Võ sỹ boxing Nguyễn Thị Tâm: 'Tôi đã hứa với bố sẽ trở lại'

TPO - Từng lo lắng sự nghiệp dang dở vì chấn thương dây chằng, nữ võ sỹ Nguyễn Thị Tâm đã kiên trì tập luyện để trở lại sàn đấu sau ba năm. Tấm HCB Asiad 20 là thành quả cô muốn dành tặng người cha đã mất, luôn mong con gái có ý chí và sự nghiệp vững vàng.
TPO - Nhận định bóng đá Thái Lan vs Philippines, FIFA ASEAN Cup - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. "Voi chiến" đã cầm chắc tấm vé chơi trận chung kết FIFA ASEAN Cup, do đó HLV Anthony Hudson có thể tung đội hình dự bị để đối đầu Philippines.
TPO - Vượt qua các đối thủ cả nam và nữ ở vòng ngoài, nữ võ sỹ Châu Ngọc Tuyết Sang giành quyền vào chung kết taekwondo hỗn hợp cá nhân thực tế ảo. Đáng tiếc, ở trận đấu cuối cùng, em gái nữ võ sỹ Châu Ngọc Tuyết Vân để thua đối thủ người Philippines Yape Gabriel Derick 0-2, nhận huy chương bạc.
TPO - Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vừa phát đi thông cáo báo chí chính thức. Cơ quan này bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về công tác điều hành thời gian trong trận đấu giữa Indonesia và Bangladesh, thuộc khuôn khổ FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra tại sân Bung Karno, Jakarta vào tối 1/10.
TPO - Theo HLV John Herdman, chính nhờ ban huấn luyện đội tuyển Indonesia tác động lên các trọng tài mà đội chủ nhà đã được cộng thêm thời gian bù giờ, qua đó kịp ghi 2 bàn và giành vé dự chung kết FIFA ASEAN Cup 2026.
TPO - Nhận định bóng đá Việt Nam vs Pakistan, FIFA ASEAN Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đội tuyển Việt Nam chỉ cần một chiến thắng vừa đủ là chắc chắn vào trận tranh hạng ba với Malaysia. Có lẽ trong bối cảnh hiện tại, thắng 1-0 hoặc 2-0 là đạt yêu cầu với đội.
TPO - Sau màn ngược dòng trước Philippines hôm 29/9, Pakistan có thêm lý do để tin rằng họ không cách quá xa những đội bóng được đánh giá cao hơn. Nhưng cuộc gặp Việt Nam sẽ là một phép thử khác, để đội bóng Nam Á biết niềm tin ấy có thể đưa họ đi tới đâu.
TPO - Bóng đá Đông Nam Á vừa chứng kiến một kịch bản kinh điển, nơi ranh giới giữa niềm vui và nỗi buồn là rất mong manh. Kịch bản này khá giống với cuộc đua tranh giữa Tây Ban Nha và Hà Lan cách đây 42 năm.
TPO - Lượt trận hạ màn bảng A FIFA ASEAN Cup đã khép lại với tranh cãi nảy lửa trong dư luận khu vực, đặc biệt là người hâm mộ và truyền thông Malaysia. Tất cả đồng loạt đặt dấu hỏi lớn về công tác bù giờ ở trận đấu giữa Indonesia và Bangladesh.
TPO - Lionel Messi vừa hoàn tất thương vụ thâu tóm CD Eldense, đội bóng đang thi đấu tại giải Hạng Nhì Tây Ban Nha. Bước đi này không chỉ mở ra chương mới trong sự nghiệp kinh doanh của El Pulga mà còn chính thức tái khởi động cuộc đối đầu kinh điển giữa anh và Cristiano Ronaldo, trên một “chiến trường” mới.
TPO - Bồ Đào Nha tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng tại bảng A4 - UEFA Nations League 2026/27 khi đánh bại Đan Mạch 4-2 trong trận cầu giàu kịch tính tại Copenhagen. Đội khách hai lần bị gỡ hòa nhưng vẫn biết cách tạo khác biệt ở thời điểm quyết định.
TPO - Tuyển Đức đã có câu trả lời mạnh mẽ sau khởi đầu không như kỳ vọng dưới thời Jurgen Klopp. Chiến thắng 2-0 trước Serbia tại Munich giúp Die Mannschaft giải tỏa sức ép và mở ra những tín hiệu lạc quan cho chặng đường phía trước.
TPO - Trang New Straits Times nhận định khi Malaysia nâng tỷ số 6-0 trước Singapore, họ đã ở rất gần vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup nhưng Indonesia vẫn lội ngược dòng thành công.
TPO - Indonesia thắng Bangladesh 9-2 là kết quả khó tin. Và cái cách thầy trò HLV Herdman vượt qua Malaysia để góp mặt tại chung kết còn khó tin hơn.
TPO - Đội tuyển Malaysia đã giành chiến thắng với tỷ số không tưởng trước Singapore. Kết quả 6-0 lịch sử tưởng như đưa họ vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Nhưng những biến cố ở phút cuối cuối cùng đã khiến tình thế thay đổi...
Trả lời truyền thông trước buổi tập chiều 1/10 tại Jakarta, HLV Kim Sang Sik khẳng định ĐT Việt Nam đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Pakistan trong lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, qua đó hướng tới trận tranh hạng Ba.
Ngày 1/10/2026, hành trình kéo dài gần 1 tháng của môn Bóng chuyền tại Đại hội Thể thao sinh viên toàn quốc lần thứ VI năm 2026 đã khép lại tại Nhà thi đấu đa năng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Hải Phòng. 30 trận đấu đã kết thúc, qua đó xác định những nhà vô địch nam, nữ cùng các danh hiệu cá nhân của mùa giải năm nay.