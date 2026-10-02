Ai đăng quang Miss Universe Vietnam 2026

TPO - Tại bãi biển Vân Đồn, Quảng Ninh, các cô gái Hoa hậu Việt Nam đã có dịp trải nghiệm những trò chơi cảm giác mạnh như chèo SUP, đi ca nô kéo phao chuối... Với họ đây là dịp để giải tỏa căng thẳng, áp lực trước khi bước vào đêm Chung khảo ở Đồi Rồng, Hải Phòng.