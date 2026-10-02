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Multimedia

Đêm 'kinh hoàng' sau mưa lớn ở TPHCM

Khoa Nam - Nguyễn Tiến - Huế Xuân

TPO - Cơn mưa lớn vào giờ tan tầm kéo dài đến tối 1/10 khiến hàng loạt tuyến đường huyết mạch tại TP.HCM trở thành những "bể nước" khổng lồ. Giao thông ở các đường cửa ngõ gần như tê liệt người dân phải xếp hàng rồng rắn trên đường từ chiều đến khuya mới có thể về nhà.

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#Ngập lụt thành phố #kẹt xe #tứ bề #Thời tiết mưa dông #TPHCM

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