Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Phim về vụ ám sát cố Tổng thống Hàn Quốc bị tố xuyên tạc

Minh Vũ

TPO - Bộ phim "The Assassin(s)" vấp phải sự chỉ trích gay gắt của một nhóm chính trị gia Hàn Quốc vì cáo buộc làm sai lệch sự thật. Dàn diễn viên tham gia trong phim bị đe dọa, các sự kiện quảng bá cũng phải hoãn lại.

Trang Naver đưa tin làn sóng biểu tình nhằm vào dự án điện ảnh The Assassin(s) (tựa Việt: Kẻ sát nhân) của đạo diễn Hur Jin Ho chưa hạ nhiệt. Các diễn viên bị chỉ trích, đe dọa sẽ tới tận nhà riêng để biểu tình và đoàn phim phải hoãn nhiều lịch trình nhằm ngăn chặn vụ việc gây ảnh hưởng xấu.

Theo đó, bộ phim The Assassin(s) lấy bối cảnh lịch sử, tái hiện vụ ám sát hụt cố Tổng thống Park Chung Hee - Tổng thống thứ ba của Hàn Quốc, tại nhiệm kỳ thứ 3 trong 5 nhiệm kỳ liên tiếp (từ năm 1963 đến năm 1979) trong lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng tại Nhà hát Quốc gia Hàn Quốc, vào ngày 15/8/1974. Ông Park may mắn thoát nạn, nhưng viên đạn lạc đã cướp đi sinh mạng vợ ông, Đệ nhất phu nhân Yuk Young Soo.

Một số chính trị gia Hàn Quốc cho rằng kết thúc phim chưa làm rõ ai là kẻ đứng sau lên kế hoạch ám sát gia đình tổng thống. Những người chỉ trích lập luận một vài tình tiết trong The Assassin(s) ngụ ý vụ việc do chính cựu Tổng thống Park Chung Hee hoặc chính quyền của ông dàn dựng. Việc đoàn phim đưa thông tin "xuyên tạc lịch sử" làm tổn hại đến danh dự của gia đình Tổng thống Park Chung Hee.

lee-min-ho10.jpg
lee-min-ho8a.jpg
Bộ phim The Assassin(s) vấp phải sự chỉ trích của một số chính trị gia Hàn Quốc.

Ngày 29/9, Lee Jong Bae - cựu thành viên Hội đồng Thành phố Seoul thuộc Đảng Nhân dân Quyền lực - tuyên bố đã đệ đơn khiếu nại lên Sở Cảnh sát Thành phố Seoul chống lại đạo diễn Hur Jin Ho và ê-kíp sản xuất phim The Assassin(s) với cáo buộc phỉ báng bằng cách đưa ra thông tin sai sự thật theo luật hình sự Hàn Quốc.

Trước những cáo buộc của các chính trị gia Hàn Quốc, một cuộc tranh cãi gay gắt đã nổ ra trên chính trường nước này.

Làn sóng phẫn nộ gây ảnh hưởng nặng nề tới quá trình quảng bá phim The Assassin(s). Đại diện của nhóm bảo thủ New Freedom Solidarity là ông Kim Sang Jin đã đăng thông báo trên mạng xã hội về kế hoạch tổ chức biểu tình trước nhà của nam diễn viên Yoo Hae Jin vào ngày 2/10. Trên mạng xã hội, nam diễn viên bị công kích từ ngoại hình đến diễn xuất.

Một số tài khoản mạng xã hội khác thì kêu gọi tẩy chay nữ diễn viên Ryu Hye Young. Các buổi giao lưu với khán giả để quảng bá bộ phim từ ngày 3-4/10 đều bị hoãn lại.

