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Thế giới

Nga tiếp tục tấn công cầu ở Kiev, nói muốn ngăn Ukraine đưa quân qua sông

Minh Hạnh

TPO - Sáng 3/10, truyền thông Ukraine dẫn lời Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, một máy bay không người lái của Nga đã tấn công Cầu Bắc (Pivnichnyi) - cây cầu nối liền hai bờ sông Dnipro. Trước đó, lực lượng Nga cũng đã tiến hành các vụ tấn công liên tiếp vào Cầu Nam.

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Vụ tấn công nhằm vào Cầu Bắc. (Ảnh: Pravda)

Hiện chưa có thông tin về mức độ thiệt hại hay thương vong trong vụ tấn công.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận, các lực lượng nước này đã tấn công Cầu Bắc ở Kiev vì cho rằng đây là tuyến đường được quân đội Ukraine sử dụng để di chuyển binh sĩ.

"Các Lực lượng Vũ trang Nga tiếp tục tấn công các cơ sở hạ tầng và tàu thuyền của Ukraine đang được sử dụng phục vụ mục đích quân sự của nước này. Trong đêm qua, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã đánh trúng Cầu Bắc trên sông Dnipro tại Kiev. Đây là tuyến đường tạo điều kiện cho việc di chuyển binh sĩ và vận chuyển hàng hóa quân sự của quân đội Ukraine”, trích thông báo.

Trước đó vào ngày 1 và 2/10, lực lượng Nga đã tấn công Cầu Nam (Pivdennyi) của Kiev bằng máy bay không người lái. Tổng cộng, các máy bay Nga đã nhắm trúng cây cầu này ít nhất năm lần trong khoảng thời gian 36 giờ.

Mọi hoạt động giao thông trên Cầu Nam, bao gồm cả giao thông đường bộ và tàu điện, đều đã bị tạm đình chỉ sau các vụ tấn công này.

Lực lượng Nga tấn công Cầu Nam ở Kiev. (Nguồn: RT)

Trong một bài viết trên Tass, ông Boris Rozhin - chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Thông tin và Địa chính trị - cho biết các lực lượng Nga đang vô hiệu hóa những bộ phận trọng yếu dễ bị tổn thương của các cây cầu tại Ukraine thay vì phá hủy hoàn toàn chúng.

"Quả thực rất khó để phá hủy những công trình đồ sộ như vậy. Tuy nhiên, chiến dịch hiện nay cho thấy một cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt: vô hiệu hóa một cách có hệ thống các bộ phận dễ bị tổn thương của kết cấu cầu”, ông Rozhin viết.

Theo ông, cách tiếp cận này xuất phát từ thực tế là các cây cầu tại Ukraine có kết cấu rất vững chắc do được xây dựng từ thời Liên Xô.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ngày 2/10 cho biết, các cuộc tấn công liên tiếp của Nga vào những cây cầu ở Kiev là một phần trong chiến dịch rộng lớn hơn nhằm gây thiệt hại cho nền kinh tế Ukraine bằng cách cản trở sự di chuyển của người dân và hàng hóa qua thành phố, và làm gián đoạn cuộc sống thường nhật tại thủ đô.

Tass, Pravda

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#Nga #Ukraine #Kiev #Nga tấn công cầu Kiev #xung đột Nga - Ukraine

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