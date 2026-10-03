Kinh tế TPHCM tăng trưởng cao nhất 10 năm qua

TPO - Tăng trưởng GRDP quý III của TPHCM đạt 9,86%, mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Bước vào 3 tháng cuối năm, TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, thu ngân sách một triệu tỷ đồng.

Giai đoạn nước rút

Thống kê TPHCM cho biết, GRDP quý III của thành phố tăng 9,86% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ yếu tố dầu khí, mức tăng đạt 10,08%. Dịch vụ tiếp tục là khu vực tăng nhanh nhất với 9,95%, đóng góp 51,9% vào mức tăng chung. Công nghiệp - xây dựng tăng 10,17%; nông, lâm nghiệp - thủy sản tăng 3,4%.

Nhờ kết quả tích cực của quý III, GRDP 9 tháng đầu năm của TPHCM tăng 9,06% so với cùng kỳ 2025, đứng thứ 6 trong 9 thành phố trực thuộc trung ương. Riêng khu vực dịch vụ tăng 9,27%, chiếm 51,8% GRDP và đóng góp 53,6% vào mức tăng chung.

Chợ Bến Thành, TPHCM.

Tại Hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 9, diễn ra mới đây, Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TPHCM - yêu cầu tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, thu ngân sách một triệu tỷ đồng và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Ông Quang nhấn mạnh đây là giai đoạn nước rút, khi thành phố đứng trước những cơ hội và thách thức đan xen.

“Chưa bao giờ chúng ta có một thể chế mạch lạc, nổi trội và rõ ràng như bây giờ”, ông Trần Lưu Quang nói.

Theo người đứng đầu Đảng bộ TPHCM, một trong những cơ hội lớn là khai thác triệt để các cơ chế từ Luật Phát triển đô thị, có hiệu lực từ ngày 1/10. Thành phố cũng cần tập trung các nguồn lực từ FDI, đầu tư công, đầu tư tư nhân và xuất khẩu. Riêng với đầu tư tư nhân, yêu cầu đặt ra là chuyển mạnh từ thu hút dự án sang triển khai dự án.

Cũng tại hội nghị này, ông Trương Minh Huy Vũ - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - đánh giá, thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) cùng các chỉ số về logistics, dịch vụ là những điểm sáng. “Quan trọng hơn là cơ cấu của tăng trưởng, với tỷ trọng lớn của công nghiệp chế biến, công nghệ cao và dịch vụ”, ông Vũ nhận định và nói vốn FDI đến tháng 9 cũng đã vượt chỉ tiêu đề ra.

Về giải pháp, ông Vũ cho rằng việc siết chặt giải ngân thực chất các nguồn vốn, bởi chỉ khi tiền thực sự đi vào dự án mới tạo ra tăng trưởng. Theo đó, trọng tâm quý IV là giải ngân đầu tư công, đầu tư tư nhân và FDI.

“Mục tiêu giải ngân đầu tư công là ít nhất 95%, đầu tư tư nhân khoảng hơn 140.000 tỷ đồng và vốn FDI cam kết năm 2026 đã đạt 17,2 tỷ USD”, ông cho biết.

Ông Vũ cũng yêu cầu tập trung nguồn lực vào những ngành có khả năng kéo theo sự phát triển của các ngành khác. Với du lịch, hệ số này khoảng 1,63, tức tăng 1 đồng giá trị du lịch có thể tạo thêm khoảng 0,63 đồng lan tỏa sang các ngành khác. Du lịch cũng được xem là một dạng “xuất khẩu tại chỗ”.

Ông Vũ cho rằng, quý IV phải “gánh” tăng trưởng cả năm thì đó là thách thức rất lớn. Vì vậy, thành phố cần đồng thời thúc đẩy đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu, qua đó tạo nền tảng cho các năm tiếp theo, đặc biệt là năm 2027.

TPHCM làm được, nhưng thách thức rất lớn

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phạm Bình An - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM - cho rằng để cả năm 2026 đạt tăng trưởng hai con số, GRDP quý IV của thành phố phải tăng trên 13,5%, trong khi môi trường quốc tế cần ổn định và cầu thương mại thế giới phải cải thiện.Theo ông, đây là thách thức lớn trong bối cảnh hiện nay. Để về đích, thành phố cần tập trung vào 5 nhóm giải pháp trong 3 tháng cuối năm.

Toà tháp Saigon Marina IFC được xem là bước khởi đầu của lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM. Khu vực dịch vụ hiện là động lực chính của tăng trưởng thành phố.

Trước hết là đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư, trọng tâm là vốn nhà nước và FDI. Thành phố cần tháo gỡ vướng mắc pháp lý, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, theo dõi sát các dự án chiến lược như Bình Quới - Thanh Đa, đường sắt Bến Thành - Cần Giờ, Thủ Thiêm... Mục tiêu là giải ngân thêm khoảng 190.000 tỷ đồng vốn nhà nước và 172.000 tỷ đồng vốn FDI.

Thứ hai là thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo và xuất khẩu. Theo ông, cần hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đơn hàng, mở rộng năng lực cho các ngành đang tăng thấp như dệt may, da giày, điện tử, xe có động cơ; đẩy nhanh các dự án FDI lớn như trung tâm dữ liệu, TikTok; đồng thời kích cầu tiêu dùng nội địa song song với kiểm soát giá hàng thiết yếu.

Thứ ba là tăng tốc khu vực dịch vụ, chiếm trên 60% GRDP. Doanh thu thương mại - dịch vụ 3 tháng cuối năm cần tăng 16-17%; lưu trú, ăn uống tăng trên 31%. Du lịch phấn đấu đón 340.000-350.000 lượt khách quốc tế mỗi tháng, bất động sản cần tăng doanh thu khoảng 15%.

Thứ tư là ổn định vĩ mô, hỗ trợ doanh nghiệp. Thành phố cần duy trì tăng trưởng tín dụng an toàn (dư nợ hiện tăng 18,8%), minh bạch số liệu doanh nghiệp gia nhập, rút lui thị trường, kiểm soát CPI và hạn chế tăng đột ngột giá dịch vụ công để bảo vệ sức mua.

Cuối cùng là tổ chức thực hiện quyết liệt và liên kết vùng. Theo ông An, 100% đơn vị phải hoàn thành, cập nhật kế hoạch theo Kế hoạch 44 và 395 của UBND TP HCM, tăng cường giám sát hằng tháng, hằng quý, đồng thời phối hợp chặt với Trung ương để phát huy vai trò đầu tàu của thành phố.