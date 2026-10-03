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Pháp luật

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Thái Nguyên: Mở 40 tài khoản để nhận và chuyển tiền đánh bạc quy mô nghìn tỷ

Thanh Hiếu

TPO - Các đối tượng đã sử dụng 40 tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển hơn 1.000 tỷ đồng phục vụ đường dây đánh bạc trên không gian mạng. Trong đó, 6 người tổ chức, điều hành được “nhà cái” trả công từ 25 - 30 triệu đồng/tháng.

Ngày 3/10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 12/9, Công an xã Đại Phúc (tỉnh Thái Nguyên) phối hợp với Phòng An ninh mạng (Công an tỉnh Thái Nguyên) kiểm tra nhà đối tượng Nguyễn Văn Tân (SN 2005). Tại đây, tổ công tác phát hiện Tân và Nguyễn Đình Trường (SN 2005, trú tại xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên) đang điều hành một nhóm đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

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6 trong 10 đối tượng liên quan vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng bị khởi tố

Sau đó hồ sơ vụ việc sau đó được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thái Nguyên) để giải quyết theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 6 đến tháng 9/2026, Tân và Trường móc nối với một đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch để nhận, trả tiền đánh bạc trên không gian mạng cho "nhà cái".

Hai đối tượng thuê Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Quý Dương (cùng trú tại xã Phú Lạc) và Nguyễn Văn Chiến (SN 2006, trú tại xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên) mở 40 tài khoản ngân hàng để phục vụ nhận, trả tiền đánh bạc.

Nhiệm vụ của các đối tượng là mở tài khoản ở nhiều ngân hàng khác nhau rồi cung cấp cho Tân để chuyển cho “nhà cái”. Tân nhận được từ “nhà cái” 10 điện thoại thông minh và cài đặt các ứng dụng tự động nhận, chuyển tiền đi. Khi phát sinh giao dịch trên 10 triệu đồng, các đối tượng sẽ quét khuôn mặt (sinh trắc học) hoặc xử lý khi gặp sự cố.

Trong thời gian trên, các tài khoản do nhóm Tân, Trường điều hành đã thực hiện nhận, chuyển với số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Tân và Trường được “nhà cái” trả 25 đến 30 triệu/tháng, các đối tượng khác được trả từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng/tháng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can về tội tổ chức đánh bạc. Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra khởi tố thêm 4 đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

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#Đánh bạc #Thái Nguyên #Không gian mạng #Công an #Ngân hàng #Phạm tội #Tội tổ chức đánh bạc #Bắt giữ

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