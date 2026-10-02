Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Nam A Bank bứt phá 9 tháng: Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tổng tài sản tiệm cận 465.000 tỷ đồng

P.V

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – HOSE: NAB) công bố kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 với những con số tăng trưởng ấn tượng và toàn diện. 

Tính đến ngày 30/09/2026, Lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2025; Tổng tài sản tiệm cận mốc 465.000 tỷ đồng. Đi cùng với đà tăng trưởng quy mô, chất lượng tài sản và đệm an toàn vốn của Nam A Bank tiếp tục được củng cố mạnh mẽ khi tỷ lệ nợ xấu giảm về quanh ngưỡng 1,5%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng 12,6% so với cùng kỳ và dòng vốn quốc tế tài trợ cho tín dụng xanh tiếp tục bứt phá.

Tăng trưởng đi cùng củng cố chất lượng tài sản và bộ đệm vốn

Trong 9 tháng đầu năm, Nam A Bank tiếp tục mở rộng quy mô hoạt động gắn với kiểm soát chất lượng tín dụng và tăng cường các nền tảng an toàn. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ; ROE đạt gần 20%, tiếp tục đưa Nam A Bank vào nhóm các ngân hàng có tỷ suất sinh lời trên vốn top đầu thị trường, đảm bảo tối đa hóa lợi ích cho cổ đông và gia tăng tích lũy nội lực tài chính. Thu nhập ngoài lãi tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng khi đóng góp 26% vào tổng thu nhập hoạt động. Đặc biệt, mảng kinh doanh giấy tờ có giá bứt phá mạnh mẽ với mức tăng trưởng 30% so với cùng kỳ, đóng góp 5% vào LNTT.

9 tháng đầu năm 2026, Nam A Bank tăng trưởng ấn tượng và toàn diện

Song song với việc mở rộng quy mô kinh doanh, Nam A Bank đặc biệt chú trọng đến công tác kiểm soát rủi ro, nâng cao chất lượng tài sản và gia tăng bộ đệm an toàn vốn. Tỷ lệ nợ xấu (trước CIC) tính đến ngày 30/09/2026 giảm xuống quanh mức 1,5%, giảm mạnh 1,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ nợ nhóm 2 cũng được kiểm soát ở mức rất thấp là 0,6%, phản ánh chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ từ khâu thẩm định, quản lý sau cho vay đến công tác xử lý nợ hiệu quả. Trong khi đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng 12,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, qua đó tăng cường nguồn lực dự phòng và khả năng chủ động xử lý các rủi ro tín dụng.

Cùng với việc nâng cao năng lực dự phòng, Nam A Bank tiếp tục củng cố nền tảng vốn. Ngân hàng đã hoàn tất chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%, hoàn thành phát hành 100 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP và hoàn tất chương trình phát hành gần 4.150 tỷ đồng trái phiếu vốn cấp 2 bao gồm riêng lẻ và công chúng, qua đó bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn, tăng cường vốn cấp 2 và hỗ trợ duy trì các chỉ tiêu an toàn vốn.

Đáng chú ý, Nam A Bank đã hoàn thành đánh giá tuân thủ tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Thông tư 14/2025/TT-NHNN, tạo nền tảng để tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ quản trị an toàn vốn theo định hướng Basel III. Đến cuối tháng 9, CAR đạt 11,3%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với cuối năm 2025 và vượt xa mức tối thiểu 8%.

Huy động vốn tăng mạnh, mở rộng nền tảng cho tăng trưởng tín dụng

Đến ngày 30/09/2026, huy động từ tổ chức kinh tế, dân cư và phát hành giấy tờ có giá đạt gần 254.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm 2025. Cùng với huy động tiền gửi, Nam A Bank tiếp tục chủ động phân bổ nguồn lực vào các tài sản có tính thanh khoản cao. Danh mục chứng khoán đầu tư đạt gần 48.700 tỷ đồng, tăng 21,5%, trong đó Trái phiếu Chính phủ đạt gần 32.600 tỷ đồng, tăng hơn 31% so với đầu năm. Danh mục này góp phần nâng cao tính linh hoạt trong quản trị nguồn vốn, đồng thời tạo thêm dư địa cho Ngân hàng chủ động cân đối thanh khoản và đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng.

Nam A Bank đẩy mạnh hợp tác với các định chế tài chính quốc tế

Trên nền tảng nguồn vốn được củng cố, tổng dư nợ tín dụng tăng 10,8% so với đầu năm. Tăng trưởng tín dụng tiếp tục được định hướng gắn với nhu cầu vốn của nền kinh tế, đồng thời đảm bảo cân đối giữa mở rộng quy mô, chất lượng tài sản và các chỉ tiêu an toàn. Tín dụng đi vào các lĩnh vực có chuỗi giá trị khép kín (trà, thủy sản, cà phê, cao su, ...) với giá trị xuất khẩu cao, các ngành mang đến dòng tiền ổn định như giáo dục, y tế, và giảm sâu tỷ trọng cho vay đối với lĩnh vực Bất động sản.

