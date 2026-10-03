Sau phản ánh của Tiền Phong, một công ty bị xử phạt

TPO - Sau phản ánh của Báo Tiền Phong, UBND xã Kon Braih (tỉnh Quảng Ngãi) đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum 8 triệu đồng vì tự ý tập kết, để vật liệu trên tuyến đường quy hoạch N5 (thuộc thôn 3), đồng thời buộc doanh nghiệp thu dọn toàn bộ vật liệu ra khỏi khu vực tuyến đường.

Ngày 3/10, ông Lê Quang Chính - Chủ tịch UBND xã Kon Braih (tỉnh Quảng Ngãi) -cho biết địa phương đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum.

15h30 ngày 16/9, Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường xã Kon Braih phối hợp công an xã kiểm tra khu vực tuyến đường quy hoạch N5 tại thôn 3.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum tự ý để vật liệu, đá, cát ngoài phạm vi thi công công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở sông Đăk Snghé (xã Kon Braih).

Khu vực cần làm kè chống sạt lở cách vị trí để vật liệu xây dựng của Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum khoảng 700 m.

Khối lượng vật liệu được xác định gồm khoảng 80 m³ đá 1x2 và khoảng 50 m³ cát làm vật liệu xây dựng thông thường, gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ngày 21/9, Phòng Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường xã Kon Braih lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum. Đến 29/9, UBND xã Kon Braih ban hành Quyết định số 738/QĐ-XPHC, xử phạt doanh nghiệp 8 triệu đồng về hành vi vi phạm trong hoạt động đường bộ.

Ngoài hình thức phạt tiền, Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum bị buộc thu dọn toàn bộ vật liệu đá, cát ra khỏi khu vực tuyến đường quy hoạch N5 tại thôn 3. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định.

Vật liệu xây dựng để trên đường trung tâm xã Kon Braih gây cản trở giao thông địa phương.

Ngày 1/10, Báo Tiền Phong có bài phản ánh Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum tự ý đưa khối lượng lớn vật liệu, phương tiện, máy móc vào địa bàn để phục vụ thi công công trình Khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở sông Đăk Snghé (địa phận thôn 3, xã Kon Braih) mà chưa có thông báo xây dựng công trình, cũng như đăng ký với chính quyền xã Kon Braih.

Công trình được triển khai theo Quyết định số 2165 ngày 25/8 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở sông Đăk Snghé. Dự án có tổng mức đầu tư 59 tỷ đồng, chiều dài khoảng 600 m, từ nguồn ngân sách Trung ương.

Theo Chủ tịch UBND xã Kon Braih, việc Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum đổ lượng lớn vật liệu xây trên tuyến đường cấp phối N5 ở trung tâm xã đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết cấu đường bên dưới, thay đổi hiện trạng đường. Đặc biệt, vật liệu xây dựng để dọc tuyến đường N5 không chỉ mất mỹ quan mà còn khiến quá trình làm đường sau này ảnh hưởng nghiêm trọng.