Xuyên đêm tìm hai vợ chồng mất tích trên sông Lam

TPO - Sau khi thuyền chở hai vợ chồng bị chìm trên sông Lam, khoảng 20 chiếc thuyền cùng hàng chục người xuyên đêm rà soát dọc tuyến sông. Đến trưa 3/10, tung tích hai nạn nhân vẫn chưa được xác định.

Video đơn vị chức năng xuyên đêm tìm kiếm 2 vợ chồng mất tích sau khi lật thuyền trên sông Lam.

Trưa 3/10, ông Đặng Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Bảng (Nghệ An) cho biết, đơn vị chức năng cùng người dân và các đội thiện nguyện vẫn đang khẩn trương tìm kiếm hai vợ chồng mất tích trên sông Lam.

Theo ông Tuấn, ngay sau khi nhận tin báo về sự cố chìm thuyền, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng đến hiện trường, phối hợp triển khai các phương án cứu hộ. Đến chiều 2/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc thuyền gặp nạn và đưa lên bờ.

Xuyên đêm 2/10 và sáng 3/10, hàng chục chiếc thuyền tìm kiếm trên sông nhưng vẫn chưa thấy tung tích của 2 nạn nhân.

“Khoảng 60 người đã tổ chức tìm kiếm xuyên đêm 2/10. Sáng nay, lực lượng tiếp tục triển khai các phương án rà soát trên sông nhưng chưa có thông tin về hai nạn nhân”, ông Tuấn cho hay.

Được biết, hai người mất tích được xác định là vợ chồng anh N.C.H. (SN 1972) và chị N.T.H. (SN 1975), trú tại xã Vạn An (Nghệ An).

Ông Vương Hồng Thái - Chủ tịch UBND xã Vạn An cho biết, vợ chồng anh H. có 4 người con, trong đó một người đã lập gia đình, ba người còn nhỏ. Hằng ngày, hai vợ chồng làm nông nghiệp và tranh thủ rà phế liệu trên sông Lam để kiếm thêm thu nhập.