Từ đầu năm 2026, Nam A Bank đẩy mạnh hợp tác với các định chế tài chính quốc tế như IFC, ADB, BlueOrchard, SIFEM, responsAbility, Proparco, FMO, Symbiotics và nhiều định chế tài chính khác, qua đó đa dạng hóa nguồn vốn trung và dài hạn, đồng thời tăng cường nguồn lực cho các lĩnh vực tài trợ thương mại, chuỗi cung ứng, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), tài chính xanh và tài chính toàn diện. Đến tháng 6/2026, Nam A Bank cho biết tổng quy mô nguồn vốn quốc tế huy động thành công từ đầu năm đạt gần 350 triệu USD.

Trong thời gian còn lại của năm 2026, Ngân hàng tiếp tục nhận thêm các khoản vay hợp vốn quy mô lớn, đánh dấu bước chuyển từ mô hình vay song phương sang huy động vốn đa phương. Đồng thời, sau khi hoàn tất tăng hơn 3.400 tỷ đồng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và 1.000 tỷ đồng từ ESOP, Ngân hàng tiếp tục thực hiện kế hoạch chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp theo chủ trương được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

Việc liên tục mở rộng hợp tác và thu hút nguồn vốn quốc tế không chỉ bổ sung nguồn lực trung và dài hạn cho hoạt động kinh doanh, mà còn góp phần mở rộng hệ sinh thái đối tác, tăng cường năng lực quản trị theo các chuẩn mực quốc tế và tạo thêm dư địa để Nam A Bank đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

Với kết quả 9 tháng, Nam A Bank đã đạt gần 80% kế hoạch lợi nhuận trước thuế và hơn 95% mục tiêu về tăng trưởng quy mô. Trong quý IV, Nam A Bank sẽ tiếp tục tập trung hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh doanh năm 2026 trên cơ sở cân đối giữa tăng trưởng tín dụng, huy động vốn, hiệu quả hoạt động và kiểm soát chất lượng tài sản.

#Ngân hàng Nam A #Tài chính ngân hàng #Tăng trưởng tín dụng #Chất lượng tài sản #Huy động vốn

Cùng chuyên mục

The Hunter Group ra mắt nền tảng AI sản xuất hàng trăm video từ nguồn tư liệu có sẵn

The Hunter Group ra mắt nền tảng AI sản xuất hàng trăm video từ nguồn tư liệu có sẵn

Ngày 1/10, The Hunter Group chính thức ra mắt Nolan, nền tảng công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm kết nối hoạt động sản xuất nội dung với hiệu quả kinh doanh trên các nền tảng thương mại mạng xã hội. Với 10-20 phút video tư liệu, Nolan có thể phát triển thành 100-250 video phục vụ hoạt động tiếp thị và bán hàng.

TPHCM sẽ có 'siêu metro'

TPHCM sẽ có 'siêu metro'

TPO - TPHCM đang bước vào bản lề lịch sử khi dồn toàn lực hoàn thiện thủ tục để chuẩn bị khởi công chuỗi 3 tuyến metro liên vùng trị giá hơn 254.000 tỷ đồng vào cuối năm nay, đặt nền móng nâng tổng chiều dài mạng lưới lên 255 km vào năm 2030.

Ngân hàng rao bán nợ của doanh nghiệp từng mang tên Nghệ sĩ Quyền Linh

Ngân hàng rao bán nợ của doanh nghiệp từng mang tên Nghệ sĩ Quyền Linh

TPO - Agribank Chi nhánh Bình Thạnh, TPHCM vừa thông báo đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Amity, trước đây mang tên Công ty TNHH Nghệ Sĩ Quyền Linh, với giá khởi điểm hơn 126 tỷ đồng. Agribank cho biết khoản nợ được bán theo nguyên trạng thực tế và pháp lý tại thời điểm đấu giá, theo phương thức “có sao bán vậy”.

Gỡ vướng đầu tư công: Gắn trách nhiệm lãnh đạo với từng dự án

Gỡ vướng đầu tư công: Gắn trách nhiệm lãnh đạo với từng dự án

TPO - Sau 9 tháng, giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 55,5% kế hoạch Thủ tướng giao, còn khoảng 455.000 tỷ đồng phải giải ngân trong những tháng cuối năm. Để khắc phục tình trạng chậm giải ngân, nhiều địa phương như Quảng Trị, Đắk Lắk... phân công lãnh đạo phụ trách đến từng dự án.

Tiền bắt đáy đột biến, PNJ vẫn nằm sàn

Tiền bắt đáy đột biến, PNJ vẫn nằm sàn

TPO - Hơn 76 triệu cổ phiếu PNJ được khớp lệnh trong phiên giao dịch ngày 2/10, mức cao nhất kể từ khi niêm yết, nhưng lực cầu bắt đáy vẫn không thể giúp mã này thoát giá sàn. Trong khi đó, VN-Index tiếp tục giảm phiên thứ năm liên tiếp.

