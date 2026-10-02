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Hoa hậu

53 cô gái Hoa hậu Việt Nam khoe diện mạo mới

Duy Nam - Hồng Vĩnh

TPO - 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào chặng tăng tốc tại Hải Phòng với sự thay đổi rõ rệt về diện mạo, phong thái và kỹ năng. Từ những ngày còn bỡ ngỡ, nhiều thí sinh tự tin hơn trước ống kính, trên sân khấu và trong giao tiếp.

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Những ngày đầu tại nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026, không ít thí sinh mang theo tâm lý e dè khi lần đầu sống cùng những người bạn mới. Các cô gái phải làm quen với môi trường khác lạ, đồng thời bước vào lịch trình đào tạo dày đặc về catwalk, giao tiếp, ứng xử, phong thái... Sau hơn một tháng, nhiều thí sinh thừa nhận họ nhận thấy sự thay đổi rõ rệt ở chính mình.
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Các cô gái Hoa hậu Việt Nam học cách làm chủ mỗi khi xuất hiện trước công chúng.
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Từ dáng đứng, ngồi, đi lại, kỹ năng giao tiếp, nụ cười cho tới những cử chỉ nhỏ như cách uống nước đều được đưa vào quá trình đào tạo phong thái. Những kỹ năng nhằm hướng tới sự tự nhiên và thanh lịch khi xuất hiện trên sân khấu và giao tiếp với công chúng.
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53 thí sinh đang bước vào chặng tăng tốc tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng. Bên cạnh các hoạt động tập luyện, các thí sinh tự tin xuất hiện với thần thái rạng rỡ, thanh lịch trước ống kính.
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Đinh Thị Quỳnh Anh là một trong những thí sinh từng cảm nhận khá rõ sự thay đổi về kỹ năng trình diễn. Những ngày đầu, cô thừa nhận còn run khi đứng trên giày cao gót, chưa đủ tự tin để sải bước trên sàn diễn. “Tôi đã luyện được thần thái khi bước đi, đi giày cao gót vững và khó bị ngã”, cô nói.
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Nguyễn Thục Uyên Nhi cho biết khi mới bước vào cuộc thi, thế giới quan của cô còn khá hẹp. Những lớp học về tư duy phản biện, thanh nhạc, giải phóng hình thể cùng các chuyến trải nghiệm giúp cô nhận ra mình cần tiếp tục học hỏi.
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Vũ Thị Khánh Vi xem Hoa hậu Việt Nam là dấu mốc để bước ra khỏi vùng an toàn. Tại Hải Phòng, Khánh Vi đảm nhận vai trò MC trong tiệc chào mừng 53 thí sinh. Trước đó, cô đã được học các lớp MC, luyện giọng nên có thêm sự tự tin để dẫn dắt chương trình.
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Đoàn Hải Lan từng thừa nhận bản thân nhút nhát, nhiều năm chỉ âm thầm theo dõi cuộc thi. Chỉ khi cảm thấy đủ tự tin, cô mới quyết định ghi danh. “Tôi nhận ra nếu cứ chờ mình hoàn hảo mới bắt đầu thì sẽ không bao giờ có cơ hội”, cô nói.
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Nguyễn Thái Anh Thư từng lo lắng và bỡ ngỡ khi lần đầu đặt chân tới Hà Nội. Sau hơn một tháng ở nhà chung, cô nói mình trưởng thành và chững chạc hơn trong nề nếp sinh hoạt. "Tôi được nhận xét chuyên nghiệp hơn trong các hoạt động chung và mỗi khi xuất hiện trước đám đông", cô nói.
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Nguyễn Bùi Mai Linh cho biết sống với sự chân thành, giản dị của người con quê hương Hà Tĩnh. Tuy nhiên sau các lớp học ở nhà chung, cô chỉn chu hơn trong việc chăm sóc vẻ ngoài, thần thái.
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Trần Xuân Khánh Linh học thêm nhiều điều mới, cải thiện đáng kể về kỹ năng trình diễn, tạo dáng trước ống kính.
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Hoàng Thị Hà Phương từng có kinh nghiệm đứng trước ống kính máy quay khi hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, tuy nhiên cô thừa nhận việc trình diễn trên sân khấu khiến cô gặp nhiều áp lực. Sau hơn 1 tháng học tập ở nhà chung, cô đã biết cách kiểm soát ánh mắt, nụ cười.
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Nguyễn Yến Trang chủ động duy trì việc tập gym, chăm sóc da và rèn kỹ năng ứng xử để chuẩn bị cho Chung khảo.
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Nguyễn Thị Thúy Dung khoe vẻ rạng rỡ trước khi bước vào những ngày tập luyện căng thẳng cho vòng Chung khảo.
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Từ những cô gái còn bỡ ngỡ trước ống kính, những bước chân chưa vững trên giày cao gót, 53 cô gái đang dần biết cách thể hiện bản thân và tự tin chuẩn bị cho sân khấu Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

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