53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam chạy nước rút cho đêm Chung khảo

TPO - Chuẩn bị cho đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh bước vào giai đoạn tập luyện cường độ cao với đạo diễn catwalk Ngọc Anh Nana. Nhiều thí sinh chia sẻ áp lực trong việc gấp rút hoàn thiện kỹ năng, thần thái để có màn trình diễn tốt nhất.
TPO - Thông tin Thái Lan là chủ nhà đăng cai tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2027 được ông Nawat công bố trong phần thi áo tắm của cuộc thi Miss Grand International 2026 tổ chức ở Bangkok, Thái Lan sáng 29/9. Trước đó, Việt Nam được công bố là quốc gia đăng cai.
TPO - Người thân, bạn bè đang lên kế hoạch để tới Đồi Rồng, Hải Phòng cổ vũ cho 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 trong đêm Chung khảo. Thí sinh Khánh Linh cho biết bà ngoại cô năm nay 77 tuổi, từ TPHCM ra Hải Phòng để động viên cháu gái.
TPO - Rapper Pháo được giám khảo khuyên nên tiết chế khi trình diễn áo tắm thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026, diễn ra tại Hải Phòng chiều 28/9.
TPO - Cào ngao trên bãi biển lúc 5h sáng và tham gia dọn rác cùng đoàn viên thanh niên là những trải nghiệm khó quên với các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Họ có mặt tại đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh để tham gia hoạt động ngoại khóa.
TPO - Ngày 26/9, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có một ngày trải nghiệm trọn vẹn tại khu du lịch Phương Đông Vân Đồn (Quảng Ninh). Các cô gái khám phá công viên nước, thử sức với các trò chơi dưới nước và chèo SUP trên biển.
TPO - Khả năng ngoại ngữ, sự tự tin và kiến thức lịch sử của các cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận nhiều phản hồi tích cực.
TPO - Các cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 tìm hiểu phong tục cưới hỏi của người Tày tại Tuyên Quang, từ nghi lễ, trang phục đến những nét văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.
TPO - Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có mặt tại đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh để bắt đầu chuỗi trải nghiệm trong khuôn khổ vòng Chung khảo. Đây là điểm dừng chân mới trong hành trình của các cô gái sau những ngày trải nghiệm tại Hà Nội, khu vực Tây Bắc và Hải Phòng.
TPO - Từ 5h sáng trên bãi biển Vân Đồn, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam bắt đầu ngày mới bằng một công việc rất khác. Các cô gái đi chân đất, cào ngao, trò chuyện với người dân địa phương rồi cùng các đoàn viên thanh niên tham gia dọn rác trên bãi biển.
TPO - Tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nhiều cô gái xúc động, tự hào khi đứng trước những hiện vật từng góp phần làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc.
TPO - Trong khuôn khổ vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, các thí sinh có một ngày trải nghiệm tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, tìm hiểu những dấu mốc lịch sử và câu chuyện phía sau các hiện vật được lưu giữ tại đây.
TPO - Trong hành trình chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 cô gái có dịp tham gia những đêm hội trăng rằm sôi động tại Tuyên Quang và đặc khu Vân Đồn. Đây là những hoạt động đáng nhớ đối với họ khi được trải nghiệm không khí Trung thu tại nhiều tỉnh, thành ở khu vực phía Bắc.
TPO - Tối 25/9, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tham gia đêm hội Trung thu tại Công viên Mùa đông, đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh. Họ cùng nhau trải qua buổi tối đặc biệt khi cùng giao lưu văn nghệ và trao những phần quà tới các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
TPO - Một đoạn tre, câu thơ, nhánh hoa hay mảnh họa tiết rồng thời Lý trở thành manh mối để thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tìm đến bảo vật quốc gia và giải mã điểm đến tiếp theo trong hành trình nhà chung của cuộc thi.
TPO - Càng gần vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh bước vào giai đoạn tập luyện cao độ để hoàn thiện kỹ năng trình diễn, hình thể và tâm lý. Nhiều cô gái bắt đầu cảm nhận áp lực khi trước mắt là sân khấu lớn và cuộc cạnh tranh ngày càng rõ nét.
TPO - 12 cô gái Hà Nội góp mặt tại Hoa hậu Việt Nam 2026 gây chú ý với chiều cao nổi bật, thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Có người sở hữu IELTS 8.0, người từng là hoa khôi, người theo đuổi hai ngành học và tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng.