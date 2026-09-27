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Hoa hậu

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam trải nghiệm chèo SUP

Duy Nam - Như Ý - Quốc Nam

TPO - Ngày 26/9, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có một ngày trải nghiệm trọn vẹn tại khu du lịch Phương Đông Vân Đồn (Quảng Ninh). Các cô gái khám phá công viên nước, thử sức với các trò chơi dưới nước và chèo SUP trên biển.

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Hoạt động tại công viên nước Phương Đông Vân Đồn được nhiều thí sinh mong chờ sau lịch trình tập luyện dày đặc.
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Các thí sinh tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ.
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Việc vận động dưới nước vừa mang tính giải trí, vừa giúp các cô gái thư giãn.
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Những trải nghiệm dưới nước tại Vân Đồn giúp họ nạp thêm năng lượng.
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Lê Trần Bảo My, Lê Phương Nghi chơi thân sau hơn một tháng vào nhà chung. Tại các hoạt động ngoại khóa, họ thường bắt cặp cùng nhau. "Chính những trải nghiệm thú vị tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đã góp phần gắn kết và tạo nên tình bạn đẹp giữa chúng tôi", Bảo My chia sẻ.
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Các cô gái thích thú khi trải nghiệm không gian bể bơi tạo sóng công suất lớn. Nguyễn Thị Kim Châu chia sẻ đây là lần đầu cô được thử sức với trò chơi ở một công viên nước có quy mô lớn như vậy.
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Thí sinh tiếp tục trải nghiệm chèo SUP gần bãi biển Phương Đông.
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Đây là lần đầu họ được chèo SUP trên biển, bộ môn đòi hỏi sự tập trung và khả năng giữ thăng bằng.
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Thí sinh mất nhiều thời gian để thuần thục các động tác, tìm cách giữ thăng bằng, điều khiển mái chèo.
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Khu vực bãi tắm Phương Đông nằm trong không gian hướng ra vịnh Bái Tử Long, nơi kết hợp cảnh quan biển đảo với các hoạt động vui chơi, giải trí ven biển.
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Sau Hà Nội, khu vực Tây Bắc, Hải Phòng, 53 thí sinh tiếp tục có thêm những trải nghiệm mới ở Quảng Ninh.

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