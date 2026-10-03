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Xã hội

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an Nhân dân

Thanh Hà

TPO - Sáng 3/10, tại Hà Nội, diễn ra phiên khai mạc chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an Nhân dân (CAND) Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an; Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các đoàn thể trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương;

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: K.H

Các đồng chí: Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam.

Về phía Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thượng tướng Phạm Thế Tùng.

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Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: K.H.

Nhìn lại chặng đường 3 năm hoạt động của nhiệm kỳ đầu tiên, giai đoạn (2023-2026) kể từ ngày thành lập 16/8/2023 đến nay, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, sự hướng dẫn của Bộ Nội vụ cùng sự hỗ trợ của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và nhân dân, Hội Cựu CAND Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để vươn lên vững mạnh.

Mặc dù là tổ chức hội tự nguyện, hoạt động tự lực về kinh phí, chịu sự tác động sâu sắc của quá trình tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp, song hệ thống tổ chức Hội vẫn nhanh chóng được kiện toàn ổn định theo mô hình 3 cấp hành chính mới với trên 15 vạn hội viên.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: K.H.

Hội đã khẳng định rõ vai trò là tổ chức hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, là thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam, đóng góp to lớn vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Với phương châm xuyên suốt: "Phát huy truyền thống vẻ vang CAND, đoàn kết, nghĩa tình, đổi mới, trách nhiệm, khắc phục khó khăn, xây dựng Hội Cựu CAND Việt Nam vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao", Đại hội đã xác định rõ mục tiêu chiến lược cho nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, toàn Hội tập trung chăm lo xây dựng tổ chức vững mạnh toàn diện theo Điều lệ, mãi mãi phát huy bản chất tốt đẹp của CAND Việt Nam, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại hội đánh giá những kết quả đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I, giai đoạn 2023-2026; rút ra những ưu điểm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sâu sắc để nhiệm kỳ 2026-2031 xây dựng Hội và hoạt động của Hội có những chuyển biến mạnh mẽ hơn.

Tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến vào Báo cáo tổng kết công tác Hội giai đoạn 2023-2026 và chương trình hành động nhiệm kỳ II (2026-2031).

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: K.H

Đặc biệt coi trọng nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII đã giao nhiệm vụ cho Hội Cựu CAND trong giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tiếp tục phát huy bản chất người Công an cách mạng và công tác dân vận… có tầm nhìn và có quyết tâm cao để xây dựng Hội Cựu CAND Việt Nam là một tổ chức Hội gương mẫu, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nội dung của Điều lệ Hội, các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và MTTQ giao.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu CAND Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031 đã biểu quyết thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ lãnh đạo Hội và Ban Kiểm tra Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam với số lượng 61 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành; 19 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ; 4 đồng chí lãnh đạo Hội và 5 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra.

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Thượng tướng Lê Quý Vương - Chủ tịch Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: N.K.

Trên cơ sở đó, Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành với kết quả 100% đại biểu có mặt đã bầu 61 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Công an Nhân dân Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu 19 đồng chí vào Ban Thường vụ, bầu Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch chuyên trách; bầu Ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí và bầu Trưởng Ban Kiểm tra.

Thượng tướng Lê Quý Vương - Chủ tịch Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam - tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội cũng đã thống nhất giữ nguyên Điều lệ Hội.

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#Hội Cựu Công an nhân dân #Đại hội đại biểu toàn quốc #Bộ Công an #Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #Thượng tướng Lê Quý Vương #Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân

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