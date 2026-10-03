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Pháp luật

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Vì sao 4 bảo vệ Viện Pháp y tâm thần bị đề nghị từ 3 - 4 năm 6 tháng tù dù chỉ nhận 400.000 đồng?

Hoàng An

TPO - Các bảo vệ đã “tiếp tay” cho can phạm nhiều lần ra khỏi Viện Pháp y tâm thần Trung ương, thông tin cho can phạm biết khi cơ quan chức năng đến kiểm tra.

4 bảo vệ bị đề nghị từ 3 đến 4 năm 6 tháng tù

Như Tiền Phong đưa tin, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đang nghị án kéo dài, ngày 7/10, sẽ tuyên án 65 bị cáo phạm tội trong vụ "đưa, nhận hối lộ", xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.

Trước đó, nêu quan điểm luận tội, Viện Kiểm sát đề nghị bị cáo mức án thấp nhất 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, đến cao nhất 30 năm tù giam về 9 tội danh khác nhau.

Trong số này có 4 bảo vệ, gồm bị cáo Phùng Văn Chơn, Lý Văn Xuân, Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Hoa Bốn. Các bảo vệ này đều đã ngoài 50 tuổi, họ bị đề nghị các mức án từ 3 năm đến 4 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Như bảo vệ Phùng Văn Chơn và Lý Văn Xuân, Viện Kiểm sát xác định hai người thường được phân công ca trực cùng nhau. Trong ca làm việc, bị cáo Xuân ngồi tại phòng bảo vệ để kiểm soát, cập nhật người ra, vào viện, còn Chơn chủ yếu đi tuần tra bên ngoài và kiểm soát phương tiện. Một lần đi tuần trở về, Chơn được đồng nghiệp thông báo lái xe của vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh đã đưa tiền cho tổ bảo vệ.

Tổng cộng, ông Chơn và ông Xuân có 2 lần nhận tổng số tiền hơn 800.000 đồng từ lái xe của vợ chồng Mai Anh để “mua gói chè, bao thuốc”. Bị cáo Chơn cho rằng mình không đủ sức ngăn chặn vợ chồng Mai Anh ra khỏi Viện vì “sợ”.

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Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh giữ vai trò trung tâm vụ án.

Bị cáo Lý Văn Xuân cũng thừa nhận đã không hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình làm bảo vệ tại viện. Theo bị cáo Xuân, bệnh nhân đang điều trị nếu muốn ra ngoài phải có giấy ra viện và có điều dưỡng đưa ra. Tổ bảo vệ được chia làm 2 ca để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, bảo vệ trật tự an toàn.

Ngoài ra, ông Xuân còn bị cáo buộc "thông tin" cho Nguyễn Thị Mai Anh mỗi lần đoàn kiểm tra đến Viện để kịp che đậy những việc khuất tất đang diễn ra trong phòng.

Khi được tự bào chữa, ông Lý Văn Xuân cho rằng các thông tin này là công khai, quy định của Viện và công ty bảo vệ của ông đều không cấm tiết lộ. Ông nói không biết Mai Anh hỏi thông tin để làm gì, nên cứ “vô tư điện báo cho chị ấy".

Tự bào chữa, các bảo vệ cho rằng bị "đàn em xăm trổ" của Mai Anh chầu trực sẵn, làm trái ý liền bị đe dọa làm hại cả nhà; quá trình làm việc nhiều khi cảm thấy quá mệt mỏi, áp lực...

Có bảo vệ lại khai tiền đưa chỉ là "chén chè, bao thuốc", không là gì so với tiền người khác nhận.

“Tiếp tay” cho can phạm được ra khỏi Viện nhiều lần

Đối đáp về lời bào chữa và mức án đề nghị với 4 bảo vệ, Viện Kiểm sát cho rằng việc họ nhận khoản tiền chỉ trăm nghìn không phản ánh hết mức độ nguy hiểm của tội phạm nhưng lại có hậu quả lớn là trật tự quản lý bị phá vỡ.

Theo Viện Kiểm sát, bảo vệ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương “lá chắn” cuối cùng ngăn ngừa người bệnh bỏ trốn. Tuy nhiên, thực tế họ lại liên tục duy trì liên lạc qua nhiều cuộc gọi trong thời gian dài với bệnh nhân, trực tiếp tiếp tay cho bệnh nhân trốn viện nhiều lần.

Viện Kiểm sát đã nêu dẫn chứng, như bảo vệ Nguyễn Văn Ngọc để Mai Anh trốn viện 7 lần và Đông trốn 8 lần; bảo vệ Lý Văn Xuân để Mai Anh trốn 30 lần và Đông trốn 8 lần; bảo vệ Chơn mở cổng cho Mai Anh trốn 37 lần và Đông trốn 11 lần; trong khi bảo vệ Đặng Hoa Bốn để Mai Anh trốn 26 lần và Đông trốn 8 lần.

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Đại diện Viện Kiểm sát nêu quan điểm luận tội và đối đáp.

Đáng chú ý, Viện Kiểm sát cho dẫn chứng khi cơ quan tiến hành tố tụng đến Viện Pháp y tâm thần Trung ương làm việc, nhóm bảo vệ thông tin, gọi điện báo cho can phạm biết trước nhằm đối phó. Trong ca trực đêm 6/7, rạng sáng ngày 7/7/2025 của các ông Ngọc, Xuân, Chơn. Công an kiểm tra đột xuất đã phát hiện 22 đối tượng đang bắt buộc chữa bệnh không có mặt tại Viện trong ca trực của các bị cáo.

Theo Viện Kiểm sát khẳng định, 22 can phạm trốn ra ngoài hôm đó đều là những "đối tượng nguy hiểm và cộm can" trong các vụ án nghiêm trọng. Hành vi “tiếp tay” của nhóm bảo vệ đã vô hiệu hóa hoàn toàn vai trò giám sát an ninh tại cơ sở y tế tư pháp đặc thù này.

Từ những phân tích trên, Viện Kiểm sát cho rằng mức đề nghị án 3 năm đến hơn 4 năm tù với nhóm bảo vệ là tương xứng.

Đối với lời bào chữa “bị đe dọa”, Viện kiểm sát lập luận họ có thể trình báo cơ quan chức năng nhưng không ai làm.

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#Viện Pháp y #Viện Pháp y tâm thần Trung ương #Nhận hối lộ #Bảo vệ

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