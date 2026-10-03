Downy ra mắt Trường học Tinh Khôi, hai 'giáo viên' đặc biệt cùng đứng lớp

Tháng 9 vừa qua, Downy đã mở cửa Trường học Tinh Khôi - nơi những tiết học “Chà Là Thơm” mang đến những trải nghiệm đa dạng, ngập tràn hương thơm và những khoảnh khắc vui vẻ dành cho cả gia đình.

Đồng hành trong chuỗi sự kiện này là hai nhân vật đặc biệt: Đại sứ Tinh Khôi Ninh Dương Lan Ngọc và “thầy giáo” Quách Văn Thơm (Da LAB).

Tiết học “Chà Là Thơm” cùng Đại sứ Tinh Khôi Ninh Dương Lan Ngọc

Trong ngày khai giảng Trường học Tinh Khôi, Ninh Dương Lan Ngọc không chỉ đảm nhận vai trò Đại sứ Tinh Khôi, mà còn đóng vai trò “cô giáo” đứng lớp tiết học “Chà Là Thơm” đầu tiên. Với sự duyên dáng và nguồn năng lượng quen thuộc, Lan Ngọc đã nhanh chóng khuấy động tiết học bằng những màn tương tác thú vị và mang đến bầu không khí rộn ràng, vui vẻ.

Đại sứ “Tinh Khôi” Ninh Dương Lan Ngọc đứng lớp lễ khai giảng Tinh Khôi

Với thần thái của một ngôi sao hạng S, ngọc nữ “Tinh Khôi” liên tục ghi điểm bằng những pha xử lý tình huống đầy khéo léo khi thực hiện các thử thách vũ đạo “Chà Là Thơm”, chụp hình check-in, tương tác trực tiếp cùng loạt khách mời tham dự: Diễn viên Thúy Diễm & bé Bảo Bảo, Fansie Family, Bông Tím, Ngọc Kem, Chuyện nhà Dino, Nhà của An Vy, Gia đình Amber, Chảnh's Beauty, Nhung Babie, Duy Best, Nghi ơi là Nghi và Nàng Kều Lỡ Báo.

Ninh Dương Lan Ngọc duyên dáng giao lưu trong loạt thử thách cùng các khách mời

Xen kẽ các hoạt động, Lan Ngọc cũng bật mí những bí quyết chăm sóc quần áo để giữ được sự mềm mại và hương thơm dễ chịu suốt mùa tựu trường.

Giữ không gian trong trẻo của Trường học Tinh Khôi, tất cả đã cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc rộn ràng, cùng rinh về những phần quà xinh xắn từ Downy và lan tỏa năng lượng Tinh Khôi theo cách thật vui, thật thơm và đáng nhớ.

“Thầy giáo Thơm” thử thách fan trong tiết học thanh nhạc và vũ đạo “Chà Là Thơm”

Qua ngày học thứ hai, Trường học Tinh Khôi mang đến một không gian ngập tràn âm nhạc, và những màn tương tác cực kỳ sôi động cùng “thầy giáo” Quách Văn Thơm (Da LAB). Trong vai trò “thầy giáo” thanh nhạc, Chú Thơm chiêu đãi người tham dự bằng màn trình diễn vocal ấn tượng khiến khán giả không ngừng reo hò.

Thơm (Da LAB) trình diễn âm nhạc tại Trường học Tinh Khôi

Tất nhiên, nơi nào có Chú Thơm, nơi đó không thể thiếu những màn giao lưu hết mình. Chú Thơm liên tục khuấy động sân trường với loạt thử thách vừa vui vừa khó nhằn, từ màn thi xem ai có thể ngân câu “Downy Chà Là Thơm” lâu hơn, đến thử thách vũ đạo với ba động tác “Chà - Thơm - Tinh Khôi” phức tạp khiến fan phải vận dụng hết khả năng, đến cả chính chủ Chú Thơm cũng phải “vật lộn” theo từng nhịp khi vũ đạo.

Màn giao lưu với những thử thách khó nhằn của “thầy giáo” Thơm dành cho fan

Điều khiến các “học sinh” thích thú nhất chính là độ chiều fan của Chú Thơm. Thành viên Da LAB không chỉ mang âm nhạc đến sân trường, mà còn tích cực tương tác với những fan đứng phía xa, chủ động “báo” MC để kéo các bạn vào cuộc vui. Là thành viên của nhóm nhạc số 2 Việt Nam, nhưng khi gặp fan thì Quách Văn Thơm chuẩn “số 1 về fan service”. Đây có lẽ là tiết học mà các “học sinh” chẳng muốn tan trường nhất.

Hương Tinh Khôi khiến “ai cũng mê” trong từng chuyển động

Không khí tại Trường học Tinh Khôi càng thêm rộn ràng khi các bậc phụ huynh và các bạn nhỏ cùng check-in, vui chơi, chụp những tấm ảnh Polaroid đáng yêu để lưu lại những khoảnh khắc gia đình dịp cuối tuần.

Khách hàng trải nghiệm các hoạt động tại Trường học Tinh Khôi

Hai ngày tựu trường khép lại, nhưng một điều dường như vẫn còn ở lại - hương thơm Tinh Khôi. Đằng sau những tiếng cười, những cái chạm và những khoảnh khắc “Chà Là Thơm”, Downy muốn mang đến một trải nghiệm hương thơm không chỉ để cảm nhận trong khoảnh khắc, mà còn để đồng hành cùng mỗi gia đình trong những ngày bận rộn của mùa tựu trường.

Downy Tinh Khôi mang hương thơm dễ chịu với sự kết hợp của hoa cỏ tươi mát ở tầng giữa, khép lại bằng những nốt hương phấn sữa và xạ hương trắng nhẹ nhàng.

Sản phẩm ứng dụng công nghệ hạt lưu hương kép PMC độc quyền của P&G, giúp hương thơm thấm sâu và lưu giữ trên từng sợi vải. Khi quần áo chuyển động hoặc cọ xát, những hạt lưu hương sẽ bung tỏa, giúp hương hương thơm tiếp tục lan tỏa theo từng chuyển động. Vì vậy, những cái chạm, những bước chạy vui chơi hay đơn giản là một cái xoay người cũng có thể trở thành một khoảnh khắc “Chà Là Thơm”.

Không chỉ mang đến hương thơm dễ chịu, sản phẩm còn được kiểm nghiệm an toàn cho làn da, phù hợp với quần áo của cả gia đình, kể cả trẻ nhỏ. Đây cũng là một phần trong cam kết của P&G - tập đoàn hàng tiêu dùng toàn cầu với nền tảng chuyên môn trong các lĩnh vực nước hoa, chăm sóc da và chăm sóc trẻ em.