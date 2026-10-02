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Thể thao

Võ sỹ boxing Nguyễn Thị Tâm: 'Tôi đã hứa với bố sẽ trở lại'

Trọng Đạt
Vĩnh Xuân
Quỳnh Như

TPO - Từng lo lắng sự nghiệp dang dở vì chấn thương dây chằng, nữ võ sỹ Nguyễn Thị Tâm đã kiên trì tập luyện để trở lại sàn đấu sau ba năm. Tấm HCB Asiad 20 là thành quả cô muốn dành tặng người cha đã mất, luôn mong con gái có ý chí và sự nghiệp vững vàng.

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#Nguyễn Thị Tâm #boxing #Asiad 20 #hồi phục #thành tích #võ thuật

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