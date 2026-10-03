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9 tháng đầu năm Sơn La chỉ tăng trưởng 5,59%

Viết Hà

TPO - 9 tháng năm 2026, GRDP Sơn La tăng 5,59%, thấp hơn mục tiêu tăng trưởng 8% cả năm. Trong bối cảnh sản xuất điện gặp khó do nguồn nước, tỉnh đang tìm thêm động lực từ đầu tư, du lịch, thương mại và dịch vụ để tạo bứt phá trong những tháng cuối năm.

9 tháng năm 2026, GRDP tỉnh Sơn La ước đạt 53.772 tỷ đồng, tăng 5,59% so với cùng kỳ. Mức tăng này chưa đạt kỳ vọng, đặt ra áp lực lớn đối với mục tiêu tăng trưởng 8% cả năm.

Theo ông Hà Trung Chiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La, một trong những nguyên nhân khiến tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng là nền kinh tế của tỉnh còn phụ thuộc lớn vào sản xuất điện.

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Thúc đẩy phát triển du lịch, văn hóa giúp Sơn La cán đích tăng trưởng kinh tế 8% của năm 2026.

Trong năm 2026, sản lượng điện có thời điểm giảm do điều kiện nguồn nước, trong khi các dự án đầu tư mới vẫn đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho hay mặc dù tăng trưởng kinh tế còn thấp, Sơn La có những điểm sáng trong thu hút đầu tư. 9 tháng 2026, tỉnh Sơn La đã phê duyệt 32 dự án lớn, với tổng vốn đăng ký 49.350 tỷ đồng.

Đặc biệt, tỉnh hoàn thành 13 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại khu vực biên giới và bảo đảm tiến độ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn qua Sơn La.

Trong bối cảnh đó, Sơn La đang tìm kiếm thêm những động lực tăng trưởng mới. Theo ông Hà Trung Chiến, văn hóa - xã hội, nhất là du lịch Sơn La, được xác định còn nhiều dư địa để đóng góp vào tăng trưởng.

9 tháng 2026, khu vực này tạo giá trị tăng thêm khoảng 6.492 tỷ đồng, chiếm 12,7% GRDP và tăng 7,39%, cao hơn mức tăng trưởng chung của tỉnh.

Theo ông Chiến, dư địa phát triển văn hóa, du lịch của Sơn La còn lớn. Để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 8%, tỉnh sẽ tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, thu hút khách, tăng doanh thu và mức chi tiêu.

Việc khai thác hiệu quả các dư địa này được kỳ vọng gia tăng giá trị đóng góp vào GRDP, tạo thêm động lực cho nền kinh tế và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8% của Sơn La trong năm 2026.

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