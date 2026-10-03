Tăng tốc thi công siêu dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng

TPO - Giữa thời tiết nắng mưa thất thường, những người công nhân vẫn bám công trường, khẩn trương thi công các hạng mục đê, kè thuộc dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng, hướng đến hoàn thiện công trình theo kế hoạch.
TPO - Biển hiệu, banner chữ nước ngoài xuất hiện trên nhiều tuyến phố ở phường Kinh Bắc và Võ Cường, TP. Bắc Ninh. Trong số này, không ít biển hiệu được thiết kế chưa đúng quy định, đặt với mật độ dày đặc.
TPO - Chính phủ quy định mức phụ cấp công vụ bằng 55% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) được áp dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã không được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm.
TPO - Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, áp lực và thách thức trong 3 tháng cuối năm rất lớn, đây là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quyết định, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương cần đánh giá đúng tình hình; xác định trực tiếp, cụ thể dư địa và động lực tăng trưởng để khai thác tối đa… Quan trọng nhất là xác định quyết tâm, lộ trình và nhiệm vụ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của quý IV và cả năm 2026.
TPO - Sau khi thuyền chở hai vợ chồng bị chìm trên sông Lam, khoảng 20 chiếc thuyền cùng hàng chục người xuyên đêm rà soát dọc tuyến sông. Đến trưa 3/10, tung tích hai nạn nhân vẫn chưa được xác định.
TPO - Từ Tết Dương lịch đến Quốc khánh, 6 dịp lễ Tết đáng chú ý trong năm 2027 rơi vào thời điểm thuận lợi để nối với cuối tuần hoặc nghỉ bù.
TPO - Tối 2/10, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) đồng loạt triển khai các tổ công tác trên nhiều tuyến đường, xử lý hơn 20 trường hợp vi phạm, trong đó tập trung vào các hành vi thường xảy ra ở thanh thiếu niên vào ban đêm.
TPO - Mưa lớn liên tiếp từ cuối tháng 9, cộng triều cường và điều kiện tiêu thoát tại một số khu vực khiến nhiều tuyến đường TP HCM ngập sâu, giao thông hỗn loạn, có đoạn ùn tắc đến nửa đêm.
TPO - Ban quản lý dự án đường Vành đai 2,5, đoạn qua phường Khương Đình (Hà Nội), huy động tối đa công nhân, thiết bị máy móc thi công xuyên đêm, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật vào ngày 10/10.
TPO - Thẩm tra dự án Bộ luật Lao động sửa đổi, Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho biết, có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27/7 - Ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm là ngày nghỉ, người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương.
TPO - Hơn 14.400 xe tải nặng, container mỗi ngày dồn lên quốc lộ 5, chiếm hơn 41% lưu lượng, trong khi cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chỉ có khoảng 6% nhóm xe này. Chênh lệch phí được xem là một trong những nguyên nhân tạo nên nghịch lý trên hai tuyến đường cùng kết nối Hà Nội - Hải Phòng.
TPO - Người dân tổ dân phố Lê Thánh Tông, phường Cửa Nam (Hà Nội), thí điểm dùng túi tiêu chuẩn để thu gom rác thải và chuyển giao cho xe điện ba bánh từ đầu tháng 10.
TPO - Đê bao cồn Thanh Long (xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long) tiếp tục sạt lở, từng mảng đất sạt xuống sông Cổ Chiên, bờ đê và cả cồn trở nên mong manh trước những đợt triều cường sắp tới.
TPO - Ngày 2/10, tại xã Thái Thụy, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc chủ trì hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân 11 xã, tập trung vào những vấn đề thiết thực từ cơ sở.
TPO - Chiều 2/10, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH (04/10/1961-04/10/2026), 25 năm Ngày toàn dân PCCC và CNCH (04/10/2001-04/10/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.
TPO - Việc toàn tuyến Bến Lức - Long Thành được đưa vào khai thác từ 0h ngày 1/10 đánh dấu việc khép kín tuyến cao tốc dài gần 58 km, kết nối khu vực phía Tây và phía Đông TPHCM qua Đồng Nai.
TPO - Kết luận Thanh tra Chính phủ nêu rõ, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định miễn tiền thuê đất cho doanh nghiệp mặc dù dự án không đủ điều kiện được miễn.