Em gái quốc dân bất chấp ống kính hung thần

TPO - Kim Yoo Jung xuất hiện tại Paris Fashion Week nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ vẻ đẹp nữ tính, thanh lịch.
TPO - Với hơn 4 triệu lượt bình chọn từ khán giả, Quang Hùng MasterD đánh bại Dương Domic và CongB để giành ngôi quán quân Tinh hà say hi 2026. Hai "anh trai" còn lại trong top 3 gọi tên Dương Domic và CongB.
TPO - Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Pháp Kiều, CongB cùng dàn anh trai hội ngộ tại đêm gala và trao giải Tinh hà say hi tối 2/10. Tổng tiền thưởng hơn một tỷ đồng được phân bổ cho 14 hạng mục, trong đó có giải mới dành cho tiết mục khai thác di sản văn hóa Việt Nam.
TPO - Phương Mỹ Chi muốn soán ngôi “lỗ tai vàng” của Trấn Thành ở Ca sĩ mặt nạ. Trong tập mở màn, ban cố vấn phỏng đoán Tăng Duy Tân, Vương Bình đến Vũ Thảo My, Võ Tấn Phát ẩn sau lớp mascot.
TPO - Cảnh sắc, thiên nhiên Huế thể hiện qua áo dài trắng đến thiết kế 3D nổi bật. Bộ sưu tập tại Pháp có điểm nhấn là lụa Bảo Lộc, kỹ thuật cắt cúp và đính kết thủ công.
TPO - Phiên tòa vụ sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng tiếp tục ngày 2/10 tại Hong Kong, Trung Quốc. Công tố công bố các đoạn camera và vật chứng, cho rằng ba thành viên gia đình chồng cũ đã chuẩn bị kế hoạch gây án từ trước, liên quan tranh chấp căn hộ cao cấp.
Mùa thu này, công chúng yêu nhạc cổ điển tại Hà Nội tiếp tục có cơ hội thưởng thức thanh âm giao hưởng đến từ một trong những dàn nhạc danh tiếng thế giới tại Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 (VACC 2026). Diễn ra trong hai đêm 02 và 03/10 tại Nhà hát Hồ Gươm, chương trình đánh dấu sự trở lại của Dàn nhạc Giao hưởng London (London Symphony Orchestra - LSO), cùng nhạc trưởng Sir Antonio Pappano và hai nghệ sĩ độc tấu Benjamin Marquise Gilmore, Eivind Ringstad.
TPO - Từ bài học phát triển công nghiệp văn hóa của Hàn Quốc “K-Culture”, ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch sáng lập DatVietVAC Group Holdings, hiến kế cho Đà Nẵng phát triển chuỗi giá trị của riêng mình qua mô hình “DN-Culture” với 4 trụ cột: Văn hóa - Du lịch - F&B (Ẩm thực) - Mega Concert/Sự kiện âm nhạc quốc tế.
TPO - Sau một tuần ra rạp, “Trại buôn người” vượt 200 tỷ đồng, tiếp tục áp đảo phòng vé với hơn 5.200 suất chiếu trong ngày 2/10. Chưa phải cạnh tranh với phim Việt mới trong tuần này, tác phẩm của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh có cơ hội tiến tới mốc 300 tỷ đồng trong tuần sau.
Ngày 2/10, Chung kết Tinh Hà “Say Hi” chính thức sáng đèn. Sau hành trình từ 24 “Anh Trai” đến Top 16, giờ là lúc fandom bước vào chặng cuối: vote hết mình, fanchant hết cỡ và sẵn sàng gặp thần tượng ngay tại sân khấu. Với nhiều khách hàng TPBank, Chung kết năm nay còn đặc biệt hơn khi hành trình “đu idol” không dừng lại sau màn hình, mà được nối thẳng tới những hàng ghế của đêm diễn được mong chờ.
TPO - Sau 24 năm tránh xa dòng phim cổ trang, Son Ye Jin trở lại với series 19+ "The Scandal". Cô đảm nhận vai phu nhân Cho, người phụ nữ sở hữu tài năng và khát vọng lớn nhưng bị những giới hạn của xã hội Joseon kìm hãm. Nữ diễn viên thừa nhận đây là một trong những nhân vật khó nắm bắt nhất cô từng thể hiện.
TPO - Sự tỏa sáng của Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Wren Evans và buitruonglinh khiến cục diện đường đua vô địch Tinh hà say hi khó đoán.
TPO - Sau khi xác nhận hẹn hò T.O.P, Nana bị một bộ phận cư dân mạng chỉ trích. Nguyên nhân bắt nguồn từ quá khứ bê bối của cựu thành viên Big Bang.
Ngày 11/09/2026, tại Di tích 40 Lãn Ông, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, Fashion Show “Rằm Rộ” đã diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch văn hóa cộng đồng Rằm Rộ 2026 do BEAT Network khởi xướng. Chương trình mở ra một không gian nơi những chất liệu quen thuộc của Trung Thu Việt được kể lại qua thời trang, âm nhạc và sức sáng tạo của thế hệ trẻ.
TPO - Giữa lúc "Trại buôn người" áp đảo phòng vé, "Lên hương" của Khương Ngọc vượt 92 tỷ đồng, tiến gần mốc trăm tỷ. Nhìn lại những phim được đón nhận liên tiếp, nam đạo diễn kể về cách tìm khán giả, chất liệu từ gia đình và quyết định mạo hiểm đổi hướng.
TPO - Thị trường phim ngắn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trung Quốc đang trong tình thế oái oăm. Công nghệ giúp giảm mạnh chi phí, rút ngắn thời gian sản xuất và đưa lượng người xem lên hàng trăm triệu. Tuy nhiên, càng dễ làm phim, cuộc cạnh tranh càng khốc liệt và khả năng kiếm tiền của phần lớn tác phẩm lại càng thấp.
TPO - Sau khi nhận lời cầu hôn của Nhan Phúc Vinh, Khả Ngân chọn cách đáp trả bất ngờ trước nghi vấn mang thai con đầu lòng.