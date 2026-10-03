Khai mạc chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam tại 'ngôi nhà chung' của 54 dân tộc

TPO - Ngày 3/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động hưởng ứng "Ngày Văn hóa Việt Nam" tại Hà Nội năm 2026.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, Thủ đô Hà Nội với truyền thống nghìn năm văn hiến, nơi có bề dày lịch sử và nền tảng di sản văn hóa phong phú cả bề rộng lẫn chiều sâu với sự hòa nhập của văn hóa Thăng Long với các vùng văn hóa xứ Đoài, xứ Đông, Kinh Bắc, Sơn Nam Thượng, sự hòa nhập của các di sản văn hóa đặc trưng đã kết nối bồi đắp nên một Hà Nội bản sắc, tạo nền tảng vững chắc để văn hóa Thủ đô phát triển theo định hướng “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”, gắn kết giữa bảo tồn và phát huy giá trị nghìn năm văn hiến, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, nhân văn và giàu ký ức, kết nối tinh hoa các vùng miền bồi đắp nền tảng phát triển văn hóa của Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại lễ phát động

Lãnh đạo Hà Nội nhấn mạnh: Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc, và các hoạt động văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao phù hợp điều kiện của từng địa phương để Nhân dân được tham gia rộng rãi và thụ hưởng những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Tại Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026, hôm nay được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, “ngôi nhà chung” của cộng đồng 54 dân tộc thể hiện sự quyết tâm và trách nhiệm của Thủ đô trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc được tạo nên bởi chính các nghệ nhân, đồng bào đang gìn giữ và thực hành di sản, đóng vai trò chủ thể gìn giữ bản sắc từng dân tộc và tiếp nối di sản qua các thế hệ.

Không khí rộn ràng, đa sắc màu văn hóa trong ngày hội lớn diễn ra tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam



Cùng trong buổi lễ, thành phố Hà Nội và 10 tỉnh thành phố cùng ký Quy chế phối hợp để các địa phương tiếp tục hỗ trợ đồng bào 54 dân tộc anh em có thêm điều kiện thực hành, trao truyền di sản và đóng góp vào đời sống văn hóa chung các dân tộc Việt Nam. Thành phố Hà Nội mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố, địa phương trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam tại Hà Nội.

Trong 2 ngày 3 và 4/10, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam có các hoạt động trưng bày, biểu diễn, giao lưu, trải nghiệm văn hóa; giới thiệu các không gian văn hóa Thăng Long - Hà Nội và 20 gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm làng nghề, phố nghề, sản phẩm OCOP và các sản phẩm tiêu biểu của Hà Nội. Nhân dân và du khách có cơ hội trực tiếp tham gia, tìm hiểu và trải nghiệm các giá trị văn hóa cùng nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng các dân tộc.

Từ ngày 21-24/11, chương trình Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội sẽ diễn ra ở không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm.