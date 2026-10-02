Tour du lịch phía Nam Đà Nẵng có gì hấp dẫn?

TPO - Đà Nẵng chính thức công bố tour du lịch phía Nam - “Chạm vào thiên nhiên”, đánh dấu bước đi mới trong việc mở rộng không gian du lịch và kéo dòng khách về phía Nam. Gần 25 chương trình tour đã được hơn 6 đơn vị lữ hành xây dựng, khai thác chuỗi điểm đến từ biển đảo, làng quê đến sông hồ và miền núi.

Chiều 2/10, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng phối hợp UBND phường Quảng Phú tổ chức chương trình công bố tour du lịch phía Nam với chủ đề “Chạm vào thiên nhiên”. Đây là bước cụ thể hóa định hướng mở rộng không gian du lịch, tăng cường kết nối khu vực trung tâm với các địa bàn phía Nam giàu tiềm năng.

Đà Nẵng công bố tour du lịch phía Nam - “Chạm vào thiên nhiên”. Ảnh: Hoài Văn.

Khu vực phía Nam có lợi thế về giao thông với quốc lộ 1A, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tuyến đường ven biển Đà Nẵng - Chu Lai và quốc lộ 40B. Từ trung tâm thành phố, du khách có thể đi qua không gian đô thị, ven biển, đồng bằng rồi tiếp tục lên các địa bàn miền núi, vùng cao.

Tài nguyên du lịch tại đây cũng trải rộng trên nhiều loại hình. Không gian lịch sử - văn hóa có tháp Chiên Đàn, địa đạo Kỳ Anh, quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng. Không gian sông nước, làng quê, ven biển sông Đầm, làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh, bãi biển Tam Thanh, Tam Tiến và xã đảo Tam Hải.

Hồ Phú Ninh, làng cổ Lộc Yên tạo thêm những điểm đến gắn với cảnh quan hồ, núi. Trong khi đó, làng Mường, làng săn mây Tăk Pổ và vùng trồng sâm Ngọc Linh mở ra các hành trình khám phá miền núi, vùng cao.

Du khách khám phá Di tích Địa đạo Kỳ Anh.

Theo thống kê, trong 9 tháng đầu năm 2026, điểm đến Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng đón 90.000 lượt, Tam Hải 42.000 lượt, Lộc Yên 35.000 lượt, hồ Phú Ninh 14.496 lượt. Tăk Pổ đón gần 7.200 lượt khách lưu trú, tham quan và trải nghiệm; Trà Linh 7.500 lượt và Sông Đầm khoảng 600 lượt.

Phát biểu tại chương trình, ông Văn Bá Sơn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng - cho biết phía Nam thành phố có sự đan xen giữa sông, hồ, đồng ruộng, làng quê và biển; nhiều nơi vẫn giữ được cảnh quan tự nhiên, môi trường sinh thái cùng nét bình dị của đời sống bản địa. Bên cạnh đó là những giá trị về lịch sử, văn hóa, ẩm thực, sản vật địa phương và những câu chuyện gắn với vùng đất, con người.

Từ biển đảo đến núi rừng, phía Nam Đà Nẵng mở rộng không gian trải nghiệm, kỳ vọng thu hút và giữ chân du khách.

“Nếu khu vực trung tâm đã tạo dựng được sức hút với du lịch biển, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và dịch vụ đô thị hiện đại, thì phía Nam có thể bổ sung một không gian trải nghiệm khác biệt - gần gũi hơn với thiên nhiên, văn hóa và đời sống cộng đồng”, ông Sơn cho biết.

Du khách đến không chỉ ngắm nhìn cảnh quan, mà để hòa mình vào không gian sông nước, đồng quê, biển; tìm hiểu văn hóa, thưởng thức ẩm thực, sản vật địa phương và gặp gỡ những con người đang sinh sống trên chính vùng đất ấy.