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Hàng không - Du lịch

Biển hiệu chữ nước ngoài 'lấn át' tiếng Việt trên đường phố Bắc Ninh

Nguyễn Thắng

TPO - Biển hiệu, banner chữ nước ngoài xuất hiện trên nhiều tuyến phố ở phường Kinh Bắc và Võ Cường, TP. Bắc Ninh. Trong số này, không ít biển hiệu được thiết kế chưa đúng quy định, đặt với mật độ dày đặc.

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Một tấm biển không có chữ tiếng Việt trên phố Hai Bà Trưng (phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh)
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Một đoạn phố Đoàn Trần Nghiệp (phường Kinh Bắc) có đến 3 tấm biển﻿ chữ nước ngoài.
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Biển hiệu phụ chữ nước ngoài, chữ tiếng Việt xen kẽ một đoạn phố Ngọc Hân Công Chúa (phường Kinh Bắc).
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Nhiều tấm biển phụ có chữ nước ngoài, trong đó có tấm biển không có chữ tiếng Việt xuất hiện trên phố Ngọc Hân Công Chúa thuộc phường Kinh Bắc. Theo Phòng Văn hóa phường Kinh Bắc, những biển phụ này di động nên có thể cất đi khi cơ quan chức năng kiểm tra, sau đó lại được mang ra đặt lại.
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Một biển hiệu có chữ nước ngoài to hơn tiếng Việt trên phố Ngọc Hân Công Chúa (phường Kinh Bắc).
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Không chỉ ở phường Kinh Bắc, biển hiệu, banner chữ nước ngoài cũng xuất hiện nhiều trên đường Ngô Tất Tố thuộc phường Võ Cường.
Biển hiệu chữ nước ngoài nổi bật hơn tiếng Việt ở đường Ngọc Hân Công Chúa thuộc phường Võ Cường.
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Một biển hiệu chữ nước ngoài﻿ lớn hơn chữ tiếng Việt trên phố Lê Thái Tổ phường Võ Cường.
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Tại phường Võ Cường, phóng viên cũng ghi nhận nhiều biển hiệu có khổ chữ nước ngoài to hơn khổ chữ tiếng Việt.

Khi PV Tiền Phong cung cấp hình ảnh các tấm biển có chữ nước ngoài, Phòng Văn hóa phường Kinh Bắc cho biết có biển chữ nước ngoài có dấu hiệu chưa đúng quy định.

Theo một lãnh đạo Phòng Văn hóa phường Kinh Bắc, thời gian qua, cơ quan chức năng phường đã kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp có biển chữ nước ngoài chưa đúng quy định. Tuy nhiên, do nhân lực ít nên việc kiểm tra các biển chữ nước ngoài trên địa bàn phường Kinh Bắc cũng gặp khó khăn.

Một lãnh đạo UBND phường Võ Cường cho biết sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát các hình ảnh về biển chữ nước ngoài trên địa bàn do phóng viên cung cấp. Vị lãnh đạo này cho biết thêm, thời gian qua, cơ quan chức năng phường Võ Cường đã kiểm tra và xử phạt một số trường hợp vi phạm về biển chữ nước ngoài. Thời gian tới, cơ quan chức năng phường Võ Cường sẽ tiếp tục kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm biển chữ nước ngoài trên địa bàn.

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