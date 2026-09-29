Người nhà ra Hải Phòng cổ vũ thí sinh Hoa hậu Việt Nam

TPO - Người thân, bạn bè đang lên kế hoạch để tới Đồi Rồng, Hải Phòng cổ vũ cho 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 trong đêm Chung khảo. Thí sinh Khánh Linh cho biết bà ngoại cô năm nay 77 tuổi, từ TPHCM ra Hải Phòng để động viên cháu gái.

Thí sinh Đinh Diệu Anh cho biết sát ngày Chung khảo, bố mẹ cô đã tới Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng để thăm con gái. Bố mẹ thấy yên tâm khi chứng kiến cơ sở vật chất hiện đại cũng như sự quan tâm, chăm sóc của ban tổ chức dành cho 53 thí sinh.

Khoảng 30 người thân, bạn bè cổ vũ Diệu Anh trong đêm Chung khảo. “Tôi cảm thấy tự tin hơn khi nhận được sự quan tâm và động viên của mọi người. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy áp lực hơn, bởi khi tham gia một cuộc thi ai cũng mong muốn có giải thưởng hoặc danh hiệu”, cô nói.

Thí sinh Nguyễn Yến Trang (trái), Đinh Diệu Anh. Ảnh: Như Ý.

Quan điểm của Diệu Anh là nỗ lực không ngừng. “Nếu đạt được thành tích, tôi sẽ trân trọng cơ hội đó. Nhưng nếu không đạt được kết quả như mong muốn, tôi xem đó là bài học, trải nghiệm đáng quý cho mình”, Diệu Anh chia sẻ.

Thí sinh Nguyễn Yến Trang cho biết bố mẹ đã sẵn sàng tới cổ vũ trong đêm Chung khảo. “Dự kiến có 20 người thân đang lên kế hoạch đổ bộ Hải Phòng. Tất cả đi từ Hà Nội nên việc di chuyển thuận tiện”, cô nói.

Yến Trang nói nhóm bạn thân từ thời phổ thông cũng bàn bạc kế hoạch cổ vũ. Thầy cô ở trường liên tục gửi lời động viên, nhắn tin. "Tôi cảm động khi mọi người quan tâm tới hành trình của mình ở cuộc thi năm nay”.

Thí sinh Hoàng Thị Hà Phương chia sẻ: “Gia đình tôi dự kiến 15 người đến cổ vũ, chưa tính bạn bè. Tôi nghe nói mọi người đã lập một nhóm chat để cùng lên kế hoạch, chuẩn bị cả băng-rôn để cổ vũ”, Hà Phương nói.

Thí sinh Hoàng Thị Hà Phương, Trần Xuân Khánh Linh. Ảnh: Như Ý.

Là thí sinh chủ nhà, Hà Phương nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người thân, hàng xóm. “Mẹ bình thường khép kín, ít khi chia sẻ trên mạng xã hội. Nhưng khi con gái đi thi, mẹ liên tục đăng các bài viết. Do đó, không chỉ họ hàng mà nhiều cô chú, anh chị sống quanh khu vực nhà tôi ở Thủy Nguyên đều biết và nhắn tin cổ vũ”, cô chia sẻ.

Thí sinh Trần Xuân Khánh Linh tiết lộ có khoảng 15 người thân trong gia đình từ TPHCM ra Hải Phòng để tiếp thêm tinh thần cho Khánh Linh trong đêm Chung khảo. Ngoài bố mẹ, bốn người em của cô gồm một em gái và ba em trai, trong đó có hai em sinh đôi cũng tới cổ vũ chị gái.

Bà ngoại Khánh Linh năm nay 77 tuổi cũng ra cổ vũ cháu gái. “Bà dặn tôi phải tự tin thể hiện bản thân. Bà cũng nhắc tôi phải biết giúp đỡ các bạn, làm bạn với mọi người”, cô nói.

Thí sinh Đoàn Hải Lan đang cân đối số lượng khách mời để chia vé cho mọi người, bởi người nhà, bạn bè ai cũng muốn đến ủng hộ. “Mẹ luôn ủng hộ, đồng hành với tôi trong những dịp quan trọng của cuộc đời. Mẹ đang sắp xếp công việc để đến cùng tôi”, cô nói.

Thí sinh Đoàn Hải Lan (trái), Nguyễn Thái Anh Thư. Ảnh: Như Ý.

Là một trong những thí sinh đến từ tỉnh xa nhất, Nguyễn Thái Anh Thư (Đồng Tháp) nói có chút buồn vì bố mẹ, bạn bè không có điều kiện ra Hải Phòng để cổ vũ cô.

Tuy vậy, Anh Thư cảm thấy ấm áp vì nhận được sự động viên từ thầy cô, bạn bè. “Các thầy cô tạo điều kiện cho tôi. Trong khuôn viên trường cũng chiếu hình ảnh của tôi tại Hoa hậu Việt Nam 2026 để các bạn sinh viên chia sẻ, cổ vũ. Điều đó khiến tôi cảm thấy được tiếp thêm động lực dù không có ai tới cổ vũ mình trong Chung khảo”, cô nói.