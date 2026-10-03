Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Huế đưa y tế dự phòng về tận xã, phường

Ngọc Văn

TPO - Huế chuyển 190 nhân lực cùng nhiệm vụ y tế dự phòng, dân số, an toàn thực phẩm về trạm y tế, nhằm tăng khả năng chủ động phòng bệnh từ cơ sở.

Ngày 3/10, Sở Y tế TP. Huế tổ chức bàn giao chức năng, nhiệm vụ và 190 nhân lực thuộc các lĩnh vực y tế dự phòng, dân số, an toàn thực phẩm, bảo trợ xã hội từ các trung tâm y tế về trạm y tế xã, phường.

tp-c_y-te-du-phong.jpg
Thực hiện chuyển giao nhiệm vụ y tế dự phòng, dân số, an toàn thực phẩm và bảo trợ xã hội từ trung tâm y tế về trạm y tế xã, phường ở Huế.

Điểm đáng chú ý của việc sắp xếp lần này không chỉ là thay đổi nơi làm việc của đội ngũ y tế dự phòng, mà là đưa thêm nhiệm vụ và trách nhiệm phòng bệnh về tuyến gần dân nhất. Các trạm y tế được yêu cầu chủ động nắm tình hình sức khỏe người dân, tham mưu chính quyền địa phương và phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo Sở Y tế TP. Huế, y tế cơ sở là nền tảng của hệ thống y tế, trực tiếp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân. Việc chuyển giao nhằm tạo một hệ thống hoạt động đồng bộ, thông suốt, trong đó công tác phòng bệnh được triển khai sát địa bàn và dân cư hơn.

PGS.TS Trần Kiêm Hảo - Giám đốc Sở Y tế TP. Huế yêu cầu quá trình chuyển giao phải bảo đảm hoạt động chuyên môn liên tục, không để xảy ra khoảng trống trong phòng, chống dịch bệnh, công tác dân số, an toàn thực phẩm, bảo trợ xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

tp-c_phun-ngua-sot-xuat-huyet.jpg
Hoạt động phun hóa chất phòng, chống sốt xuất huyết là một trong những nhiệm vụ y tế dự phòng được triển khai tại cơ sở.

Các trung tâm y tế tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn cho trạm y tế trong giai đoạn đầu. Trong khi đó, UBND các xã, phường có trách nhiệm tiếp nhận, kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ phù hợp, tạo điều kiện để đội ngũ được bàn giao nhanh chóng ổn định và phát huy năng lực.

Việc đưa nhiệm vụ y tế dự phòng về trạm y tế cũng đặt ra yêu cầu các cơ sở phải chuyển từ thế bị động sang chủ động nắm tình hình sức khỏe cộng đồng. Những vấn đề liên quan dịch bệnh, dân số, an toàn thực phẩm cần được phát hiện, tham mưu và xử lý ngay từ địa bàn, đồng thời phối hợp với tuyến chuyên môn khi cần thiết.

Sở Y tế TP. Huế tiếp tục thực hiện quản lý nhà nước, hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn trong quá trình vận hành mô hình mới.

Theo PGS.TS Trần Kiêm Hảo, việc kiện toàn tổ chức chỉ có ý nghĩa khi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi, công tác phòng bệnh chủ động hơn và các lĩnh vực dân số, an toàn thực phẩm, bảo trợ xã hội được quản lý hiệu quả nhất.

Xem thêm

#Huế #chuyển giao #trung tâm y tế #y tế dự phòng #trạm y tế #phòng chống dịch bệnh #phun hóa chất #dân số #an toàn thực phẩm #sức khỏe #người dân #PGS.TS Trần Kiêm Hảo

Cùng chuyên mục

Hành trình kì diệu của ca tam thai đặc biệt chưa từng có trong giáo trình

Hành trình kì diệu của ca tam thai đặc biệt chưa từng có trong giáo trình

TPO - Một bé trai chỉ nặng 900 g chào đời ở tuần thai 27. Hai em bé còn lại tiếp tục được giữ trong bụng mẹ thêm 36 giờ, trước khi lần lượt cất tiếng khóc trong một ca mổ cấp cứu giữa đêm. Bác sĩ, TS. Nguyễn Thị Sim - người trực tiếp điều trị và đỡ đẻ cho ca bệnh đặc biệt này gọi đây là ca đỡ đẻ chưa từng có trong giáo trình...

Khu Y tế Kỹ thuật cao TP.HCM trao gửi yêu thương đến gia đình có hoàn cảnh khó khăn phường An Lạc

Khu Y tế Kỹ thuật cao TP.HCM trao gửi yêu thương đến gia đình có hoàn cảnh khó khăn phường An Lạc

Với mong muốn góp phần chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống và lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, ngày 30/9/2026, Khu Y tế Kỹ thuật cao TPHCM với Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City đã đồng hành cùng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường An Lạc trong chương trình “Tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn” trên địa bàn phường.

Quá tải bệnh nhân ung thư chờ điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM- Ảnh G.L

Bao giờ bệnh nhân ung thư hết rồng rắn đến 23 giờ đêm để... chụp chiếu?

TPO - Bệnh viện Ung Bướu TPHCM phải vận hành hệ thống xạ trị từ 5 giờ sáng đến 23 giờ đêm để đáp ứng nhu cầu điều trị, trong khi máy PET/CT gặp khó vì thiếu thuốc phóng xạ. Ngành y tế thành phố đã đăng ký 5 dự án đầu tư công, tổng vốn dự kiến hơn 5.000 tỷ đồng, đồng thời yêu cầu bệnh viện triển khai ngay giải pháp giảm thời gian chờ cho người bệnh.

Điều gì xảy ra khi cơ thể thường xuyên thiếu ngủ?

Điều gì xảy ra khi cơ thể thường xuyên thiếu ngủ?

TPO - Liên tục "cắt xén" thời gian ngủ, cơ thể bạn đang phát ra những tín hiệu cầu cứu khẩn cấp nào? Dưới đây là những tác động của việc thiếu ngủ và cách để bạn lấy lại giấc ngủ chất lượng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe