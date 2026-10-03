Diện mạo mới Vành đai 2,5 qua Tây Hồ Tây vừa thông xe kỹ thuật

TPO - Là người làm việc trong lĩnh vực thời trang, nữ gia chủ mong muốn căn hộ của mình vừa có nét nữ tính, cổ điển, vừa phù hợp với cuộc sống hiện đại. Từ đó, không gian được hoàn thiện với gam màu ấm, đồ gỗ, họa tiết hoa lá và nhiều món trang trí mang dấu ấn cá nhân.