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Cầu mây 4 nữ Việt Nam khiến dân mạng ngả mũ thán phục

Tú Oanh

TPO - Trên mạng xã hội, vô số lời chúc mừng và bày tỏ sự tự hào về chiến thắng của cầu mây nữ Việt Nam trước tuyển Thái Lan, bảo vệ thành công huy chương vàng tại đấu trường Asiad.

Sáng 3/10, đội tuyển cầu mây 4 nữ Việt Nam đánh bại đối thủ Thái Lan với tỷ số 2-1 tại trận chung kết, mang về cho cầu mây Việt Nam huy chương vàng (HCV) thứ 2 tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20.

Đây cũng là HCV thứ 3 của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Asiad 20.

Tin vui này sau đó được chia sẻ trên trang Thông tin Chính phủ, Liên đoàn Cầu mây Việt Nam (VSTAF) và nhiều hội, nhóm mạng xã hội, khiến dư luận dậy sóng.

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Cầu mây nữ Việt Nam nắm giữ 2/3 HCV của Việt Nam tại Asiad 20. Ảnh: VSTAF.

Vô số lời chúc mừng và bày tỏ sự tự hào trước thành tích ấn tượng của 4 nữ vận động viên: “Tuyệt vời! Ván thứ 2 để thua, Ván 3 bị dẫn trước 4 quả vẫn vượt lên được. Hoan hô các cô gái”, “Cả 3 HCV đều do các nữ vận động viên làm được”, “Một trận đấu kịch tính và hồi hộp. Chúc mừng đội tuyển cầu mây Việt Nam”, “Tự hào quá, các cô gái ơi”, “Trên cả tuyệt vời! Chúc mừng các cô gái kim cương của cầu mây Việt Nam với cú đúp HCV”.

Tại Asiad 20, Việt Nam toàn thắng ở nội dung 4 nữ: thắng Ấn Độ, Thái Lan và Philippines ở vòng bảng đều với tỷ số 2-0, sau đó thắng chủ nhà Nhật Bản 2-0 ở bán kết. Chung kết, Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-1. Đáng chú ý, Thái Lan là đội duy nhất khiến Việt Nam phải thi đấu đủ ba ván tại giải.

Đằng sau tấm HCV Asiad là bộ tứ đã cùng nhau tạo nên kỳ tích tại Hàng Châu ba năm trước. Nguyễn Thị My, Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Thị Ngọc Huyền tiếp tục sát cánh, giúp cầu mây nữ Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung 4 nữ.

Nguyễn Thị My (số 2), sinh năm 1998, quê Nghệ An, giữ vai trò đội trưởng. Cô bắt đầu tập cầu mây từ năm 12 tuổi, phải xa gia đình để xuống TP Vinh tập luyện. Những ngày đầu, My từng nhớ nhà đến mức muốn bỏ cuộc. Cô gái với vóc dáng bé nhỏ khi ấy thậm chí không tự trèo lên được giường tầng tại nơi tập luyện, nên bố phải hàn riêng một chiếc thang cho con.

Sau nhiều năm tập luyện, My trở thành một trong những trụ cột của đội tuyển quốc gia. Tại Asiad 19 năm 2023, cô cùng các đồng đội đánh bại Indonesia trong trận chung kết, giành HCV nội dung 4 nữ sau 17 năm chờ đợi. Ba năm sau, My tiếp tục mang băng đội trưởng và cùng đồng đội bảo vệ thành công danh hiệu này.

Trần Thị Ngọc Yến (áo số 4), sinh năm 2004 tại Đồng Tháp, bén duyên với cầu mây từ năm 11 tuổi sau một đợt tuyển chọn tại trường THCS Thống Linh. Sở hữu thể hình tốt, sải chân dài và sự nhanh nhẹn, cô sớm được các huấn luyện viên chú ý.

Tuy nhiên, Ngọc Yến có lúc muốn từ bỏ vì cho rằng cầu mây quá khó. Sau hơn 10 năm theo đuổi, cô trở thành chủ công và là một trong những mũi tấn công quan trọng của đội tuyển nữ Việt Nam.

Tại Asiad 19, Ngọc Yến góp công lớn trong cuộc ngược dòng trước Indonesia ở chung kết. Năm nay, cô tiếp tục là nhân tố quan trọng trong hành trình bảo vệ HCV của đội tuyển.

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Một số khoảnh khắc trong trận chung kết cầu mây 4 nữ tại Asiad 20. Ảnh: Ủy ban Olympic Việt Nam.

Nguyễn Thị Yến (áo 11) cũng là thành viên của đội hình giành HCV tại Asiad 19. Không phải cái tên thường xuyên xuất hiện ở những pha ghi điểm, cô đảm nhiệm vai trò quan trọng trong việc đỡ cầu, phối hợp và duy trì sự ổn định cho toàn đội.

Sau nhiều năm thi đấu cùng nhau, Yến và các đồng đội có sự ăn ý trong từng pha bóng. Sự ổn định của những mắt xích phía sau giúp các VĐV tấn công như Ngọc Yến có thêm điều kiện phát huy khả năng.

Nguyễn Thị Ngọc Huyền (áo 12) cùng Nguyễn Thị Yến đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ ở khâu phòng thủ và phối hợp. Đây là những công việc ít tạo ra khoảnh khắc nổi bật trên bảng điểm nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ nhịp và sự ổn định của đội.

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#cầu mây nữ Việt Nam #huy chương vàng Asiad 20 #cầu mây 4 nữ Việt Nam #cầu mây thắng HCV #Asiad 20 #Đại hội Thể thao châu Á

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