ gia đình giàu có và quyền thế. Vào nghề chưa lâu, Young Il đã bị đẩy vào cuộc điều tra nguy hiểm và phải chứng kiến cách quyền lực can thiệp vào hoạt động báo chí. Nam diễn viên được khen "lột xác" về diễn xuất, gây bất ngờ cho công chúng.