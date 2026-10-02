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Hoa hậu

Ai đăng quang Miss Universe Vietnam 2026

Duy Nam

TPO - Nguyễn Quỳnh Anh, Trịnh Hồng Đăng, Trịnh Mỹ Anh, Emma Lê, MLee, Pháo là những ứng viên được đánh giá có khả năng đăng quang trong chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra tối 2/10 tại Hải Phòng.

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Trịnh Mỹ Anh đang được nhiều diễn đàn đánh giá là ứng viên sáng giá cho vương miện. Lợi thế của cô là hình thể nổi bật và danh hiệu quốc tế. Trịnh Mỹ Anh đến từ Hà Nội, cao 1,75 m, số đo ba vòng 87-63-93 cm. Cô từng theo học Trường đại học Thương mại Hà Nội. Hiện cô hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và điều hành doanh nghiệp. Mỹ Anh từng đạt giải Miss Earth Water của cuộc thi Hoa hậu Trái Đất 2025. Việc Mỹ Anh đăng ký Miss Universe Vietnam 2026 trong khi vẫn đang đương nhiệm danh hiệu Miss Earth Water gây tranh luận trên mạng xã hội.
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Nguyễn Quỳnh Anh là ứng viên nặng ký, từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024. Người đẹp sinh năm 1999, cao 1,74 m, nặng 50 kg, số đo 82-63-90 cm. Cô từng giành ngôi Á quân The Face Vietnam 2018, Quán quân Supermodel Me (Siêu mẫu châu Á) năm 2021. Quỳnh Anh còn đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại Model Kid Vietnam và là gương mặt trên nhiều sàn diễn thời trang.
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Trịnh Hồng Đăng sinh năm 1994 cao 1,72 m, nặng 52 kg, số đo 86-62-94 cm. Cô từng giành danh hiệu Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2023. Hồng Đăng tốt nghiệp chuyên ngành Risk Management & Economics tại The Pennsylvania State University - University Park, Mỹ, từng làm việc tại Wall Street và khởi nghiệp tại Nga. Hiện Hồng Đăng hoạt động trong lĩnh vực phát triển con người với vai trò life coach, diễn giả, tác giả, nhà đào tạo về kỹ năng cảm xúc và cố vấn chiến lược, thương hiệu.
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MLee tên đầy đủ Quách Tapiau Maily, sinh năm 1992, mang hai dòng máu Việt Nam - Pháp, cao 1,76 m, nặng 55 kg, số đo ba vòng 86-64-95 cm. MLee có nhiều năm hoạt động trong showbiz với vai trò ca sĩ, diễn viên, rapper và mentor. Năm 2024, MLee lần đầu thử sức tại Miss Universe Vietnam và vào top 5 chung cuộc.
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Emma Lê sinh năm 2000, cao 1,68 m, nặng 52 kg, số đo 86-62-90 cm. Người đẹp mang hai dòng máu Việt Nam - Tây Ban Nha, từng theo học tại University of The West of England. Tại Miss Universe Vietnam 2023, cô vào top 5 chung cuộc, ghi dấu nhờ vẻ đẹp hiện đại và phong thái tự tin. Sau thời gian hoạt động trong lĩnh vực thời trang và giải trí, Emma Lê trở lại Miss Universe Vietnam 2026 và chia sẻ mục tiêu chinh phục vương miện.
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Pháo (tên thật Nguyễn Diệu Huyền), sinh năm 2003, cao 1,68 m, nặng 49 kg, số đo ba vòng 80-58-90 cm. Cô hoạt động với các vai trò ca sĩ, diễn viên, rapper và có trình độ học vấn cao đẳng. Pháo được biết đến rộng rãi sau khi giành ngôi á quân King of Rap. Năm 2026, nữ rapper tiếp tục mở rộng hoạt động nghệ thuật khi tham gia phim điện ảnh Thỏ ơi. Trước đó, Pháo đăng ký tham dự Miss Grand Vietnam 2026 nhưng rút lui.
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Bùi Thị Mai Hương, H'Duyên Bkrông, Phạm Thị Minh Huệ, Hoàng Như Mỹ là những ứng viên tiềm năng được nhận xét có khả năng gây bất ngờ trong chung kết.

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