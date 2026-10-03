Huế đưa y tế dự phòng về tận xã, phường

TPO - Huế chuyển 190 nhân lực cùng nhiệm vụ y tế dự phòng, dân số, an toàn thực phẩm về trạm y tế, nhằm tăng khả năng chủ động phòng bệnh từ cơ sở.

Ngày 3/10, Sở Y tế TP. Huế tổ chức bàn giao chức năng, nhiệm vụ và 190 nhân lực thuộc các lĩnh vực y tế dự phòng, dân số, an toàn thực phẩm, bảo trợ xã hội từ các trung tâm y tế về trạm y tế xã, phường.

Thực hiện chuyển giao nhiệm vụ y tế dự phòng, dân số, an toàn thực phẩm và bảo trợ xã hội từ trung tâm y tế về trạm y tế xã, phường ở Huế.



Điểm đáng chú ý của việc sắp xếp lần này không chỉ là thay đổi nơi làm việc của đội ngũ y tế dự phòng, mà là đưa thêm nhiệm vụ và trách nhiệm phòng bệnh về tuyến gần dân nhất. Các trạm y tế được yêu cầu chủ động nắm tình hình sức khỏe người dân, tham mưu chính quyền địa phương và phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo Sở Y tế TP. Huế, y tế cơ sở là nền tảng của hệ thống y tế, trực tiếp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân. Việc chuyển giao nhằm tạo một hệ thống hoạt động đồng bộ, thông suốt, trong đó công tác phòng bệnh được triển khai sát địa bàn và dân cư hơn.

PGS.TS Trần Kiêm Hảo - Giám đốc Sở Y tế TP. Huế yêu cầu quá trình chuyển giao phải bảo đảm hoạt động chuyên môn liên tục, không để xảy ra khoảng trống trong phòng, chống dịch bệnh, công tác dân số, an toàn thực phẩm, bảo trợ xã hội và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Hoạt động phun hóa chất phòng, chống sốt xuất huyết là một trong những nhiệm vụ y tế dự phòng được triển khai tại cơ sở.



Các trung tâm y tế tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn cho trạm y tế trong giai đoạn đầu. Trong khi đó, UBND các xã, phường có trách nhiệm tiếp nhận, kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ phù hợp, tạo điều kiện để đội ngũ được bàn giao nhanh chóng ổn định và phát huy năng lực.

Việc đưa nhiệm vụ y tế dự phòng về trạm y tế cũng đặt ra yêu cầu các cơ sở phải chuyển từ thế bị động sang chủ động nắm tình hình sức khỏe cộng đồng. Những vấn đề liên quan dịch bệnh, dân số, an toàn thực phẩm cần được phát hiện, tham mưu và xử lý ngay từ địa bàn, đồng thời phối hợp với tuyến chuyên môn khi cần thiết.

Sở Y tế TP. Huế tiếp tục thực hiện quản lý nhà nước, hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn trong quá trình vận hành mô hình mới.

Theo PGS.TS Trần Kiêm Hảo, việc kiện toàn tổ chức chỉ có ý nghĩa khi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi, công tác phòng bệnh chủ động hơn và các lĩnh vực dân số, an toàn thực phẩm, bảo trợ xã hội được quản lý hiệu quả nhất.