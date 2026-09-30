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Hoa hậu

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Hoa hậu Thế giới diện kiến Tổng thống Cộng hòa Dominica

Duy Nam

TPO - Sau gần một tháng đăng quang tại Việt Nam, Joheirry Mola trở về Cộng hòa Dominica trong sự chào đón của hàng trăm người dân và được Tổng thống Luis Abinader tiếp đón, trao huân chương tại Phủ Tổng thống.

Ngày 29/9, Hoa hậu Thế giới 2026 Joheirry Mola tham dự buổi lễ vinh danh tại Phủ Tổng thống ở Santo Domingo. Tại sự kiện, Tổng thống Luis Abinader trao bằng khen và huân chương Công trạng Dân sự ghi nhận đóng góp trong công việc, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của Joheirry Mola.

Lãnh đạo và người dân Dominica chúc mừng chiến thắng của Joheirry, xem đó là niềm tự hào lớn của quốc gia.

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Joheirry Mola được Tổng thống Cộng hòa Dominica - Luis Abinader vinh danh và gặp gỡ Hoa hậu Thế giới 1982 Mariasela Álvarez.

Joheirry Mola cũng có dịp gặp gỡ Mariasela Álvarez - người đẹp Cộng hòa Dominica đầu tiên đăng quang Miss World 1982. Cả hai trò chuyện, chia sẻ kỷ niệm khi đến với cuộc thi.

Sau đó, Joheirry Mola dự thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ chính tòa Catedral Primada de América ở Santo Domingo cùng gia đình và đại diện tổ chức Miss World, Miss World Dominican Republic.

Joheirry Mola trở về Cộng hòa Dominica ngày 26/9, ba tuần sau khi đăng quang Miss World 2026 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Tại sân bay quốc tế Las Américas ở Santo Domingo, hàng trăm người tập trung chào đón cô với cờ, băng-rôn, poster, âm nhạc và những màn nhảy múa.

Tổ chức Miss World cho biết đây là lần đầu Mola trở về quê nhà kể từ chiến thắng tại Việt Nam. Tân hoa hậu xúc động khi gặp lại mẹ, bà và những người thân, đồng thời liên tục vẫy tay, nhận hoa và ôm người hâm mộ trong khu vực đón khách.

Sự trở về của Mola nhanh chóng trở thành chuỗi hoạt động chào mừng kéo dài nhiều ngày. Ngày 27/9, chương trình La Corona Vuelve a Casa được tổ chức tại Santo Domingo Este. Mola xuất hiện trên xe diễu hành, diện lại trang phục từng trình diễn ở phần thi Dances of the World tại Miss World 2026.

Hàng nghìn người tham dự chương trình tại Faro a Colón, nơi diễn ra đêm nhạc miễn phí với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ Dominica. Gia đình, bạn bè và các cựu đại diện Miss World của quốc gia này cũng có mặt để chúc mừng Mola. Sự kiện diễn ra đúng dịp cô bước sang tuổi 25, biến màn trở về quê nhà thành một dịp đặc biệt đối với người đẹp.

Không khí chào đón Mola phản ánh sự chú ý đặc biệt với chiếc vương miện Miss World tại Cộng hòa Dominica. Các fan sắc đẹp Cộng hòa Dominica đã chờ đợi 44 năm để chứng kiến một người đẹp thứ hai đến từ đất nước này đăng quang Hoa hậu Thế giới.

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Joheirry Mola được chào đón khi trở về nước.

Ngày 5/9, tại Nha Trang, Joheirry Mola vượt qua 110 thí sinh để giành danh hiệu Miss World lần thứ 73. Chiến thắng của cô nhận được sự đồng tình từ các fan sắc đẹp quốc tế.

Joheirry Mola 25 tuổi, cao 1,75 m, hoạt động với vai trò người mẫu, giáo viên và phóng viên. Mỹ nhân tốt nghiệp ngành Quản trị và Điều hành Kinh doanh tại Đại học Iberoamericana (UNIBE). Trước và trong cuộc thi, cô xây dựng hình ảnh gắn với giáo dục và hoạt động cộng đồng.

Tại Miss World, Mola giới thiệu dự án Voices of Tomorrow, hướng tới tạo thêm cơ hội học tiếng Anh cho trẻ em và thanh thiếu niên tại những cộng đồng còn khó khăn. Giáo dục, tinh thần phụng sự và trách nhiệm cộng đồng cũng là những nội dung cô nhấn mạnh trong hành trình tại cuộc thi.

Trong cuộc phỏng vấn sau đăng quang, Joheirry Mola nói không bao giờ từ bỏ công việc giáo viên, luôn đặt tâm huyết với việc giúp các em có thêm cơ hội học tập, giao tiếp.

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