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Hoa hậu

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Trịnh Mỹ Anh bị tước vương miện

Trạch Dương

TPO - Tổ chức Miss Earth thông báo bổ nhiệm Nathalie Briones, đại diện Chile, giữ danh hiệu Miss Earth Water - Hoa hậu Nước 2025. Đây là danh hiệu Trịnh Mỹ Anh giành được trước khi trở lại Miss Universe Vietnam và đoạt á hậu 1 tối 2/10.

Trong thông báo sáng 3/10, tổ chức Miss Earth gửi lời chúc mừng Nathalie Briones được bổ nhiệm làm Miss Earth Water 2025 - Hoa hậu Nước 2025.

“Hãy cùng chúng tôi chào đón và chúc mừng Nathalie Briones đến từ Chile, người đã được bổ nhiệm làm Hoa hậu Nước 2025”, tổ chức viết.

Miss Earth cho biết Nathalie tiếp tục lan tỏa tinh thần “Yêu thương trong hành động”, khuyến khích cộng đồng bảo vệ nguồn nước và chuyển nhận thức về môi trường thành hành động cụ thể. Tổ chức kỳ vọng người đẹp sử dụng tiếng nói và sức ảnh hưởng để thúc đẩy các hoạt động vì sự bền vững của nguồn nước.

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Top 8 Miss Earth 2025 được bổ nhiệm làm Miss Earth Water.

Top 8 Miss Earth thay thế Trịnh Mỹ Anh

Tân Miss Earth Water 2025 Nathalie Briones đến từ Chile. Khi dự thi Hoa hậu Trái Đất 2025, cô mới 19 tuổi, cao 1,77 m, là sinh viên ngành Quảng cáo tại Đại học Santo Tomás ở Santiago, đồng thời là người mẫu chuyên nghiệp.

Tại chung kết Miss Earth 2025, Nathalie lần lượt vượt qua top 25, top 12 và dừng ở top 8. Trong vòng thuyết trình, cô nhận chủ đề “Hy vọng”, đề cập vai trò của niềm tin trong việc thúc đẩy thay đổi trước những thách thức về môi trường và xã hội.

Người đẹp mang đến cuộc thi dự án Un hogar en cada plato, tập trung vào thu gom thức ăn, chăm sóc vật nuôi và ngăn ngừa tình trạng bỏ rơi động vật. Dự án hướng tới giáo dục cộng đồng về lòng nhân ái và tôn trọng động vật trong mối quan hệ với thiên nhiên.

Việc bổ nhiệm Nathalie vào vị trí của Mỹ Anh đồng nghĩa đại diện Việt Nam bị tước danh hiệu Miss Earth Water 2025. Hiện, tổ chức Miss Earth hủy theo dõi Trịnh Mỹ Anh, không nêu lý do thay thế hay công bố gì thêm.

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Trịnh Mỹ Anh trong đêm đăng quang Miss Earth Water 2025.

Động thái diễn ra ngay sau chung kết Miss Universe Vietnam 2026 tối 2/10 tại Hải Phòng. Trịnh Mỹ Anh giành Á hậu 1 kèm danh hiệu Người đẹp áo dài. Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang hoa hậu.

Việc cô ghi danh cuộc thi trong nước khi đang giữ danh hiệu quốc tế gây tranh luận từ lúc được công bố vào top 30 Miss Universe Vietnam 2026. Khán giả đặt vấn đề cô thiếu trách nhiệm với danh hiệu, cam kết trong nhiệm kỳ Miss Earth Water 2025.

Trên các diễn đàn sắc đẹp, khán giả cho rằng cô cần hoàn thành trách nhiệm với Miss Earth trước khi tìm kiếm cơ hội mới. Một tài khoản nhận xét người đẹp có ngoại hình phù hợp đến với Miss Universe Vietnam, song đặt mình ở vị trí ban tổ chức thì khó chấp nhận việc cô tham gia cuộc thi khác khi còn đương nhiệm.

Miss Earth từng có tiền lệ thu hồi danh hiệu. Tháng 10/2014, Carousel Productions - đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Trái Đất - tuyên bố tước danh hiệu Miss Earth Water 2013 của Punika Kulsoontornrut, sau khi đại diện Thái Lan đăng ký Miss International trong nhiệm kỳ.

Lúc đó, hợp đồng quy định ba người đẹp đạt danh hiệu cao nhất không tham gia cuộc thi sắc đẹp quốc tế khác trong thời gian đương nhiệm. Tuy nhiên, trường hợp của Mỹ Anh có điểm khác. Miss Universe Vietnam là cuộc thi cấp quốc gia, chưa rõ có vi phạm điều khoản của Miss Earth hay không.

Thêm danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026. Ở vòng ứng xử top 3 tối 2/10, Mỹ Anh nhận câu hỏi về việc sẽ làm điều gì có ý nghĩa cho phụ nữ Việt Nam nếu đăng quang hoa hậu.

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Trịnh Mỹ Anh đạt danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026.

Người đẹp giới thiệu dự án Thêm một lần nữa. Cô nói muốn khích lệ những cô gái thiếu tự tin sau vấp ngã, giúp họ có động lực đứng lên và tiếp tục. Mỹ Anh cho biết sự đồng hành, động viên từ những người xung quanh giúp cô trở lại sân khấu thi nhan sắc.

Trịnh Mỹ Anh sinh năm 2003, quê Hà Nội, cao 1,75 m. Cô từng vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 và Miss Grand Vietnam 2024 trước khi giành Á hậu 3 Miss Earth Vietnam 2025.

Tại Miss Earth 2025 diễn ra ở Philippines, cô mang đến dự án Re-Earth: Tái chế rác thải điện tử - Hồi sinh hành tinh xanh, tập trung vào thu gom, phân loại và tái chế linh kiện điện tử cũ.

Trong chung kết ngày 5/11/2025, Mỹ Anh lần lượt vượt qua top 25, top 12, top 8 để vào top 4 và giành Miss Earth Water 2025. Cô thuyết trình, ứng xử bằng tiếng Anh, không sử dụng phiên dịch. Danh hiệu Miss Water gắn với việc đồng hành cùng Miss Earth trong các hoạt động bảo vệ nguồn nước và lan tỏa lối sống bền vững.

#Trịnh Mỹ Anh bị tước vương miện #Miss Earth #Trịnh Mỹ Anh #Nathalie Briones #Miss Water #bảo vệ nguồn nước #sắc đẹp Việt Nam #hoa hậu

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