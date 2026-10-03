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Sắp hoàn thành phần mềm đánh giá, xếp loại cán bộ theo KPI/OKR

Trường Phong

TPO - Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC), có khả năng kết nối và tích hợp với IOC do Văn phòng Trung ương Đảng phát triển. Phần mềm đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức theo phương pháp KPI/OKR, dự kiến hoàn thành trong tháng 12.

Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 5 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV.

Kiên quyết không xử lý văn bản giấy đối với các quy trình đã điện tử hoá

Theo kết luận, cần tiếp tục quán triệt nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong triển khai các nhiệm vụ phải chuyển mạnh từ tư duy "hoàn thành đầu việc" sang "tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị thực tiễn".

Thống nhất nguyên tắc: Nhiệm vụ chỉ được xác nhận hoàn thành khi có sản phẩm vận hành, dữ liệu kiểm chứng, người dùng thực tế, hiệu quả đo đếm được và đảm bảo đầy đủ điều kiện an toàn, an ninh thông tin; không xác nhận hoàn thành nếu mới dừng ở mức dự thảo, cài đặt, tập huấn hoặc báo cáo tỷ lệ tiến độ.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng. Ảnh: PV.

Sản phẩm số phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của công việc, thân thiện người dùng. Sản phẩm làm ra không thu hút được người dùng thì trách nhiệm trước hết thuộc về cơ quan chủ trì nghiệp vụ, cơ quan chuyển đổi số và đơn vị nhà thầu làm ra sản phẩm.

Ban Chỉ đạo cũng nêu rõ, người đứng đầu các cơ quan đảng ở Trung ương, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của cơ quan, địa phương mình.

Các cơ quan, đơn vị cụ thể hoá thành các nhiệm vụ chi tiết, đảm bảo giao rõ việc, rõ người, rõ tiến độ và rõ kết quả đo đếm được; cập nhật đầy đủ sản phẩm, minh chứng trên Hệ thống theo dõi tình hình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương.

Cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên sử dụng các phần mềm, tiện ích số phục vụ công việc; kiên quyết không xử lý văn bản giấy đối với các quy trình đã điện tử hoá.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại, thi đua, khen thưởng; gắn với cơ chế xem xét, xử lý trách nhiệm đối với những trường hợp để chậm trễ, không hoàn thành nhiệm vụ.

Tiếp tục mở rộng thí điểm đánh giá cán bộ theo KPI/OKR

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung mọi nguồn lực, giải quyết dứt điểm 4 nhiệm vụ cốt lõi, cấp bách.

Các cơ quan, địa phương, đơn vị phải tự rà soát, thiết lập cơ chế quản trị chất lượng dữ liệu, công bố định kỳ tỉ lệ đúng, thiếu, chậm đồng bộ và trách nhiệm của đơn vị tạo lập dữ liệu; chia sẻ đúng yêu cầu sử dụng; phối hợp, chia sẻ dữ liệu, tài liệu để đảm bảo không số hoá trùng lặp lãng phí; kiên quyết khắc phục tình trạng cấp tài khoản nhưng không sử dụng, dùng song song bản giấy và điện tử kéo dài, hoặc phần mềm có chức năng nhưng không đáp ứng quy trình thực tế.

Ban Chỉ đạo lưu ý, quá trình chuyển đổi số phải đi đôi với các giải pháp an ninh mạng tương xứng; đây không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà là trách nhiệm của cơ quan thường trực về an ninh mạng, chủ đầu tư, nhà thầu, từng cơ quan và cán bộ, đảng viên. Không đánh đổi an toàn lấy tiến độ, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là ở bất kỳ công đoạn nào. Xác định việc bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh thông tin mạng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, liên tục.

Ban Chỉ đạo thống nhất về chủ trương để Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Thành ủy Hà Nội và các cơ quan liên quan thử nghiệm tại Ban Tổ chức Trung ương 3 nội dung: Hệ thống theo dõi nhiệm vụ, chương trình công tác của Ban. Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC), có khả năng kết nối và tích hợp với IOC do Văn phòng Trung ương Đảng phát triển. Phần mềm đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức theo phương pháp KPI/OKR, dự kiến hoàn thành trong tháng 12.

Việc thử nghiệm phải có phạm vi, tiêu chí đầu vào, người dùng và phương pháp đánh giá, phù hợp với khung kiến trúc số của cơ quan đảng, không trùng lặp với các nền tảng dùng chung, có khả năng kết nối, tích hợp với các nền tảng do Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì phát triển.

Thống nhất để Văn phòng Trung ương Đảng chủ trì: Tiếp tục hoàn thiện Trung tâm giám sát, điều hành thông minh, báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và lãnh đạo chủ chốt; tiếp tục mở rộng thí điểm đánh giá cán bộ theo KPI/OKR trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương để tổng kết, rút kinh nghiệm. Tham mưu xây dựng Chiến lược AI trong các cơ quan Đảng giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035, hoàn thành trong tháng 11/2026.

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#Chuyển đổi số #Thường trực Ban Bí thư #Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng

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