Thí sinh Hoa hậu Việt Nam trải nghiệm chèo SUP

TPO - Ngày 26/9, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có một ngày trải nghiệm trọn vẹn tại khu du lịch Phương Đông Vân Đồn (Quảng Ninh). Các cô gái khám phá công viên nước, thử sức với các trò chơi dưới nước và chèo SUP trên biển.
TPO - Khả năng ngoại ngữ, sự tự tin và kiến thức lịch sử của các cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận nhiều phản hồi tích cực.
TPO - Các cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 tìm hiểu phong tục cưới hỏi của người Tày tại Tuyên Quang, từ nghi lễ, trang phục đến những nét văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.
TPO - Tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nhiều cô gái xúc động, tự hào khi đứng trước những hiện vật từng góp phần làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc.
TPO - Trong khuôn khổ vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, các thí sinh có một ngày trải nghiệm tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, tìm hiểu những dấu mốc lịch sử và câu chuyện phía sau các hiện vật được lưu giữ tại đây.
TPO - Tối 25/9, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tham gia đêm hội Trung thu tại Công viên Mùa đông, đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh. Họ cùng nhau trải qua buổi tối đặc biệt khi cùng giao lưu văn nghệ và trao những phần quà tới các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
TPO - Một đoạn tre, câu thơ, nhánh hoa hay mảnh họa tiết rồng thời Lý trở thành manh mối để thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tìm đến bảo vật quốc gia và giải mã điểm đến tiếp theo trong hành trình nhà chung của cuộc thi.
TPO - Càng gần vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh bước vào giai đoạn tập luyện cao độ để hoàn thiện kỹ năng trình diễn, hình thể và tâm lý. Nhiều cô gái bắt đầu cảm nhận áp lực khi trước mắt là sân khấu lớn và cuộc cạnh tranh ngày càng rõ nét.
TPO - 12 cô gái Hà Nội góp mặt tại Hoa hậu Việt Nam 2026 gây chú ý với chiều cao nổi bật, thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Có người sở hữu IELTS 8.0, người từng là hoa khôi, người theo đuổi hai ngành học và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.
TPO - Chiều 24/9, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận món quà đặc biệt từ đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh. Cầm trên tay ấn phẩm Hoa học trò, nhiều cô gái nhớ lại kỷ niệm tuổi thơ bên những trang báo.
TPO - Hai tuần trước chung kết, Miss Universe Vietnam bất ngờ bị kéo vào tranh chấp nhượng quyền tại 6 quốc gia Đông Nam Á. Việc người đẹp đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 không có quyền đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2026 ở Puerto Rico đang gây tranh luận trên các diễn đàn sắc đẹp.
TPO - 53 người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2026 đã có chuyến trải nghiệm ấn tượng tại đảo ngọc Cát Bà. Họ choáng ngợp với không gian kỳ vĩ của vịnh Lan Hạ. Sau lần đầu chạm vào kỳ quan thiên nhiên, nhiều người đẹp mong muốn có thêm nhiều chuyến trở lại nơi sơn thủy hữu tình này.
TPO - Emoura Phạm bước hụt, bị rớt vương miện khi trình diễn trong sự kiện họp báo ra mắt tại Hoa hậu Hòa bình 2026 ở Thái Lan tối 23/9. Tuy nhiên, màn xử lý sự cố khéo léo của cô được khen ngợi.
TPO - Sải bước trên sân khấu Lễ hội Thành Tuyên trước hàng chục nghìn khán giả, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có trải nghiệm đặc biệt trong hành trình tại Tuyên Quang. Họ xem đây là cơ hội để làm quen với sân khấu lớn, rèn sự tự tin trước đêm Chung khảo.
TPO - Từ những phần mộ liệt sĩ ở Vị Xuyên, mái nhà sàn của người Tày, mặt hồ Na Hang đến đêm hội Thành Tuyên rực sáng, hành trình của 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Tuyên Quang mang đến những trải nghiệm đáng nhớ về lịch sử, văn hóa và con người vùng cao.
TPO - Trong buổi họp báo về công tác tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ 2026, ông Ronald Day - Giám đốc điều hành đương nhiệm của tổ chức Miss Universe - đã xác nhận loại 6 quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam khỏi mùa giải thứ 75 ở Puerto Rico.
TPO - Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam vừa tập luyện, vừa khám phá văn hóa, chuẩn bị cho đêm Chung khảo toàn quốc. Chiều 22/9, dàn thí sinh tham gia buổi tập cho tiết mục đồng diễn, khoe tài năng hát, múa.