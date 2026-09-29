Pháo được khuyên tiết chế khi diễn áo tắm

TPO - Rapper Pháo được giám khảo khuyên nên tiết chế khi trình diễn áo tắm thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026, diễn ra tại Hải Phòng chiều 28/9.

Chiều 28/9, phần thi áo tắm của cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra tại Hải Phòng với sự tham gia của 28 thí sinh. Hai thí sinh rút lui khỏi cuộc thi vì lý do cá nhân.

Phần thi áo tắm diễn ra ở bể bơi của khách sạn, các thí sinh trình diễn mẫu bikini hai mảnh tông màu xanh, cam nổi bật. Phần trình diễn của Pháo trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn sắc đẹp.

Pháo trình diễn áo tắm.

Sau khi theo dõi phần trình diễn của Pháo, nhà thiết kế Hà Duy - thành viên giám khảo - dành cho cô lời khen ngợi vì có năng lượng và thần thái tốt. Tuy nhiên, nam giám khảo cho rằng Pháo nên tiết chế trong cách đi, tạo dáng để có phần trình diễn ấn tượng hơn.

Trên các diễn đàn sắc đẹp, khán giả cũng cho rằng Pháo tạo dáng, uốn éo quá nhiều khi diễn bikini.

Pháo bày tỏ sự hồi hộp khi lần đầu trình diễn áo tắm ở một cuộc thi sắc đẹp. Cô nhận được sự động viên từ các đồng nghiệp, trong đó có Phương Mỹ Chi. Pháo đang đứng thứ hai trong bảng bình chọn của cuộc thi.

Trong hồ sơ được ban tổ chức đăng tải, Pháo có chiều cao 1,68 m, nặng 49 kg, số đo ba vòng 80-58-90 cm. Cô được giới thiệu hoạt động với các vai trò ca sĩ, diễn viên, rapper và có trình độ học vấn cao đẳng.

Bên cạnh Pháo, Á hậu Quỳnh Anh, Trịnh Mỹ Anh, Trịnh Hồng Đăng, Mlee, Emma Lê là những thí sinh nổi bật và được khen có màn trình diễn ấn tượng trong phần thi áo tắm. Họ đều là những gương mặt có kinh nghiệm thi sắc đẹp.

Quỳnh Anh từng giành giải Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024, Hồng Đăng là Á hậu 2 Miss Universe 2023, Trịnh Mỹ Anh là Miss Earth Water tại Hoa hậu Trái đất 2025, Mlee từng vào top 5 Miss Universe Vietnam 2024 trong khi đó Emma Lê từng vào top 5 Miss Universe Vietnam 2023.

Các thí sinh Miss Universe Vietnam 2026 diễn áo tắm.

Cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra tại thành phố Hải Phòng từ 24/9-2/10. Ngay trước khi cuộc thi diễn ra, ban tổ chức Miss Universe ra tuyên bố 6 đại diện Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam không được quyền tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2026 tại Puerto Rico.

Hiện nay bản quyền thi Miss Universe của Việt Nam và 5 quốc gia Đông Nam Á thuộc về ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International. Những mâu thuẫn giữa ông Nawat và phía tổ chức Miss Universe thời gian gần đây khiến nhiều cuộc thi cấp quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề.