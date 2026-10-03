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Đà Nẵng ghi nhận 2 ca sốt rét ngoại lai, người bệnh từng ở châu Phi

Thanh Hiền

TPO - CDC Đà Nẵng lưu ý người vừa trở về từ vùng có lưu hành sốt rét, đặc biệt là các quốc gia thuộc khu vực châu Phi, nếu xuất hiện sốt, rét run, vã mồ hôi hoặc mệt mỏi bất thường cần đến ngay cơ sở y tế.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng cho hay, trong khoảng thời gian từ ngày 29/9 đến 1/10, thành phố ghi nhận thêm 2 trường hợp sốt rét ngoại lai có yếu tố dịch tễ trở về từ các quốc gia thuộc khu vực châu Phi.

Qua điều tra dịch tễ, một trường hợp có thời gian lưu trú tại Nigeria, trường hợp còn lại từng ở Bờ Biển Ngà trước khi trở về Việt Nam. Kết quả xét nghiệm xác định đều mắc sốt rét do Plasmodium falciparum

Hiện cả 2 trường hợp này đều đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

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CDC đề nghị các cơ sở y tế tăng cường phát hiện người có biểu hiện sốt, rét run, vã mồ hôi hoặc sốt không rõ nguyên nhân.

CDC cho biết thêm, Plasmodium falciparum là loài ký sinh trùng có khả năng gây sốt rét nặng, sốt rét ác tính và các biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Việc ghi nhận các trường hợp sốt rét ngoại lai đặt ra yêu cầu tăng cường giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời và chủ động phòng ngừa nguy cơ lây truyền thứ phát tại cộng

Đơn vị đề nghị các Trung tâm Y tế khu vực và Trạm Y tế xã, phường tăng cường phát hiện người có biểu hiện sốt, rét run, vã mồ hôi hoặc sốt không rõ nguyên nhân, đặc biệt đối với người có tiền sử đi, đến, lưu trú hoặc vừa trở về từ vùng đang lưu hành sốt rét.

Các nhóm cần được lưu ý gồm người lao động, người nước ngoài, người nhập cảnh, người đi công tác, du lịch hoặc trở về từ các quốc gia có lưu hành sốt rét, đặc biệt là khu vực châu Phi.

Đối với trường hợp nghi ngờ, cơ sở y tế thực hiện xét nghiệm lam máu và/hoặc test chẩn đoán nhanh sốt rét. Nếu dương tính hoặc nghi ngờ có yếu tố dịch tễ liên quan đến vùng lưu hành sốt rét phải được báo cáo kịp thời để phối hợp điều tra, điều trị và triển khai các biện pháp phòng, chống.

Người vừa trở về từ vùng có lưu hành sốt rét, đặc biệt là các quốc gia thuộc khu vực châu Phi, nếu xuất hiện sốt, rét run, vã mồ hôi hoặc mệt mỏi bất thường cần đến ngay cơ sở y tế. Khi đi khám, cần chủ động thông báo cho nhân viên y tế về lịch sử đi lại, lưu trú ở nước ngoài để được khai thác yếu tố dịch tễ và chỉ định xét nghiệm phù hợp.

Từ đầu năm đến nay, TP Đà Nẵng ghi nhận 4 trường hợp sốt rét ngoại lai nước ngoài, đều xác định nhiễm ký sinh trùng Plasmodium falciparum.

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#Đà Nẵng #sốt rét ngoại lai #người bệnh #châu Phi #CDC #phòng chống dịch #bệnh viện Đà Nẵng

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