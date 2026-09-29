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Hoa hậu

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Ông Nawat công bố Thái Lan thay Việt Nam đăng cai Miss Grand International 2027

Duy Nam

TPO - Thông tin Thái Lan là chủ nhà đăng cai tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2027 được ông Nawat công bố trong phần thi áo tắm của cuộc thi Miss Grand International 2026 tổ chức ở Bangkok, Thái Lan sáng 29/9. Trước đó, Việt Nam được công bố là quốc gia đăng cai.

Sáng 29/9, đại diện Việt Nam Emoura Phạm và 76 thí sinh bước vào phần thi swimsuit - trình diễn áo tắm thuộc khuôn khổ Miss Grand International 2026. Phần thi được tổ chức trên tầng thượng của một khách sạn. Đây cũng là địa điểm tổ chức phần thi áo tắm của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình 2020.

Trong khuôn khổ phần thi trình diễn áo tắm, ban tổ chức Miss Grand International công bố Thái Lan là nước đăng cai tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2027. Thông tin gây xôn xao trên các diễn đàn sắc đẹp.

Hồi tháng 7, đơn vị nắm bản quyền Miss Grand Vietnam công bố Việt Nam là nước đăng cai mùa giải 2027. Việt Nam từng hai lần đăng cai Miss Grand International vào các năm 2017 và 2023. Trước đó trên livestream, ông Nawat từng thể hiện thái độ không hài lòng khi nhiều cuộc thi ở Việt Nam được tổ chức ngoài trời và thường xuyên gặp mưa bão. Đây cũng được xem là lý do khiến ông Nawat đưa cuộc thi về Thái Lan tổ chức nhân dịp kỷ niệm 15 năm của Miss Grand International.

Emoura Phạm cùng dàn thí sinh có phần đồng diễn mở màn. Đại diện Việt Nam lựa chọn áo tắm tông hồng, kết hợp cách trang điểm sắc sảo và kiểu tóc đuôi ngựa khỏe khoắn.

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Emoura Phạm trình diễn áo tắm ở Miss Grand International 2026.

Thử thách của phần thi là sân khấu với những bậc thang cao, đòi hỏi thí sinh phải giữ sự ổn định trong từng bước di chuyển. Emoura Phạm thể hiện sự tự tin và phong độ xuyên suốt phần trình diễn. Những bước catwalk chắc chắn cùng cách tạo dáng trước ống kính giúp đại diện Việt Nam tạo dấu ấn.

Emoura Phạm cho biết swimsuit là một trong những phần thi cô chờ đợi nhất. Tại Việt Nam, người đẹp dành nhiều thời gian tập luyện cùng huấn luyện viên để cải thiện kỹ năng trình diễn, kiểm soát hình thể và phong thái trên sân khấu.

"Sau khi hoàn thành phần thi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất trong phần thi swimsuit là bước lên sân khấu với tâm thế thoải mái và thể hiện được năng lượng của mình", cô chia sẻ.

Gần hai tuần tranh tài, Emoura Phạm đã có hành trình ấn tượng tại Miss Grand International 2026 với nhiều lần được gọi tên ở các hạng mục bình chọn. Cô đã vào top 40 Country's Power of The Year và tiếp tục bước vào vòng bình chọn thứ hai. Cô cũng đứng nhất tại Grand Day Experience và là đại diện châu Á duy nhất góp mặt trong top 10 của hạng mục này.

Cùng với Emoura Phạm, các đại diện Philippines, Thái Lan, Myanmar, Ấn Độ được xem là những thí sinh có màn trình diễn áo tắm tốt ở khu vực châu Á.

Châu Mỹ tiếp tục là khu vực có đông đảo thí sinh mạnh. Các đại diện Cuba, Puerto Rico, Mỹ, Ecuador, Guatemala, Uruguay, Paraguay, Brazil, Venezuela, Mexico, Peru... được nhận xét trình diễn nổi bật, tự tin. Họ cũng được nhiều diễn đàn sắc đẹp đánh giá là ứng viên sáng giá cho vương miện.

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Các thí sinh Mexico, Peru, Guatemala, Ecuador có màn trình diễn ấn tượng.
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Emoura Phạm trong hậu trường phần thi áo tắm.

Sau phần thi swimsuit, Emoura Phạm và 76 thí sinh tiếp tục tham gia phần thi phỏng vấn kín vào ngày 4/10. Phần thi bán kết và trình diễn trang phục dân tộc được tổ chức vào ngày 7/10. Đêm chung kết Miss Grand International 2026 diễn ra vào ngày 10/10.

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#Hoa hậu Hòa bình #Emoura Phạm #Hoa hậu Hòa bình Quốc tế #Miss Grand #phần thi áo tắm

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