BSR chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó, giữ vững an toàn NMLD Dung Quất

BSR chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó, giữ vững an toàn NMLD Dung Quất

Hướng tới Ngày Toàn dân phòng cháy, chữa cháy (PCCC) 4/10, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa, xây dựng lực lượng, huấn luyện nghiệp vụ và hoàn thiện phương án ứng phó, góp phần bảo đảm an toàn cho người lao động, tài sản, môi trường và duy trì NMLD Dung Quất vận hành an toàn, ổn định, liên tục.

NMLD Dung Quất đạt hơn 59 triệu giờ công an toàn

NMLD Dung Quất đạt hơn 59 triệu giờ công an toàn

Nhằm tiếp tục củng cố văn hóa an toàn và nâng cao ý thức tuân thủ trong toàn bộ lực lượng lao động tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (NMLD Dung Quất), Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tổ chức chương trình HSE Mass Toolbox Talk (TBT) tháng 9/2026 với chủ đề “Làm đúng ngay từ đầu”.

Tình hình của Flydubai trước khi xảy ra vụ cơ trưởng bị không tặc tấn công

Tình hình của Flydubai trước khi xảy ra vụ cơ trưởng bị không tặc tấn công

TPO - Sự cố trong buồng lái trên chuyến bay từ Dubai đến Tel Aviv khiến Flydubai phải tạm dừng các chuyến đến và đi từ Israel để phục vụ điều tra. Ngày 16/9 vừa qua, ông Ghaith Al Ghaith - Tổng Giám đốc Flydubai - cho biết hãng kỳ vọng trở lại đầy đủ năng lực khai thác vào cuối năm nay, thậm chí cao hơn nhờ tiếp nhận máy bay mới. Phát biểu được ông Ghaith Al Ghaith đưa ra trong bối cảnh hàng không khu vực phục hồi sau gián đoạn do chiến tranh với Iran.

'Các cháu trong bản học được trên mạng không?'

'Các cháu trong bản học được trên mạng không?'

Để vào được bản C5, xã Mường Nhà, tỉnh Điện Biên, phải đi ô tô nửa ngày từ trung tâm thành phố, rồi cuốc bộ thêm hơn 2 km đường rừng. Ở đó, hơn 25 hộ đồng bào Mông sống lưng chừng núi, nhiều năm không điện lưới, không sóng điện thoại.

VRG dồn lực thi đua, hoàn thành cao nhất mục tiêu năm 2026

VRG dồn lực thi đua, hoàn thành cao nhất mục tiêu năm 2026

Ngày 02/10/2026, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu là cán bộ chủ chốt từ cấp công ty đến tổ, đội sản xuất tại gần 80 điểm cầu trong và ngoài nước.

Fami & Hành trình giàu sẻ chia cùng 'hạt vàng tự nhiên'

Fami & Hành trình giàu sẻ chia cùng 'hạt vàng tự nhiên'

Xuyên suốt 4 năm đồng hành cùng Chuyến Xe Nhân Ái – Chương trình do Báo & Đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long thực hiện, Fami đã mang “Hạt vàng tự nhiên, giàu dưỡng chất lành” đến với bà con miền Tây qua nhiều hoạt động thiết thực, cán mốc hơn 1 triệu sản phẩm được trao gửi đến người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

EVNNPC tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động lần thứ VII năm 2026

EVNNPC tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động lần thứ VII năm 2026

Ngày 30/9/2026, tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động lần thứ VII năm 2026. Hội nghị là diễn đàn để người sử dụng lao động và người lao động phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động lần thứ VI và hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2024–2025; đồng thời thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2026–2027, hướng tới xây dựng EVNNPC phát triển ổn định, bền vững trên nền tảng con người và sự đồng thuận.

Từ “nhìn” dòng xe đến “đọc” nhu cầu di chuyển: Khi dữ liệu hiểu cách đô thị vận hành

Từ “nhìn” dòng xe đến “đọc” nhu cầu di chuyển: Khi dữ liệu hiểu cách đô thị vận hành

Camera giao thông có thể cho biết một tuyến đường đang đông, nhưng với người làm quy hoạch, câu hỏi quan trọng hơn là dòng xe ấy đến từ đâu và sẽ đi đâu. Từ những hệ thống giám sát, điều hành đang vận hành, Viettel ITS đang nghiên cứu một bài toán mới, biến dữ liệu giao thông thành bản đồ nhu cầu di chuyển của đô thị.

Hà Nội: 26.000 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động

Hà Nội: 26.000 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động

TPO - 9 tháng đầu năm, tại Hà Nội có hơn 26.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và hơn 10 nghìn doanh nghiệp giải thể; tồn kho ngành chế biến, chế tạo cuối tháng 9 tăng 26,5%. CPI bình quân 9 tháng tăng 4,91%, tạo thêm áp lực đối với chi phí sản xuất và sức mua.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe