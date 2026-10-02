53 cô gái Hoa hậu Việt Nam khoe diện mạo mới

TPO - Từ 5h sáng trên bãi biển Vân Đồn, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam bắt đầu ngày mới bằng một công việc rất khác. Các cô gái đi chân đất, cào ngao, trò chuyện với người dân địa phương rồi cùng các đoàn viên thanh niên tham gia dọn rác trên bãi biển.