Thủ tướng: Kết quả cuối năm là căn cứ đánh giá, luân chuyển cán bộ

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, quý III đã "bật đèn vàng" với một số địa phương không có chuyển biến trên một số lĩnh vực và kết quả cuối năm sẽ là cơ sở chính xác nhất để tiến hành đánh giá, bố trí, luân chuyển cán bộ.

Quyết tâm cao nhất để quý IV tăng trên 12,5%

Sáng 3/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và trực tuyến với các bộ ngành, địa phương.

Theo các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, tăng trưởng GDP quý III đạt 9,95%, 9 tháng đạt 9,01%, cao nhất từ năm 2011.

Trong bối cảnh giá xăng dầu tăng mạnh, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng tăng 4,52%, trong phạm vi mục tiêu Quốc hội giao.

Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 2,19 triệu tỷ đồng, đạt gần 90% dự toán, tăng 12,1% so với cùng kỳ trong khi miễn, giảm, gia hạn thuế, phí khoảng 250 nghìn tỷ...

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng đánh giá khái quát, trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, chúng ta đã đạt nhiều kết quả rất tích cực, khá toàn diện.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ rõ một số khó khăn, thách thức, trong đó điều hành kinh tế vĩ mô chịu áp lực ngày càng lớn; tăng trưởng cao nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra; áp lực lạm phát rất lớn. Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp có mặt chưa đồng đều, nhất là ở cơ sở…

Người đứng đầu Chính phủ cho rằng những tháng cuối năm có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển KTXH năm 2026.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, quý IV tăng trưởng GDP phải ở mức trên 12,5%. Theo ông, đây là áp lực rất lớn, nhiệm vụ rất nặng nề đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm và nỗ lực cao nhất.

Không tăng giá điện, giữ mục tiêu lạm phát

Về các nhiệm vụ chung, Thủ tướng nêu mục tiêu phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công, hoàn thành các dự án trọng điểm theo tiến độ năm 2026 và tháo gỡ cho các dự án tồn đọng kéo dài.

Các bộ, địa phương tham dự trực tuyến phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc.

Thủ tướng cũng lưu ý kiểm soát chặt chẽ giá cả, quyết tâm phấn đấu giữ mục tiêu lạm phát năm 2026 đã được Quốc hội thông qua; không tăng giá điện và tiếp tục nghiên cứu các giải pháp điều tiết phù hợp giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý như điện, xăng dầu.

Với các địa phương là cực tăng trưởng, có quy mô kinh tế lớn (TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bắc Ninh…) phải phấn đấu cao hơn, khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng với các giải pháp có thể làm ngay.

Đối với các địa phương tăng trưởng đang còn thấp hơn so với mục tiêu đề ra, cần đánh giá kỹ các dư địa tăng trưởng, thực hiện ngay các giải pháp mạnh quyết liệt, cụ thể, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành mục tiêu ở mức cao nhất.

Thủ tướng nêu rõ, quý III đã "bật đèn vàng" với một số địa phương không có chuyển biến trên một số lĩnh vực, kết quả cuối năm sẽ là cơ sở chính xác nhất để tiến hành đánh giá, bố trí, luân chuyển cán bộ.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ ban hành ngay Nghị định giảm 30% thuế thu nhập đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu không quá 10 tỷ đồng/năm.

Với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng lưu ý tập trung điều hành chính sách tiền tệ, bảo đảm thanh khoản cho nền kinh tế; triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, ổn định thị trường ngoại tệ.

Trong khi đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, hoàn thiện Chương trình và có lộ trình cụ thể hoàn thành bộ sách giáo khoa mới sử dụng thống nhất trong toàn quốc và miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2028-2029; đổi mới công tác biên soạn, xuất bản, phát hành, cung ứng sách giáo khoa.

Bộ Nội vụ có nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy ở cấp cơ sở; phối hợp với các bộ ngành, cơ quan, địa phương hoàn thiện đề xuất biên chế của hệ thống chính trị để trình cấp có thẩm quyền, cũng như cơ chế về lương, phụ cấp, phân cấp, phân quyền…