Tối 1/10, Lee Min Ho thông báo hủy bỏ sự kiện gặp gỡ người hâm mộ với lý do bất khả kháng. Nam diễn viên cũng bỏ lỡ sự kiện xuất hiện tại LHP quốc tế Busan vốn sắp xếp lịch trình vào ngày 7/10 tới.

lee-min-ho6a.jpg
lee-min-ho17.jpg
Lee Min Ho phải hủy lịch trình. Đàn anh Yoo Hae Jin bị đe dọa.

Trước đó, Busan Film Commission dự định công chiếu miễn phí bộ phim The Assassin(s) với khoảng 80 khách mời, nhưng hiện tại, sự kiện đã tạm hoãn. Phía ban tổ chức nhấn mạnh việc hủy suất chiếu không đồng nghĩa với việc đưa ra phán xét hay thể hiện sự ủng hộ đối với bất kỳ lập trường cụ thể nào liên quan đến nội dung bộ phim, song có thể họ rất dè dặt, không muốn công chiếu một bộ phim không được lòng dư luận.

Bên cạnh đó, việc quảng bá The Assassin(s) cũng gặp khó khăn. Một số nhà phê bình phim ảnh đã phải ẩn những bài nhận xét về nội dung và chất lượng của phim. Thậm chí, các nghệ sĩ từng giới thiệu tác phẩm này cũng bị chỉ trích và lọt vào tầm ngắm của khán giả quá khích. Họ đặt câu hỏi về sự hiểu biết lịch sử của dàn nghệ sĩ, khi giới thiệu một bộ phim có nội dung bị cho là "xuyên tạc sự thật".

Sau đó, 42 lời giới thiệu viết tay của các diễn viên, đạo diễn, biên kịch nổi tiếng từng ủng hộ The Assassin(s) cũng bị ẩn/xóa khỏi nội dung quảng bá để bảo vệ các nghệ sĩ.

Đáp trả lại những chỉ trích, phía đoàn phim nhấn mạnh đây là tác phẩm với nội dung hư cấu, "không được sản xuất với bất kỳ mục đích chính trị cụ thể nào". Nhà sản xuất cho rằng nhiều khán giả đã lan truyền thông tin chưa được xác minh, làm ảnh hưởng tới cảm nhận của người xem khác.

Hiệp hội nhà sản xuất phim Hàn Quốc đã bày tỏ lo ngại về những chỉ trích quá mức nhằm vào nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên và ê-kíp The Assassin(s).

Hiệp hội nhấn mạnh rằng những bộ phim hư cấu dựa trên sự kiện có thật được xây dựng từ các ghi chép, tư liệu kết hợp với cách xây dựng kịch tính và trí tưởng tượng điện ảnh. Vì vậy, việc đánh giá cách thể hiện và diễn giải nên tập trung vào chính tác phẩm. Hiệp hội kêu gọi khán giả nên thảo luận một cách bình tĩnh, tôn trọng nghệ sĩ và dựa trên sự thật.

Trước khi vướng tranh cãi, The Assassin(s) do các diễn viên Yoo Hae Jin, Park Hae Il, Lee Min Ho đóng chính vươn lên dẫn đầu phòng vé Hàn Quốc trong cuối tuần 25-27/9, mở màn cho đợt tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ trong kỳ nghỉ lễ Chuseok (Tết Trung thu). Phim đã đạt hơn một triệu lượt vé và được các nhà phê bình điện ảnh đánh giá cao.

lee-min-ho9.jpg
lee-min-ho18v.jpg
Tác phẩm vốn có thành tích tốt, vai diễn của Lee Min Ho được khen ngợi.

Trong phim, Lee Min Ho đóng Han Young Il, phóng viên tập sự xuất thân từ gia đình giàu có và quyền thế. Vào nghề chưa lâu, Young Il đã bị đẩy vào cuộc điều tra nguy hiểm và phải chứng kiến cách quyền lực can thiệp vào hoạt động báo chí. Nam diễn viên được khen "lột xác" về diễn xuất, gây bất ngờ cho công chúng.

Xem thêm

#The Assassin(s) #Yoo Hae Jin #Park Hae Il #Lee Min Ho #phim Hàn Quốc

Cùng chuyên mục

Quang Hùng MasterD trở thành quán quân Tinh hà say hi

Quang Hùng MasterD trở thành quán quân Tinh hà say hi

TPO - Với hơn 4 triệu lượt bình chọn từ khán giả, Quang Hùng MasterD đánh bại Dương Domic và CongB để giành ngôi quán quân Tinh hà say hi 2026. Hai "anh trai" còn lại trong top 3 gọi tên Dương Domic và CongB.

Hơn 20 nghệ sĩ đổ bộ đêm trao giải Tinh hà say hi

Hơn 20 nghệ sĩ đổ bộ đêm trao giải Tinh hà say hi

TPO - Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Pháp Kiều, CongB cùng dàn anh trai hội ngộ tại đêm gala và trao giải Tinh hà say hi tối 2/10. Tổng tiền thưởng hơn một tỷ đồng được phân bổ cho 14 hạng mục, trong đó có giải mới dành cho tiết mục khai thác di sản văn hóa Việt Nam.

Phương Mỹ Chi muốn vượt Trấn Thành

Phương Mỹ Chi muốn vượt Trấn Thành

TPO - Phương Mỹ Chi muốn soán ngôi “lỗ tai vàng” của Trấn Thành ở Ca sĩ mặt nạ. Trong tập mở màn, ban cố vấn phỏng đoán Tăng Duy Tân, Vương Bình đến Vũ Thảo My, Võ Tấn Phát ẩn sau lớp mascot.

Áo dài Huế lên sàn diễn Pháp

Áo dài Huế lên sàn diễn Pháp

TPO - Cảnh sắc, thiên nhiên Huế thể hiện qua áo dài trắng đến thiết kế 3D nổi bật. Bộ sưu tập tại Pháp có điểm nhấn là lụa Bảo Lộc, kỹ thuật cắt cúp và đính kết thủ công.

Công bố 20 video vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại

Công bố 20 video vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại

TPO - Phiên tòa vụ sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng tiếp tục ngày 2/10 tại Hong Kong, Trung Quốc. Công tố công bố các đoạn camera và vật chứng, cho rằng ba thành viên gia đình chồng cũ đã chuẩn bị kế hoạch gây án từ trước, liên quan tranh chấp căn hộ cao cấp.

Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 trở lại với Dàn nhạc Giao hưởng London và những nghệ sĩ hàng đầu thế giới

Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 trở lại với Dàn nhạc Giao hưởng London và những nghệ sĩ hàng đầu thế giới

Mùa thu này, công chúng yêu nhạc cổ điển tại Hà Nội tiếp tục có cơ hội thưởng thức thanh âm giao hưởng đến từ một trong những dàn nhạc danh tiếng thế giới tại Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 (VACC 2026). Diễn ra trong hai đêm 02 và 03/10 tại Nhà hát Hồ Gươm, chương trình đánh dấu sự trở lại của Dàn nhạc Giao hưởng London (London Symphony Orchestra - LSO), cùng nhạc trưởng Sir Antonio Pappano và hai nghệ sĩ độc tấu Benjamin Marquise Gilmore, Eivind Ringstad.

Chủ tịch DatVietVAC hiến kế đưa công nghiệp văn hóa Đà Nẵng vươn tầm

Chủ tịch DatVietVAC hiến kế đưa công nghiệp văn hóa Đà Nẵng vươn tầm

TPO - Từ bài học phát triển công nghiệp văn hóa của Hàn Quốc “K-Culture”, ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch sáng lập DatVietVAC Group Holdings, hiến kế cho Đà Nẵng phát triển chuỗi giá trị của riêng mình qua mô hình “DN-Culture” với 4 trụ cột: Văn hóa - Du lịch - F&B (Ẩm thực) - Mega Concert/Sự kiện âm nhạc quốc tế.

