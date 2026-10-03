Lịch chi tiết 6 kỳ nghỉ lễ Tết năm 2027

TPO - Hơn 14.400 xe tải nặng, container mỗi ngày dồn lên quốc lộ 5, chiếm hơn 41% lưu lượng, trong khi cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chỉ có khoảng 6% nhóm xe này. Chênh lệch phí được xem là một trong những nguyên nhân tạo nên nghịch lý trên hai tuyến đường cùng kết nối Hà Nội - Hải Phòng.