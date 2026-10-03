Trắng đêm xử lý thanh thiếu niên kẹp ba, che biển số xe

TPO - Tối 2/10, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) đồng loạt triển khai các tổ công tác trên nhiều tuyến đường, xử lý hơn 20 trường hợp vi phạm, trong đó tập trung vào các hành vi thường xảy ra ở thanh thiếu niên vào ban đêm.

Đúng 21h cùng ngày, các tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát trên các tuyến Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Trịnh Văn Bô… thuộc địa bàn các phường Cầu Giấy, Xuân Phương, Từ Liêm.

Quá trình tuần tra, lực lượng CSGT tập trung kiểm soát phương tiện do thanh thiếu niên điều khiển và các hành vi như chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định và vi phạm nồng độ cồn.

Trong khoảng 3 tiếng đồng hồ, các tổ công tác phát hiện, xử lý hơn 20 trường hợp vi phạm.

Tổ công tác tuần tra trên tuyến Xuân Thủy - Cầu Giấy.

Tổ công tác dừng kiểm tra các trường hợp vi phạm giao thông.

3 cô gái không đi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm, mặc dù trong cốp xe có tới 6 chiếc mũ bảo hiểm.

Tại khu vực đường Trịnh Văn Bô, tổ công tác dừng kiểm tra một xe máy chở theo 3 cô gái. Những người này đều không đội mũ bảo hiểm.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế cho biết để 6 chiếc mũ bảo hiểm trong cốp xe nhưng không ai sử dụng.

Tại đường Cầu Giấy, lực lượng chức năng phát hiện N.V.V (SN 2007, trú tại Hà Nội), điều khiển xe máy BKS 30M5-62.XX, chở quá số người quy định. Cả 3 người đều không đội mũ bảo hiểm. V. cũng không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe theo quy định.

Đáng chú ý, một nam tài xế che biển số xe di chuyển trên đường Trịnh Văn Bô hướng vào trung tâm thành phố. Khi bị CSGT dừng kiểm tra, tài xế biện minh rằng đây là xe mượn của người khác và không để ý việc biển số bị che lấp bằng khẩu trang.

CSGT kiểm tra ma túy đối với các trường hợp vi phạm.

Một tài xế dùng khẩu trang che biển số.

Các trường hợp vi phạm bị lập biên bản.

Bên cạnh việc xử lý, lực lượng CSGT tuyên truyền, nhắc nhở người vi phạm chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Thượng tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6, cho biết nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông nhất là trong những ngày cuối tuần, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường nắm tình hình, chủ động bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát theo từng khung giờ, tuyến đường và địa bàn có nguy cơ phát sinh vi phạm.