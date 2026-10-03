Xe tải, container nối đuôi dàn hàng ba trên đường quốc lộ 5

TPO - Tấm HCV thứ hai liên tiếp ở nội dung 4 nữ tại Asiad 20 là thành quả của quá trình nỗ lực, đoàn kết và chuẩn bị kỹ lưỡng. Các VĐV biết ơn đồng đội và HLV, trong khi ban huấn luyện hạnh phúc khi học trò làm nên điều họ từng chưa thể đạt được khi còn thi đấu.