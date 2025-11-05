Lấy y tế cơ sở làm nền tảng, y tế dự phòng làm trọng tâm

TPO - Theo đại biểu Quốc hội Trần Thị Nhị Hà, cần xây dựng hệ thống y tế theo hướng hiện đại, thông minh và nhân văn, lấy y tế cơ sở làm nền tảng, y tế dự phòng làm trọng tâm, y tế chuyên sâu làm trụ cột, bảo đảm mọi người dân được quản lý sức khỏe theo hồ sơ điện tử cá nhân.

Xây dựng hệ sinh thái y tế số nhân văn

Góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Trần Thị Nhị Hà nhận định, điểm mới của báo cáo chính trị lần này là sự tích hợp nội dung 3 văn kiện, gồm: Báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo tổng kết xây dựng Đảng, bảo đảm sự nhất quán về nội dung ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

Đề cập đến lĩnh vực y tế, theo đại biểu đoàn Hà Nội, các văn kiện đều xác định xây dựng y tế cơ sở là nền tảng, y tế dự phòng là trọng tâm, tăng cường công bằng, bao phủ y tế, tăng đầu tư công cho y tế.

Tuy nhiên, về các định hướng phát triển y tế trong dự thảo Chương trình hành động, bà Hà đánh giá vẫn chưa thực sự tương xứng với kỳ vọng, đặc biệt là Nghị quyết 72 về đột phá y tế, phát triển công nghiệp dược – vắc xin, y tế cơ sở và chuyển đổi số y tế.

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Nhị Hà. Ảnh: Như Ý

Tôi đề nghị cần đưa vào Chương trình hành động thực hiện đồng bộ các nghị quyết chuyên đề mới của Trung ương về lĩnh vực y tế và an sinh xã hội để bảo đảm tính thống nhất và liên kết của hệ thống văn kiện, coi đây là nền tảng quan trọng để nâng chỉ số sống khỏe của nhân dân”, bà Hà nói.

Theo đại biểu, y tế cơ sở không chỉ là “tuyến đầu” như trong phòng chống dịch bệnh mà phải là hệ thống chăm sóc sức khoẻ toàn diện suốt vòng đời gồm: dự phòng- điều trị- phục hồi- giáo dục sức khỏe.

“Hệ thống y tế cơ sở tốt thì yêu cầu bắt buộc hệ thống trạm y tế phải gắn với mô hình bác sĩ gia đình, chăm sóc liên tục và hồ sơ sức khoẻ điện tử, để sức khoẻ của mỗi người dân đều được quản lý và có kế hoạch chăm sóc từ sớm, từ xa”, bà Hà cho hay.

Về nguyên tắc bao phủ y tế, theo đại biểu, bao phủ y tế không chỉ đơn giản là tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế mà quan trọng hơn là bao phủ dịch vụ y tế thiết yếu. Do vậy, cần có các chính sách để bảo đảm cho người dân tiếp cận với các dịch vụ y tế thiết yếu về khoảng cách, về thời gian; người dân được tiếp cận với dịch vụ cấp cứu khẩn cấp trong khung giờ vàng.

Đề cập đến y tế thông minh, chuyển đổi số, bà Hà cho hay, WHO coi đây là công cụ để đạt được công bằng và bao phủ y tế toàn dân. Y tế thông minh không chỉ là hồ sơ sức khoẻ điện tử mà còn là dữ liệu mở, AI trong hỗ trợ chẩn đoán, quản trị thông minh, hệ thống cảnh báo dịch bệnh.

“Chúng ta cần phải hướng tới việc “xây dựng hệ sinh thái y tế số nhân văn” vì chỉ có công nghệ mới giúp hệ thống y tế vươn tới được mọi người dân, để không ai bị bỏ lại phía sau”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị.

Lấy người cao tuổi và gia đình làm trung tâm

Về nguyên tắc lấy con người là trung tâm, theo đại biểu, nguyên tắc này cần được hiểu mỗi cá nhân, mỗi con người phải là chủ thể đầu tiên, chủ thể quan trọng nhất chăm sóc sức khoẻ của chính mình...

Cần lấy y tế cơ sở làm nền tảng, y tế dự phòng làm trọng tâm.

Từ phân tích trên, đại biểu đề nghị nghiên cứu, sửa đổi bổ sung vào Chương trình hành động liên quan đến lĩnh vực y tế theo hướng: Xây dựng hệ thống y tế hiện đại, thông minh và nhân văn, lấy y tế cơ sở làm nền tảng, y tế dự phòng làm trọng tâm, y tế chuyên sâu làm trụ cột, bảo đảm mọi người dân được quản lý sức khỏe theo hồ sơ điện tử cá nhân.

Đồng thời, cần đẩy mạnh chuyển đổi số y tế, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, tích hợp dữ liệu dân cư, bảo hiểm; ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong giám sát, dự báo và quản trị phòng bệnh.

Cùng với đó, phát triển đa dạng các mô hình chăm sóc người cao tuổi dài hạn và ngắn hạn dựa vào cộng đồng, lấy người cao tuổi và gia đình làm trung tâm; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, ban hành chuẩn dịch vụ và cơ chế hỗ trợ nhóm yếu thế; khuyến khích xã hội hóa, phát triển các mô hình kết hợp y tế – phục hồi chức năng – dưỡng lão – nghỉ dưỡng gắn với cộng đồng.

Đại biểu đoàn Hà Nội cũng lưu ý thực hiện cơ chế đánh giá tác động của chính sách đối với sức khoẻ cộng đồng, lồng ghép mục tiêu sức khỏe trong các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, và xây dựng bộ chỉ tiêu giám sát y tế quốc gia, hướng tới bao phủ y tế toàn dân.