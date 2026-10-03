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Pháp luật

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Bắt được kẻ trốn truy nã chuyên thuê ô tô để mang đi cầm cố

Chúc Trí

TPO - Theo điều tra ban đầu, để có tiền tiêu xài, Nguyễn Minh Trí (28 tuổi, quê An Giang) đã dùng thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiền.

Ngày 3/10, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ Nguyễn Minh Trí (28 tuổi, ngụ xã Cù Lao Giêng, An Giang) - đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, để có tiền tiêu xài, Trí đã dùng thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiền. Bằng phương thức này, cơ quan công an xác định Trí liên quan đến 2 vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 200 triệu đồng.

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Đối tượng Nguyễn Minh Trí

Ngày 26/9/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP. Cao Lãnh (cũ) đã khởi tố vụ án hình sự. Đến ngày 22/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Trí.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Trí đã bỏ trốn khỏi địa phương, nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Trí.

Sau khi xác định Trí đang lẩn trốn tại tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tổ chức truy bắt và tóm gọn đối tượng.

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#truy nã #Nghệ An #công an #Đồng Tháp #lừa đảo

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