'Trại buôn người' vượt 200 tỷ đồng

'Trại buôn người' vượt 200 tỷ đồng

TPO - Sau một tuần ra rạp, “Trại buôn người” vượt 200 tỷ đồng, tiếp tục áp đảo phòng vé với hơn 5.200 suất chiếu trong ngày 2/10. Chưa phải cạnh tranh với phim Việt mới trong tuần này, tác phẩm của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh có cơ hội tiến tới mốc 300 tỷ đồng trong tuần sau.

Chung kết Tinh Hà 'Say Hi' cận kề: Khách hàng TPBank sẵn sàng nhập hội cùng Top 16

Chung kết Tinh Hà 'Say Hi' cận kề: Khách hàng TPBank sẵn sàng nhập hội cùng Top 16

Ngày 2/10, Chung kết Tinh Hà “Say Hi” chính thức sáng đèn. Sau hành trình từ 24 “Anh Trai” đến Top 16, giờ là lúc fandom bước vào chặng cuối: vote hết mình, fanchant hết cỡ và sẵn sàng gặp thần tượng ngay tại sân khấu. Với nhiều khách hàng TPBank, Chung kết năm nay còn đặc biệt hơn khi hành trình “đu idol” không dừng lại sau màn hình, mà được nối thẳng tới những hàng ghế của đêm diễn được mong chờ.

Son Ye Jin nói về vai diễn gây tranh cãi trong phim 19+

Son Ye Jin nói về vai diễn gây tranh cãi trong phim 19+

TPO - Sau 24 năm tránh xa dòng phim cổ trang, Son Ye Jin trở lại với series 19+ "The Scandal". Cô đảm nhận vai phu nhân Cho, người phụ nữ sở hữu tài năng và khát vọng lớn nhưng bị những giới hạn của xã hội Joseon kìm hãm. Nữ diễn viên thừa nhận đây là một trong những nhân vật khó nắm bắt nhất cô từng thể hiện.

Quán quân Tinh hà say hi gọi tên ai?

Quán quân Tinh hà say hi gọi tên ai?

TPO - Sự tỏa sáng của Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Wren Evans và buitruonglinh khiến cục diện đường đua vô địch Tinh hà say hi khó đoán.

Fashion Show 'Rằm Rộ': Khi sắc màu trung thu Việt lên sàn diễn

Fashion Show 'Rằm Rộ': Khi sắc màu trung thu Việt lên sàn diễn

Ngày 11/09/2026, tại Di tích 40 Lãn Ông, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, Fashion Show “Rằm Rộ” đã diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch văn hóa cộng đồng Rằm Rộ 2026 do BEAT Network khởi xướng. Chương trình mở ra một không gian nơi những chất liệu quen thuộc của Trung Thu Việt được kể lại qua thời trang, âm nhạc và sức sáng tạo của thế hệ trẻ.

Đạo diễn Khương Ngọc: 'Thị trường phim ảnh khắc nghiệt quá'

Đạo diễn Khương Ngọc: 'Thị trường phim ảnh khắc nghiệt quá'

TPO - Giữa lúc "Trại buôn người" áp đảo phòng vé, "Lên hương" của Khương Ngọc vượt 92 tỷ đồng, tiến gần mốc trăm tỷ. Nhìn lại những phim được đón nhận liên tiếp, nam đạo diễn kể về cách tìm khán giả, chất liệu từ gia đình và quyết định mạo hiểm đổi hướng.

Vỡ mộng làm giàu từ phim AI

Vỡ mộng làm giàu từ phim AI

TPO - Thị trường phim ngắn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trung Quốc đang trong tình thế oái oăm. Công nghệ giúp giảm mạnh chi phí, rút ngắn thời gian sản xuất và đưa lượng người xem lên hàng trăm triệu. Tuy nhiên, càng dễ làm phim, cuộc cạnh tranh càng khốc liệt và khả năng kiếm tiền của phần lớn tác phẩm lại càng thấp.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe