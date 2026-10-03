Mạo danh Phó Ban Nội chính Trung ương lừa chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng

TPO - Tự nhận là Phó Ban Nội chính Trung ương, Trần Anh Vũ đưa ra nhiều thông tin gian dối về khả năng giúp doanh nghiệp vay vốn ưu đãi, mua nhà đất giá rẻ để chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng của một phụ nữ.

Ngày 3/10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố Trần Anh Vũ (58 tuổi) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trần Anh Vũ tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ, từ tháng 1/2021, thông qua bạn bè, bà L. quen biết Vũ. Người đàn ông này tự giới thiệu là Phó Ban Nội chính Trung ương, đồng thời cho biết có khả năng giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ và mua nhà đất với giá thấp.

Tin tưởng những thông tin Vũ đưa ra, bà L. nhiều lần giao tiền nhờ thực hiện các thủ tục vay vốn và mua nhà đất. Sau khi nhận của bà L. hơn 30 tỷ đồng, Vũ cắt liên lạc.

Phát hiện mình bị lừa, bà L. làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Quá trình điều tra, công an tiếp nhận thêm đơn tố cáo của một số người khác, cho rằng Vũ có hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, một số trường hợp đã được Vũ trả lại tiền; một người khác rút đơn tố cáo sau khi thỏa thuận với vợ Vũ về việc trả tiền.