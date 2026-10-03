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Sở Y tế TPHCM có Chánh văn phòng mới sau gần 2 năm bỏ trống

Thanh Tâm

TPO - Ông Lương Chấn Lập - Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính - vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM.

Theo quyết định do Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng ký, ông Lập giữ chức vụ mới từ 1/10, thời hạn 5 năm.

Như vậy, sau gần hai năm khuyết vị trí này, Sở Y tế TPHCM đã có Chánh văn phòng mới. Trước đó, bác sĩ Lê Thiện Quỳnh Như được điều động, bổ nhiệm làm Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM từ 2/1/2025.

Cũng trong dịp này, ông Tăng Chí Thượng trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Nam - quyền Chánh văn phòng Sở Y tế - giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM.

Ngoài ra, trao quyết định điều động bà Phạm Thị Hiền - Phó trưởng Phòng Kiểm tra - Pháp chế của Sở Y tế - đến nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện Mắt Bà Rịa - Vũng Tàu.

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Ông Lương Chấn Lập - Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính - giữ chức Chánh văn phòng của Sở Y tế TPHCM từ ngày 1/10. Ảnh: Sở Y tế TPHCM.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, BSCKII Nguyễn Hải Nam cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Sở Y tế. Ông cho biết sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo bệnh viện, không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn và chất lượng phục vụ người bệnh, đẩy mạnh các kỹ thuật chuyên sâu.

Theo ông Nam, mục tiêu là góp phần đưa Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM phát triển xứng tầm bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, hướng tới vị thế bệnh viện chuyên sâu của khu vực.

Tại buổi trao quyết định, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm và ghi nhận những đóng góp của họ trong thời gian công tác tại Sở. Ông đề nghị các cán bộ ở cương vị mới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm chuyên môn và năng lực quản lý, chủ động phối hợp với lãnh đạo, viên chức, người lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Theo Sở Y tế TPHCM, việc bổ nhiệm lần này nhằm tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự phù hợp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ quản lý toàn ngành.

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#Sở Y tế #Chánh văn phòng #Lãnh đạo #Bổ nhiệm

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