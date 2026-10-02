Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Em gái quốc dân bất chấp ống kính hung thần

Minh Vũ

TPO - Kim Yoo Jung xuất hiện tại Paris Fashion Week nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ vẻ đẹp nữ tính, thanh lịch.

kim-yoo-jung1.jpg
kim-yoo-jung4.jpg
Naver đưa tin "Em gái quốc dân" Kim Yoo Jung tới Paris Fashion Week để tham dự buổi trình diễn của thương hiệu trang sức kim cương cao cấp Messika với tư cách đại sứ nhãn hàng. Nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh với vẻ đẹp rạng rỡ, khí chất tự tin, vóc dáng nữ tính thanh lịch. Trong loạt ảnh do trang Getty Images đăng tải, nhan sắc kiều diễm của Kim Yoo Jung vẫn tỏa sáng, chinh phục khán giả. Trước đó, Getty Images luôn được xem là "hung thần" của các ngôi sao vì hình ảnh chưa qua chỉnh sửa, để lộ nhiều khuyết điểm ngoại hình.
kim-yoo-jung16.jpg
kim-yoo-jung17.jpg
Kim Yoo Jung chọn thiết kế cúp ngực ôm sát, khoe được bờ vai thanh mảnh, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại. Mái tóc uốn nhẹ tạo nên khí chất cổ điển, giúp cô thu hút ống kính truyền thông. Nữ diễn viên sinh năm 1999 chọn cách trang điểm tông hồng tăng thêm vẻ ngọt ngào. Kim Yoo Jung là sao nhí nổi danh từ khi còn nhỏ. Cô lớn lên trong ánh mắt của công chúng và ngày càng xinh đẹp.
kim-yoo-jung22.jpg
kim-yoo-jung23.jpg
Kim Yoo Jung sinh năm 1999, nổi tiếng từ nhỏ. Cô bước chân vào showbiz khi mới lên 4 tuổi, làm người mẫu nhí, đóng quảng cáo. Nhận dự án phim điện ảnh lúc 5 tuổi, cô lọt vào mắt xanh của các đạo diễn nhờ diễn xuất tự nhiên, đáng yêu. Ngay từ thời niên thiếu, cô cùng bạn đồng niên Kim So Hyun được nhận định là tương lai của điện ảnh Hàn Quốc, khán giả ưu ái gọi là "Em gái quốc dân".
kim-yoo-jung18.jpg
kim-yoo-jung28.jpg
Năm 19 tuổi, gia tài phim ảnh của Yoo Jung đã hơn 50 phim truyền hình và điện ảnh, 70 lần đóng quảng cáo. Với dòng phim cổ trang, diễn viên gây ấn tượng mạnh nhờ Mây họa ánh trăng (Moonlight Drawn by Clouds) năm 2016 đóng cùng Park Bo Gum.
kim-yoo-jung12.jpg
kim-yoo-jung13.jpg
Thời gian sau, Kim Yoo Jung chật vật trong việc chọn vai diễn, cô đóng Cô tiên dọn dẹp, Cửa hàng tiện lợi Saet Byul, The Night of the 8th Day… nhưng không mấy thành công. Phải đến phim hài lãng mạn Chàng quỷ của tôi (My Demon) năm 2023, tên tuổi Kim Yoo Jung mới nóng lên trở lại.
kim-yoo-jung25.jpg
kim-yoo-jung26.jpg
Năm 2025, bộ phim Dear X do Kim Yoo Jung đóng chính tạo thành cơn sốt trên thị trường phim Hàn. Bộ phim xoay quanh Baek Ah Jin (Kim Yoo Jung đóng) - minh tinh biết cách tận dụng vẻ đẹp và hào quang để thao túng những người xung quanh nhằm đạt được thành công. Vai diễn mang sắc thái đen tối hoàn toàn khác với những nhân vật dễ thương, trong sáng mà "Em gái quốc dân" từng thể hiện. Nhiều phân cảnh cao trào của Kim Yoo Jung trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội với diễn xuất ma mị, cuốn hút.
kim-yoo-jung30.jpg
kim-yoo-jung32.jpg
Mới đây, nữ diễn viên tham dự buổi họp báo giới thiệu dự án 100 Days Of Deception đóng cùng Park Jin Young. Phim lấy bối cảnh thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng Hàn Quốc, xoay quanh 100 ngày đầy hiểm nguy và những bí mật. Kim Yoo Jung vào vai nữ đạo chích móc túi số một Gyeongseong (tên gọi Seoul ngày nay). Để thâm nhập vào Phủ Tổng đốc Nhật Bản tại Hàn Quốc, cô cải trang thành một thực tập sinh phiên dịch. Tại đây, cô vướng vào mối quan hệ với Kim Tae Woong, còn được biết đến với tên Nhật Sato Hideo (Park Jin Young) - phiên dịch viên mới được bổ nhiệm tại Phủ Tổng đốc, đồng thời là con nuôi của Tổng Giám chính sự Hàn Quốc. Tác phẩm dự kiến lên sóng vào ngày 10/10 trên các nền tảng tvN, TVING, Netflix.

Xem thêm

#Kim Yoo Jung #Em gái quốc dân #Dear X #Mây họa ánh trăng #sao Hàn Quốc

Cùng chuyên mục

Quang Hùng MasterD trở thành quán quân Tinh hà say hi

Quang Hùng MasterD trở thành quán quân Tinh hà say hi

TPO - Với hơn 4 triệu lượt bình chọn từ khán giả, Quang Hùng MasterD đánh bại Dương Domic và CongB để giành ngôi quán quân Tinh hà say hi 2026. Hai "anh trai" còn lại trong top 3 gọi tên Dương Domic và CongB.

Hơn 20 nghệ sĩ đổ bộ đêm trao giải Tinh hà say hi

Hơn 20 nghệ sĩ đổ bộ đêm trao giải Tinh hà say hi

TPO - Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Pháp Kiều, CongB cùng dàn anh trai hội ngộ tại đêm gala và trao giải Tinh hà say hi tối 2/10. Tổng tiền thưởng hơn một tỷ đồng được phân bổ cho 14 hạng mục, trong đó có giải mới dành cho tiết mục khai thác di sản văn hóa Việt Nam.

Phương Mỹ Chi muốn vượt Trấn Thành

Phương Mỹ Chi muốn vượt Trấn Thành

TPO - Phương Mỹ Chi muốn soán ngôi “lỗ tai vàng” của Trấn Thành ở Ca sĩ mặt nạ. Trong tập mở màn, ban cố vấn phỏng đoán Tăng Duy Tân, Vương Bình đến Vũ Thảo My, Võ Tấn Phát ẩn sau lớp mascot.

Áo dài Huế lên sàn diễn Pháp

Áo dài Huế lên sàn diễn Pháp

TPO - Cảnh sắc, thiên nhiên Huế thể hiện qua áo dài trắng đến thiết kế 3D nổi bật. Bộ sưu tập tại Pháp có điểm nhấn là lụa Bảo Lộc, kỹ thuật cắt cúp và đính kết thủ công.

Công bố 20 video vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại

Công bố 20 video vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại

TPO - Phiên tòa vụ sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng tiếp tục ngày 2/10 tại Hong Kong, Trung Quốc. Công tố công bố các đoạn camera và vật chứng, cho rằng ba thành viên gia đình chồng cũ đã chuẩn bị kế hoạch gây án từ trước, liên quan tranh chấp căn hộ cao cấp.

Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 trở lại với Dàn nhạc Giao hưởng London và những nghệ sĩ hàng đầu thế giới

Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 trở lại với Dàn nhạc Giao hưởng London và những nghệ sĩ hàng đầu thế giới

Mùa thu này, công chúng yêu nhạc cổ điển tại Hà Nội tiếp tục có cơ hội thưởng thức thanh âm giao hưởng đến từ một trong những dàn nhạc danh tiếng thế giới tại Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 (VACC 2026). Diễn ra trong hai đêm 02 và 03/10 tại Nhà hát Hồ Gươm, chương trình đánh dấu sự trở lại của Dàn nhạc Giao hưởng London (London Symphony Orchestra - LSO), cùng nhạc trưởng Sir Antonio Pappano và hai nghệ sĩ độc tấu Benjamin Marquise Gilmore, Eivind Ringstad.

Chủ tịch DatVietVAC hiến kế đưa công nghiệp văn hóa Đà Nẵng vươn tầm

Chủ tịch DatVietVAC hiến kế đưa công nghiệp văn hóa Đà Nẵng vươn tầm

TPO - Từ bài học phát triển công nghiệp văn hóa của Hàn Quốc “K-Culture”, ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch sáng lập DatVietVAC Group Holdings, hiến kế cho Đà Nẵng phát triển chuỗi giá trị của riêng mình qua mô hình “DN-Culture” với 4 trụ cột: Văn hóa - Du lịch - F&B (Ẩm thực) - Mega Concert/Sự kiện âm nhạc quốc tế.

'Trại buôn người' vượt 200 tỷ đồng

'Trại buôn người' vượt 200 tỷ đồng

TPO - Sau một tuần ra rạp, “Trại buôn người” vượt 200 tỷ đồng, tiếp tục áp đảo phòng vé với hơn 5.200 suất chiếu trong ngày 2/10. Chưa phải cạnh tranh với phim Việt mới trong tuần này, tác phẩm của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh có cơ hội tiến tới mốc 300 tỷ đồng trong tuần sau.

Chung kết Tinh Hà 'Say Hi' cận kề: Khách hàng TPBank sẵn sàng nhập hội cùng Top 16

Chung kết Tinh Hà 'Say Hi' cận kề: Khách hàng TPBank sẵn sàng nhập hội cùng Top 16

Ngày 2/10, Chung kết Tinh Hà “Say Hi” chính thức sáng đèn. Sau hành trình từ 24 “Anh Trai” đến Top 16, giờ là lúc fandom bước vào chặng cuối: vote hết mình, fanchant hết cỡ và sẵn sàng gặp thần tượng ngay tại sân khấu. Với nhiều khách hàng TPBank, Chung kết năm nay còn đặc biệt hơn khi hành trình “đu idol” không dừng lại sau màn hình, mà được nối thẳng tới những hàng ghế của đêm diễn được mong chờ.

Son Ye Jin nói về vai diễn gây tranh cãi trong phim 19+

Son Ye Jin nói về vai diễn gây tranh cãi trong phim 19+

TPO - Sau 24 năm tránh xa dòng phim cổ trang, Son Ye Jin trở lại với series 19+ "The Scandal". Cô đảm nhận vai phu nhân Cho, người phụ nữ sở hữu tài năng và khát vọng lớn nhưng bị những giới hạn của xã hội Joseon kìm hãm. Nữ diễn viên thừa nhận đây là một trong những nhân vật khó nắm bắt nhất cô từng thể hiện.

Quán quân Tinh hà say hi gọi tên ai?

Quán quân Tinh hà say hi gọi tên ai?

TPO - Sự tỏa sáng của Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Wren Evans và buitruonglinh khiến cục diện đường đua vô địch Tinh hà say hi khó đoán.

Fashion Show 'Rằm Rộ': Khi sắc màu trung thu Việt lên sàn diễn

Fashion Show 'Rằm Rộ': Khi sắc màu trung thu Việt lên sàn diễn

Ngày 11/09/2026, tại Di tích 40 Lãn Ông, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, Fashion Show “Rằm Rộ” đã diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch văn hóa cộng đồng Rằm Rộ 2026 do BEAT Network khởi xướng. Chương trình mở ra một không gian nơi những chất liệu quen thuộc của Trung Thu Việt được kể lại qua thời trang, âm nhạc và sức sáng tạo của thế hệ trẻ.

Đạo diễn Khương Ngọc: 'Thị trường phim ảnh khắc nghiệt quá'

Đạo diễn Khương Ngọc: 'Thị trường phim ảnh khắc nghiệt quá'

TPO - Giữa lúc "Trại buôn người" áp đảo phòng vé, "Lên hương" của Khương Ngọc vượt 92 tỷ đồng, tiến gần mốc trăm tỷ. Nhìn lại những phim được đón nhận liên tiếp, nam đạo diễn kể về cách tìm khán giả, chất liệu từ gia đình và quyết định mạo hiểm đổi hướng.

Vỡ mộng làm giàu từ phim AI

Vỡ mộng làm giàu từ phim AI

TPO - Thị trường phim ngắn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trung Quốc đang trong tình thế oái oăm. Công nghệ giúp giảm mạnh chi phí, rút ngắn thời gian sản xuất và đưa lượng người xem lên hàng trăm triệu. Tuy nhiên, càng dễ làm phim, cuộc cạnh tranh càng khốc liệt và khả năng kiếm tiền của phần lớn tác phẩm lại càng thấp.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe