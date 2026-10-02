Ai đăng quang Miss Universe Vietnam 2026

TPO - Nguyễn Quỳnh Anh, Trịnh Hồng Đăng, Trịnh Mỹ Anh, Emma Lê, MLee, Pháo là những ứng viên được đánh giá có khả năng đăng quang trong chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra tối 2/10 tại Hải Phòng.
TPO - Trong giai đoạn tăng tốc chuẩn bị cho đêm Chung khảo, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tập luyện catwalk, đồng diễn từ sáng sớm tới đêm muộn. Các cô gái đang ở trạng thái tập trung cao độ nhất để có những màn trình diễn tỏa sáng trên sân khấu.
TPO - 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào chặng tăng tốc tại Hải Phòng với sự thay đổi rõ rệt về diện mạo, phong thái và kỹ năng. Từ những ngày còn bỡ ngỡ, nhiều thí sinh tự tin hơn trước ống kính, trên sân khấu và trong giao tiếp.
TPO - Chuẩn bị cho đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh bước vào giai đoạn tập luyện cường độ cao với đạo diễn catwalk Ngọc Anh Nana. Nhiều thí sinh chia sẻ áp lực trong việc gấp rút hoàn thiện kỹ năng, thần thái để có màn trình diễn tốt nhất.
TPO - Sau gần một tháng đăng quang tại Việt Nam, Joheirry Mola trở về Cộng hòa Dominica trong sự chào đón của hàng trăm người dân và được Tổng thống Luis Abinader tiếp đón, trao huân chương tại Phủ Tổng thống.
TPO - Nguyễn Thị Hạnh giành chiến thắng ở cả hai nội dung chạy và chèo thuyền kayak thuộc khuôn khổ Ngày hội Thể thao của vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng. Thí sinh Đinh Diệu Anh giành giải nhì, Naeng Lin về ba ở hạng mục chạy.
TPO - Tại bãi biển Vân Đồn, Quảng Ninh, các cô gái Hoa hậu Việt Nam đã có dịp trải nghiệm những trò chơi cảm giác mạnh như chèo SUP, đi ca nô kéo phao chuối... Với họ đây là dịp để giải tỏa căng thẳng, áp lực trước khi bước vào đêm Chung khảo ở Đồi Rồng, Hải Phòng.
TPO - Thông tin Thái Lan là chủ nhà đăng cai tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2027 được ông Nawat công bố trong phần thi áo tắm của cuộc thi Miss Grand International 2026 tổ chức ở Bangkok, Thái Lan sáng 29/9. Trước đó, Việt Nam được công bố là quốc gia đăng cai.
TPO - Người thân, bạn bè đang lên kế hoạch để tới Đồi Rồng, Hải Phòng cổ vũ cho 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 trong đêm Chung khảo. Thí sinh Khánh Linh cho biết bà ngoại cô năm nay 77 tuổi, từ TPHCM ra Hải Phòng để động viên cháu gái.
TPO - Rapper Pháo được giám khảo khuyên nên tiết chế khi trình diễn áo tắm thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026, diễn ra tại Hải Phòng chiều 28/9.
TPO - Cào ngao trên bãi biển lúc 5h sáng và tham gia dọn rác cùng đoàn viên thanh niên là những trải nghiệm khó quên với các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Họ có mặt tại đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh để tham gia hoạt động ngoại khóa.
TPO - Ngày 26/9, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có một ngày trải nghiệm trọn vẹn tại khu du lịch Phương Đông Vân Đồn (Quảng Ninh). Các cô gái khám phá công viên nước, thử sức với các trò chơi dưới nước và chèo SUP trên biển.
TPO - Khả năng ngoại ngữ, sự tự tin và kiến thức lịch sử của các cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận nhiều phản hồi tích cực.
TPO - Các cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 tìm hiểu phong tục cưới hỏi của người Tày tại Tuyên Quang, từ nghi lễ, trang phục đến những nét văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.
TPO - Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có mặt tại đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh để bắt đầu chuỗi trải nghiệm trong khuôn khổ vòng Chung khảo. Đây là điểm dừng chân mới trong hành trình của các cô gái sau những ngày trải nghiệm tại Hà Nội, khu vực Tây Bắc và Hải Phòng.
TPO - Từ 5h sáng trên bãi biển Vân Đồn, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam bắt đầu ngày mới bằng một công việc rất khác. Các cô gái đi chân đất, cào ngao, trò chuyện với người dân địa phương rồi cùng các đoàn viên thanh niên tham gia dọn rác trên bãi biển.
TPO - Tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nhiều cô gái xúc động, tự hào khi đứng trước những hiện vật từng góp phần làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc.