Xe tải, container nối đuôi dàn hàng ba trên đường quốc lộ 5

TPO - Hàng loạt ôtô tải trọng lớn và container dàn hàng di chuyển, có thời điểm chiếm trọn mặt đường Nguyễn Văn Linh (quốc lộ 5), đông nhất vào cuối giờ chiều, buộc người đi xe máy phải chật vật luồn lách qua từng khe hở.
TPO - Tấm HCV thứ hai liên tiếp ở nội dung 4 nữ tại Asiad 20 là thành quả của quá trình nỗ lực, đoàn kết và chuẩn bị kỹ lưỡng. Các VĐV biết ơn đồng đội và HLV, trong khi ban huấn luyện hạnh phúc khi học trò làm nên điều họ từng chưa thể đạt được khi còn thi đấu.
TPO - Từ Tết Dương lịch đến Quốc khánh, 6 dịp lễ Tết đáng chú ý trong năm 2027 rơi vào thời điểm thuận lợi để nối với cuối tuần hoặc nghỉ bù.
TPO - Kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 7 ngày khiến nhiều điểm du lịch nổi tiếng tại Trung Quốc rơi vào cảnh đông nghẹt, trong bối cảnh hơn 2,13 tỷ lượt di chuyển liên vùng được dự báo.
TPO - Mưa lớn liên tiếp từ cuối tháng 9, cộng triều cường và điều kiện tiêu thoát tại một số khu vực khiến nhiều tuyến đường TP HCM ngập sâu, giao thông hỗn loạn, có đoạn ùn tắc đến nửa đêm.
TPO - Ban quản lý dự án đường Vành đai 2,5, đoạn qua phường Khương Đình (Hà Nội), huy động tối đa công nhân, thiết bị máy móc thi công xuyên đêm, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật vào ngày 10/10.
TPO - Sau khoảng 3 tháng tăng tốc thi công, tuyến Vành đai 2,5 qua khu vực Tây Hồ Tây dài 582 m thông xe kỹ thuật, với mặt đường rộng rãi, hạ tầng đồng bộ. Tuyến được được kỳ vọng tăng khả năng kết nối và giảm áp lực giao thông cho khu vực phía Tây Bắc Hà Nội.
TPO - Hơn 14.400 xe tải nặng, container mỗi ngày dồn lên quốc lộ 5, chiếm hơn 41% lưu lượng, trong khi cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chỉ có khoảng 6% nhóm xe này. Chênh lệch phí được xem là một trong những nguyên nhân tạo nên nghịch lý trên hai tuyến đường cùng kết nối Hà Nội - Hải Phòng.
TPO - Người dân tổ dân phố Lê Thánh Tông, phường Cửa Nam (Hà Nội), thí điểm dùng túi tiêu chuẩn để thu gom rác thải và chuyển giao cho xe điện ba bánh từ đầu tháng 10.
TPO - Không chia giới tính hay hạng cân, taekwondo thực tế ảo tại ASIAD 20 chứng kiến nữ võ sĩ Châu Ngọc Tuyết Sang lần lượt đánh bại hai đối thủ nam trên hành trình vào chung kết và giành HCB.
TPO - Phường Hoàn Kiếm sẽ lắp cầu cạn cảnh quan uốn lượn qua khu vườn ven hồ Hoàn Kiếm phục vụ người dân tham quan từ ngày 8/10 đến 2/12, sau đó sẽ tháo dỡ, hoàn trả mặt bằng.
TPO - Kim Yoo Jung xuất hiện tại Paris Fashion Week nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ vẻ đẹp nữ tính, thanh lịch.
TPO - Chỉ với một chạm vào nút SOS, người dân có thể gửi tín hiệu khẩn cấp đến lực lượng chức năng. Đây là một trong những tiện ích của Hanoi Smart Police, được tích hợp ngay trên ứng dụng iHanoi.
TPO - Bị cơ phó tấn công dẫn đến trọng thương trên chuyến bay từ Dubai đến Tel Aviv hôm 30/9, cơ trưởng Smit Machchhar cho biết ông đã cố gắng chống trả và tìm cách mở cửa buồng lái để cầu cứu vì nghĩ đến tính mạng của hàng trăm hành khách trên máy bay.
TPO - Sau khi vành đai 1 Hà Nội (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) được thông xe tạm, nhiều hàng quán dọc tuyến bắt đầu dọn dẹp, mở cửa trở lại sau nhiều tháng gián đoạn. Tuy nhiên, vỉa hè và lối vào một số cửa hàng vẫn chưa hoàn thiện, lượng khách chưa nhiều.
TPO - Từng lo lắng sự nghiệp dang dở vì chấn thương dây chằng, nữ võ sỹ Nguyễn Thị Tâm đã kiên trì tập luyện để trở lại sàn đấu sau ba năm. Tấm HCB Asiad 20 là thành quả cô muốn dành tặng người cha đã mất, luôn mong con gái có ý chí và sự nghiệp vững vàng.
TPO - Sáng ngày 1/10, một vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng liên quan đến khoảng 70 phương tiện đã làm tắc nghẽn toàn bộ các làn đường hướng nam của đường cao tốc Interstate 95 đoạn qua hồ Marion ở Nam Carolina, Mỹ.