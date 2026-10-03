Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026

TPO - Người đẹp Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026 trong đêm chung kết diễn ra ngày 2/10 tại Hải Phòng. Việc cô có được quyền đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2026 ở Puerto Rico hay không vẫn chưa có câu trả lời.

Chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra vào tối 2/10 tại Hải Phòng với sự góp mặt của 28 thí sinh. Chung cuộc, người đẹp Nguyễn Quỳnh Anh đã đăng quang danh hiệu cao nhất.

Các danh hiệu á hậu 1 được trao cho người đẹp Trịnh Mỹ Anh, á hậu 2 giành cho người đẹp Emma Lê, Á hậu 3 trao cho người đẹp Nguyễn Diệu Huyền và á hậu 4 thuộc về Trịnh Hồng Đăng.

Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026.

Các danh hiệu á hậu 1 được trao cho người đẹp Trịnh Mỹ Anh, á hậu 2 giành cho người đẹp Emma Lê.

Á hậu 3 trao cho người đẹp Nguyễn Diệu Huyền và á hậu 4 thuộc về Trịnh Hồng Đăng.

Nguyễn Quỳnh Anh được đánh giá là ứng viên nặng ký ngay từ đầu cuộc thi, từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024. Người đẹp sinh năm 1999, cao 1,74 m, nặng 50 kg, số đo 82-63-90 cm.

Quỳnh Anh từng giành ngôi Á quân The Face Vietnam 2018, Quán quân Supermodel Me (Siêu mẫu châu Á) năm 2021. Cô còn đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại Model Kid Vietnam và là gương mặt trên nhiều sàn diễn thời trang.

Đêm chung kết có sự tham dự của ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International và đại diện đơn vị nắm bản quyền Miss Universe Vietnam. Dàn giám khảo của đêm chung kết gồm Hoa hậu Hương Giang, diễn viên Thái Lan Bee Namthip, người mẫu Xuân Lan...

Cuộc thi năm nay diễn ra ngắn ngủi trong vòng 10 ngày tại Hải Phòng, các thí sinh tham gia phần thi áo tắm, phỏng vấn kín trước khi bước vào đêm chung kết.

Trong đêm chung kết, 28 thí sinh mở màn với phần đồng diễn sau đó trình diễn trang phục áo tắm, dạ hội và thi ứng xử... Ban tổ chức công bố top 20, top 11 và top 5 chung cuộc.

Trước đó, MC công bố top 20 bao gồm các thí sinh Phạm Phương Thảo, Nguyễn Lê Phương Linh, Nguyễn Thị Thiếu Ngân, Trịnh Thị Huệ, Mlee, Nguyễn Thị Hảo, Nguyễn Quỳnh Anh, Trịnh Mỹ Anh, Nguyễn Diệu Huyền, Emma Lê, Bùi Thị Mai Hương, Bùi Thị Hạnh, Trịnh Thị Hồng Đăng, H Duyên Bkrông.

Ban tổ chức trao các giải phụ, bao gồm Người đẹp thể thao dành cho thí sinh Phạm Thị Minh Huệ, Người đẹp áo dài thuộc về Trịnh Mỹ Anh, Người đẹp có gương mặt khả ái thuộc về Emma Lê, Người đẹp truyền thông thuộc về Bùi Thị Mai Hương, Người đẹp thời trang thuộc về MLee và giải thưởng Người đẹp tài năng thuộc về Nguyễn Diệu Huyền (Pháo).

Top 3 và top 5 chung cuộc.

Theo kế hoạch ban đầu, người đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 sẽ đại diện Việt Nam tại Miss Universe lần thứ 75 ở Puerto Rico vào tháng 11. Tuy nhiên, tại họp báo khởi động ở Puerto Rico, ông Ronald Day - CEO đương nhiệm của tổ chức Miss Universe (MUO) - xác nhận sáu quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, không góp mặt tại mùa giải năm nay.

Sau tuyên bố này, ông Nawat vẫn xuất hiện tại Hải Phòng ngày 1/10 để tham gia vòng phỏng vấn kín của Top 30 Miss Universe Vietnam 2026 cùng Hoa hậu Hương Giang.

Tại buổi tiệc chào mừng cùng thí sinh Miss Universe Vietnam 2026, ông Nawat khẳng định tân hoa hậu vẫn đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2026 ở Puerto Rico. Ông cũng cho biết sẽ bảo vệ quyền lợi của các giám đốc quốc gia, thí sinh và đối tác thông qua các kênh pháp lý.

Những tuyên bố trái ngược từ phía tổ chức Miss Universe và ông Nawat khiến câu trả lời về quyền đại diện Việt Nam ở Hoa hậu Hoàn vũ 2026 của tân Miss Universe Vietnam vẫn đang bỏ ngỏ.