Tăng tốc thi công siêu dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng

TPO - Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, áp lực và thách thức trong 3 tháng cuối năm rất lớn, đây là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quyết định, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương cần đánh giá đúng tình hình; xác định trực tiếp, cụ thể dư địa và động lực tăng trưởng để khai thác tối đa… Quan trọng nhất là xác định quyết tâm, lộ trình và nhiệm vụ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của quý IV và cả năm 2026.