Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

Lịch chi tiết 6 kỳ nghỉ lễ Tết năm 2027

Lộc Liên - Doãn Cường

TPO - Từ Tết Dương lịch đến Quốc khánh, 6 dịp lễ Tết đáng chú ý trong năm 2027 rơi vào thời điểm thuận lợi để nối với cuối tuần hoặc nghỉ bù.

lich-nghi.png

Xem thêm

#lễ hội #kỳ nghỉ #Tết #2027 #nghỉ lễ #công chức #nghỉ bù #nghỉ lễ Tết 2027

Cùng chuyên mục

Diện mạo mới Vành đai 2,5 qua Tây Hồ Tây vừa thông xe kỹ thuật

Diện mạo mới Vành đai 2,5 qua Tây Hồ Tây vừa thông xe kỹ thuật

TPO - Sau khoảng 3 tháng tăng tốc thi công, tuyến Vành đai 2,5 qua khu vực Tây Hồ Tây dài 582 m thông xe kỹ thuật, với mặt đường rộng rãi, hạ tầng đồng bộ. Tuyến được được kỳ vọng tăng khả năng kết nối và giảm áp lực giao thông cho khu vực phía Tây Bắc Hà Nội.

Bấm nút SOS trên iHanoi, kết nối công an trong 3 giây

Bấm nút SOS trên iHanoi, kết nối công an trong 3 giây

TPO - Chỉ với một chạm vào nút SOS, người dân có thể gửi tín hiệu khẩn cấp đến lực lượng chức năng. Đây là một trong những tiện ích của Hanoi Smart Police, được tích hợp ngay trên ứng dụng iHanoi.

Hàng quán mở cửa trở lại trên tuyến Hoàng Cầu - Voi Phục mới

Hàng quán mở cửa trở lại trên tuyến Hoàng Cầu - Voi Phục mới

TPO - Sau khi vành đai 1 Hà Nội (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) được thông xe tạm, nhiều hàng quán dọc tuyến bắt đầu dọn dẹp, mở cửa trở lại sau nhiều tháng gián đoạn. Tuy nhiên, vỉa hè và lối vào một số cửa hàng vẫn chưa hoàn thiện, lượng khách chưa nhiều.

Nguyễn Thị Tâm giành HCB Asiad 20, thiết lập cột mốc lịch sử cho boxing Việt Nam

Võ sỹ boxing Nguyễn Thị Tâm: 'Tôi đã hứa với bố sẽ trở lại'

TPO - Từng lo lắng sự nghiệp dang dở vì chấn thương dây chằng, nữ võ sỹ Nguyễn Thị Tâm đã kiên trì tập luyện để trở lại sàn đấu sau ba năm. Tấm HCB Asiad 20 là thành quả cô muốn dành tặng người cha đã mất, luôn mong con gái có ý chí và sự nghiệp vững vàng.

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Mỹ

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Mỹ

TPO - Sáng ngày 1/10, một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng liên quan đến khoảng 70 phương tiện đã làm tắc nghẽn toàn bộ các làn đường hướng nam của đường cao tốc Interstate 95 đoạn qua hồ Marion ở Nam Carolina, Mỹ.

Sườn núi Ấn Độ đổ sập trong vài giây

TPO - Ngày 1/10, một phần lớn sườn núi tại vùng Kumaon, bang Uttarakhand, Ấn Độ, bất ngờ sụp đổ trong vài giây, kéo theo hàng tấn đất đá và bụi cuộn xuống phía dưới.

Đêm 'kinh hoàng' sau mưa lớn ở TPHCM

Đêm 'kinh hoàng' sau mưa lớn ở TPHCM

TPO - Cơn mưa lớn vào giờ tan tầm kéo dài đến tối 1/10 khiến hàng loạt tuyến đường huyết mạch tại TP.HCM trở thành những "bể nước" khổng lồ. Giao thông ở các đường cửa ngõ gần như tê liệt người dân phải xếp hàng rồng rắn trên đường từ chiều đến khuya mới có thể về nhà.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe