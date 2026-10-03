Biển hiệu chữ nước ngoài 'lấn át' tiếng Việt trên đường phố Bắc Ninh

Khi PV Tiền Phong cung cấp hình ảnh các tấm biển có chữ nước ngoài, Phòng Văn hóa phường Kinh Bắc cho biết có biển chữ nước ngoài có dấu hiệu chưa đúng quy định.

Theo một lãnh đạo Phòng Văn hóa phường Kinh Bắc, thời gian qua, cơ quan chức năng phường đã kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp có biển chữ nước ngoài chưa đúng quy định. Tuy nhiên, do nhân lực ít nên việc kiểm tra các biển chữ nước ngoài trên địa bàn phường Kinh Bắc cũng gặp khó khăn.

Một lãnh đạo UBND phường Võ Cường cho biết sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát các hình ảnh về biển chữ nước ngoài trên địa bàn do phóng viên cung cấp. Vị lãnh đạo này cho biết thêm, thời gian qua, cơ quan chức năng phường Võ Cường đã kiểm tra và xử phạt một số trường hợp vi phạm về biển chữ nước ngoài. Thời gian tới, cơ quan chức năng phường Võ Cường sẽ tiếp tục kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm biển chữ nước ngoài trên địa bàn.